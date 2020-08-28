Финансы

Inc-news.ruInc-news.ruРоссийский рубль днем в пятницу укрепился к доллару и евро

Курс доллара с расчетами на "завтра" падал более чем на 65 копеек.
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Рубль вечером укрепляется ускоренными темпами на фоне преобладания внешнего позитива

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Автоматически обработан 7391 источник, обновлено в 15:45, Ашберн
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В Москве произошло ДТП с участием машины замглавы Минобороны Евкурова

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Российский телеведущий и врач Александр Мясников считает, что для Алексея Навального в вопросе его борьбы за жизнь, еще ничего не позади.
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Вторая гонка в Бахрейне пройдет на «овальной» версии трассы

На Гран-при Бахрейна будет использована традиционная трасса, в то время как Гран-при Сахира состоится на внешней конфигурации, которую спортивный директор «Ф-1» Росс Браун назвал «почти овальной».
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Лукашенко заявил о стабилизации ситуации в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ситуация в стране стабилизируется.
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«Локомотив» и «Аталанта» согласовали переход Миранчука за 14 млн евро

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Даниил Квят надеется выйти в финал квалификации

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В Москве суд оштрафовал жертву домашнего насилия за пост о побоях мужа

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Вода могла попасть на Землю в «разобранном» виде

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Лукашенко: целью НАТО в Белоруссии является продвижение к границам РФ

Целью же дестабилизации обстановки в стране является дальнейшее продвижение войск НАТО на восток, к границам Российской Федерации.
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Правозащитники сообщили о задержании двух россиян в Минске

Двое россиян задержаны в пятницу в Минске недалеко от места, где проходила несанкционированная акция протеста, сообщил не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна".
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В Индии предложили лечить коронавирус витамином B12

Нью-Дели, 28 августа 2020, 09:54 — REGNUM Витамин В12 способен блокировать размножение вируса SARS-CoV-2 в организме, облегчая течение заболевания, полагают индийские учёные.
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Путин оценил трассу «Таврида» в Крыму

Владимир Путин проехал по автотрассе на Aurus.
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Инженеры автокомпании LADA готовятся к выпуску новой модели, которая будет называться Granta Cross Quest.
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Литва ответила на угрозы Лукашенко закрыть торговлю с ее портами

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МИД РФ ответил на призыв ко вмешательству НАТО в дела Белоруссии

Эстонский депутат Марко Михкельсон не учитывает правовых отношений между Россией и Белоруссией и вмешивается не в свое дело, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 28 августа в официальном комментарии.
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Меркель выступила за сохранение диалога с Россией

Необходимо оставаться в диалоге с Россией, политика по отношению к Москве не должна изменяться, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
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Старший сын Лукашенко пришёл на митинг в поддержку отца

Старший сын Александра Лукашенко пришел на митинг в поддержку действующего президента.
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Армия и оружие

Военные США пострадали в столкновении с российским патрулем в Сирии

В Сети появилось видео, на котором несколько российских боевых машин блокируют путь двум бронемашинам с американскими флагами.
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Утверждено обвинительное заключение по делу депутата Госдумы Белоусова

Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении депутата Государственной думы Вадима Белоусова.
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Экономика

Медведев заявил об угрозах для России от углеродного налога ЕС

Медведев отметил, что в результате пострадают российские базовые отрасли, включая энергетику, химическую промышленность и цветную и черную металлургию.
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Анастасия Костенко отсудила у Тарасова алименты на двух дочерей

В дело вмешалась нынешняя супруга Тарасова Анастасия Костенко. Она также подала в суд на установление алиментов на двух дочерей.
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В картотеке Хамовнического суда Москвы 28 августа зарегистрированы дела о выборе меры пресечения для Брижань и Астапова, подозреваемых по ч. 6 статьи 290 — получение взятки в особо крупном размере.
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МИД Белоруссии отреагировал на заявление Украины о паузе в контактах

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В Германии указали сферу применения обнаруженных у Навального веществ

Немецкие государственные ведомства, регулирующие вопросы безопасности пищевой и непищевой продукции, раскрыли сферу применения веществ из группы ингибиторов холинэстеразы, которые ранее были обнаружены в организме Алексея Навального.
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