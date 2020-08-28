Финансы
Inc-news.ruРоссийский рубль днем в пятницу укрепился к доллару и евро
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Автоматически обработан 7391 источник, обновлено в 15:45, Ашберн
Общество
Мясников опроверг заявление об отсутствии угрозы для жизни Навального
Российский телеведущий и врач Александр Мясников считает, что для Алексея Навального в вопросе его борьбы за жизнь, еще ничего не позади.
Московский Комсомолец 14:03
Автоспорт
Вторая гонка в Бахрейне пройдет на «овальной» версии трассы
На Гран-при Бахрейна будет использована традиционная трасса, в то время как Гран-при Сахира состоится на внешней конфигурации, которую спортивный директор «Ф-1» Росс Браун назвал «почти овальной».
Sports.ru 07:14
Политика
Лукашенко заявил о стабилизации ситуации в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ситуация в стране стабилизируется.
RT на русском 11:32
Футбол
Суарес может бесплатно перейти в «Ювентус»
Честный рейтинг букмекеров 12:55
Автоспорт
Даниил Квят надеется выйти в финал квалификации
F1news.ru 11:42
Общество
В Москве суд оштрафовал жертву домашнего насилия за пост о побоях мужа
Судья Никулинского суда Москвы оштрафовала жертву домашнего насилия Ирину Живову за пост в соцсетях о том, что ее избил муж, сообщила в Facebook активистка Алена Попова.
Lenta.ru 10:10
Авто
Kia Stinger стал безопаснее и получил новый мотор
В моторную гамму входят: прежняя "турбочетверка" Thera II на 2,0 литра с отдачей 255 л.с. (пиковый крутящий момент - 353 Нм), улучшенная "шестерка" на 3,3 литра с увеличенной до 373 л.с. мощностью (510 Нм), а также новый турбомотор T-GDI из линейки SmartStream на 2,5 литра, развивающий 304 л.с. (422 Нм).
Новые автомобили 12:53
Космос
Вода могла попасть на Землю в «разобранном» виде
TV BRICS 07:49
Армия и оружие
Лукашенко: целью НАТО в Белоруссии является продвижение к границам РФ
Целью же дестабилизации обстановки в стране является дальнейшее продвижение войск НАТО на восток, к границам Российской Федерации.
Народные новости 09:56
Происшествия
Правозащитники сообщили о задержании двух россиян в Минске
Двое россиян задержаны в пятницу в Минске недалеко от места, где проходила несанкционированная акция протеста, сообщил не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна".
РИА Новости 15:33
Наука
В Индии предложили лечить коронавирус витамином B12
Нью-Дели, 28 августа 2020, 09:54 — REGNUM Витамин В12 способен блокировать размножение вируса SARS-CoV-2 в организме, облегчая течение заболевания, полагают индийские учёные.
REGNUM 02:54
Политика
Путин оценил трассу «Таврида» в Крыму
Владимир Путин проехал по автотрассе на Aurus.
Evo-rus.com 11:09
Авто
«АвтоВАЗ» сообщил о запуске производства Granta Cross Quest
Инженеры автокомпании LADA готовятся к выпуску новой модели, которая будет называться Granta Cross Quest.
CT news 08:23
Политика
Литва ответила на угрозы Лукашенко закрыть торговлю с ее портами
Отказ Белоруссии от использования литовских портов навредит Минску, уверен премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис.
РИА Новости 11:17
Политика
МИД РФ ответил на призыв ко вмешательству НАТО в дела Белоруссии
Эстонский депутат Марко Михкельсон не учитывает правовых отношений между Россией и Белоруссией и вмешивается не в свое дело, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 28 августа в официальном комментарии.
ИА Красная Весна 14:36
Политика
Меркель выступила за сохранение диалога с Россией
Необходимо оставаться в диалоге с Россией, политика по отношению к Москве не должна изменяться, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Парламентская газета 09:45
Политика
Старший сын Лукашенко пришёл на митинг в поддержку отца
Старший сын Александра Лукашенко пришел на митинг в поддержку действующего президента.
Комсомольская правда 13:40
Армия и оружие
Военные США пострадали в столкновении с российским патрулем в Сирии
В Сети появилось видео, на котором несколько российских боевых машин блокируют путь двум бронемашинам с американскими флагами.
Evo-rus.com 03:00
Происшествия
Утверждено обвинительное заключение по делу депутата Госдумы Белоусова
Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении депутата Государственной думы Вадима Белоусова.
Известия 02:23
Экономика
Медведев заявил об угрозах для России от углеродного налога ЕС
Медведев отметил, что в результате пострадают российские базовые отрасли, включая энергетику, химическую промышленность и цветную и черную металлургию.
Evo-rus.com 11:28
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко отсудила у Тарасова алименты на двух дочерей
В дело вмешалась нынешняя супруга Тарасова Анастасия Костенко. Она также подала в суд на установление алиментов на двух дочерей.
Privet-Rostov.ru вчера в 03:22
Происшествия
Гендиректора «Мособлэнерго» задержали по делу о взятке
В картотеке Хамовнического суда Москвы 28 августа зарегистрированы дела о выборе меры пресечения для Брижань и Астапова, подозреваемых по ч. 6 статьи 290 — получение взятки в особо крупном размере.
РБК 15:35
Кино
Энтузиаст подарил героям Marvel’s Avengers лица актёров из фильмов «Мстители» — зрители остались в восторге
Блогер подарил персонажам игры лица актёров из серии фильмов «Мстители» от Marvel.
3DNews 10:49
Здоровье
Саровские ученые презентовали аппарат для борьбы с COVID-19
На Международном форуме "Армия-2020" представили разработку саровских ученых - аппарат, увеличивающий выживаемость больных с COVID-19.
Российская газета 02:01
Политика
МИД Белоруссии отреагировал на заявление Украины о паузе в контактах
Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Киев из-за ситуации в Белоруссии после выборов президента ставит диалог с ней на паузу.
Моя Москва.онлайн 12:21
Здоровье
В Германии указали сферу применения обнаруженных у Навального веществ
Немецкие государственные ведомства, регулирующие вопросы безопасности пищевой и непищевой продукции, раскрыли сферу применения веществ из группы ингибиторов холинэстеразы, которые ранее были обнаружены в организме Алексея Навального.
Газета.Ru 26 августа в 08:44