Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссийский рост цен на жилье обогнал мир

Стоимость жилья повысилась в 52 странах мира из 56, представленных в рейтинге. Также впервые с 2009 года лидером рейтинга стал Китай, где цены выросли на 10,9 процента.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Топ-20 стран по динамике цен на жилье

Коммерсантъвчера в 18:41

Россия поднялась на 27 позиций в мировом рейтинге динамики цен на жилье

РБК03:43

Россия поднялась с 46-й на 19-ю строчку в мировом рейтинге цен на жилье

Интерфакс04:13

Исследование: российское жилье за год подорожало почти на 7%

ТАСС04:40

Российский рост цен на жилье обогнал мир

Lenta.ru06:29

В Казани цены на новое жилье за год выросли на треть

Реальное время02:48

Жилье в России дорожает вдвое быстрее, чем в мире

Вести.Ru08:35
Показать все источники
Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 14:23, Вашингтон
Происшествия

В Германии 13 авиапассажиров пострадали из-за турбулентности

В Германии 13 человек пострадали на борту самолета Eurowings из-за турбулентности.
Москва 24 13:48
Экономика

В Госдуме предлагают установить единую минимальную цену на сигареты

Катасонов отметил, что, согласно законопроекту, минимальная цена на табачные изделия будет зависеть от налоговой нагрузки и каждый год автоматически пересчитываться.
REGNUM 03:34
Политика

Россия может выступить против проведения важных переговоров в США

Российская сторона может выступить с предложением о переносе из штаб-квартиры ООН в США важных международных переговоров в связи с проводимой Вашингтоном визовой войной.
RT на русском 12:23
Политика

На выборах в России побеждают все действующие главы регионов

Результаты обработки почти всех протоколов в единый день голосования 8 сентября показали, что временно исполняющие обязанности руководителей и действующие главы российских регионов сохранили свои места по итогам выборов.
FreeNews-Volga 04:58
Политика

США вывезли из России своего ценного шпиона из-за Трампа

США в ходе секретной миссии в 2017 году вывезли из России высокопоставленного агента в российском правительстве, сообщает CNN со ссылкой на заявления многочисленных источников в американской администрации.
Газета.Ru 13:03
Политика

Генпрокурор Украины назвал возможным арест Порошенко

Глава Генпрокуратуры Украины Руслан Рябошапка заявил, что экс-президент страны Петр Прошенко может подвергнуться аресту так же, как и любой рядовой гражданин.
Газета.Ru 11:36
Политика

Делегация из США приехала в Крым, чтобы оценить достижения полуострова

Делегация общественников из США прибыла в Крым с ознакомительным визитом, чтобы оценить изменения полуострова за последние пять лет, сообщил РИА Новости координатор визита, председатель Союза журналистов Севастополя Сергей Горбачев.
РИА Новости 13:54
Общество

Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города

Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.
Российская газета 09:18
Финансы

ЦБ предупредил о потерях банков от вкладов в евро

Некоторые банки уже отказываются от вкладов в евро и взимают комиссию за обслуживание счетов в европейской валюте, чтобы компенсировать возможные потери.
РБК 09:37
Происшествия

Тысячи пострадавших в теракте 11 сентября заболели раком

iReactor 13:56
Происшествия

В ДТП в Пензенской области погибли три человека

По предварительным данным, в результате ДТП погибли три человека, в том числе ребенок, сообщили ТАСС в пресс-службе УГИБДД по региону.
ТАСС 12:03
Происшествия

Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»

РИА Новости 06:48
Футбол

Дзюба после игры с Шотландией не мог уснуть до 9 утра

Sport24.ru 12:16
Общество

Онкоцентр Блохина опроверг информацию о массовых увольнениях врачей

В московском онкоцентре имени Блохина не подтверждают информацию о массовых увольнениях сотрудников.
Интерфакс 04:52
Авто

О «Ниве» в образе пляжного багги рассказали в Сети

Над пляжно-лыжным внедорожником работала фирма «Бронто» из Тольятти.
За рулем Кубань 13:58
Культура

Михалков отказал комиксам в наличии жизни

Режиссер Никита Михалков рассказал о своем отношении к комиксам в ответ на просьбу прокомментировать победу фильма «Джокер» на 76-м Венецианском кинофестивале.
Lenta.ru 14:10
Гаджеты

Apple нарушила китайские законы при производстве iPhone

По сообщениям американского издания Bloomberg, Apple и Foxconn были обвинены правозащитной группой China Labor Watch в нарушении китайского трудового законодательства.
Ferra 03:23
Происшествия

Суд арестовал напавшего на Памфилову

ТАСС 12:18
Армия и оружие

ВМФ России получит в следующем году сразу четыре атомные подлодки

В 2020 году военно-морской флот России получит в свое распоряжение сразу четыре атомные подводные лодки (АПЛ).
Российская газета 13:54
Общество

В Гидрометцентре пообещали летнюю погоду в сентябре

Теплая погода преимущественно без осадков сохранится в центральных регионах России в течение всей рабочей недели.
Известия 00:27
Футбол

Азербайджан отобрал очки у Хорватии в матче отбора Евро-2020

В матче 6-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе Е сборные Азербайджана и Хорватии сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась в Баку на стадионе «Баксель Арена».
Чемпионат 13:52
Теннис

Российский теннисист Медведев проиграл Надалю в финале US Open

Россиянин Даниил Медведев уступил испанцу Рафаэлю Надалю в финале Открытого чемпионата США по теннису.
Дождь вчера в 21:08
Гаджеты

Компания Apple 10 сентября презентует новые iPhone

Компания Apple 10 сентября представит сразу несколько гаджетов на ежегодной презентации, которая состоится в Театре им. Стива Джобса.
Народные новости 09:19
Энергетика

Додон сообщил о полученной от России скидке на газ для Молдавии

В конце июля Додон говорил о скидке в размере 25–30%. Молдавия закупает у России газ по заключенному в 2008 году договору.
РБК 09:14
Политика

Жаров обвинил Facebook в двойных стандартах из-за политической рекламы

Накануне Роскомнадзор направил Facebook и Instagram, а также поисковику Google и видеохостингу YouTube обращения, в которых потребовал «принять меры по недопущению распространения 7–8 сентября политической рекламы на интернет-площадках».
РБК 13:08
Футбол

Селихов пропустит из-за травмы 7-8 месяцев

По предварительным данным, игрок пропустит 7-8 месяцев, которые уйдут на восстановление.
Soccer.ru 10:32
Политика

В «Единой России» заявили о безоговорочной победе партии на выборах

Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал итоги состоявшегося в стране 8 сентября единого дня голосования.
REGNUM 00:12
Общество

Красноярские учителя «предъявили» школьнику за модную прическу

В Красноярском крае сотрудники школы потребовали от четвероклассника избавиться от причёски «man bun».
Общественная служба новостей 11:20
Экономика

Рынок труда улучшился во всех регионах РФ, кроме Хакасии

Согласно исследованию агентства «Прайм», рынок труда по итогам 2018 года улучшился во всех регионах России, кроме Республики Хакасия.
Коммерсантъ 04:13
Здоровье

Женщина родила двойню от собственного сына-гея

В Бразилии 45-летняя жительница Сан-Паулу родила двойняшек своему 24-летнему сыну, придерживающемуся нетрадиционной ориентации.
Регион online 11:04
Как работают Яндекс.Новости?
Главное