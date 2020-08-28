Курс доллара с расчетами на "завтра" падал более чем на 65 копеек.

Российский рубль днем в пятницу укрепился к доллару и евро

Общество Мясников опроверг заявление об отсутствии угрозы для жизни Навального Российский телеведущий и врач Александр Мясников считает, что для Алексея Навального в вопросе его борьбы за жизнь, еще ничего не позади. 14

Автоспорт Вторая гонка в Бахрейне пройдет на «овальной» версии трассы На Гран-при Бахрейна будет использована традиционная трасса, в то время как Гран-при Сахира состоится на внешней конфигурации, которую спортивный директор «Ф-1» Росс Браун назвал «почти овальной».

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Авто Kia Stinger стал безопаснее и получил новый мотор В моторную гамму входят: прежняя "турбочетверка" Thera II на 2,0 литра с отдачей 255 л.с. (пиковый крутящий момент - 353 Нм), улучшенная "шестерка" на 3,3 литра с увеличенной до 373 л.с. мощностью (510 Нм), а также новый турбомотор T-GDI из линейки SmartStream на 2,5 литра, развивающий 304 л.с. (422 Нм). 4

Происшествия Правозащитники сообщили о задержании двух россиян в Минске Двое россиян задержаны в пятницу в Минске недалеко от места, где проходила несанкционированная акция протеста, сообщил не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна".

Наука В Индии предложили лечить коронавирус витамином B12 Нью-Дели, 28 августа 2020, 09:54 — REGNUM Витамин В12 способен блокировать размножение вируса SARS-CoV-2 в организме, облегчая течение заболевания, полагают индийские учёные. 57

Политика МИД РФ ответил на призыв ко вмешательству НАТО в дела Белоруссии Эстонский депутат Марко Михкельсон не учитывает правовых отношений между Россией и Белоруссией и вмешивается не в свое дело, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 28 августа в официальном комментарии. 17

Политика Меркель выступила за сохранение диалога с Россией Необходимо оставаться в диалоге с Россией, политика по отношению к Москве не должна изменяться, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. 121

Происшествия Утверждено обвинительное заключение по делу депутата Госдумы Белоусова Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении депутата Государственной думы Вадима Белоусова. 66

Происшествия Гендиректора «Мособлэнерго» задержали по делу о взятке В картотеке Хамовнического суда Москвы 28 августа зарегистрированы дела о выборе меры пресечения для Брижань и Астапова, подозреваемых по ч. 6 статьи 290 — получение взятки в особо крупном размере. 8

Политика МИД Белоруссии отреагировал на заявление Украины о паузе в контактах Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Киев из-за ситуации в Белоруссии после выборов президента ставит диалог с ней на паузу. 63