Коронавирус
ВедомостиРубль вышел на второе место по волатильности мировых валют
Рассчитанная из цен трехмесячных опционов волатильность рубля оценивается в 24,9%. Первую строчку в рэнкинге самых волатильных мировых валют занимает мексиканский песо с показателем 26,5%.
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с чего всё началось
Российский рубль на фоне пандемии коронавируса и срыва сделки ОПЕК поднялся на второе место в ренкинге самых волатильных валют мира по отношению к доллару США, свидетельствуют данные терминала Bloomberg.РБКвчера в 17:00
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Общество
В России может появиться новый режим занятости
В России может появиться режим неполной дистанционной занятости.
Здоровье
В России расшифровали геном коронавируса
Здоровье
О ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения заболеваний, вызванных новым коронавирусом 16.03.2020
В связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции в мире, Роспотребнадзором организован и проводится комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий, начатых в декабре прошлого года после появления первой информации о случаях неизвестного на тот момент заболевания в г. Ухань Китайской Народной Республики.
Общество
Шереметьево закроет два терминала
Аэропорт Шереметьево с 20 марта закрывает два терминала, все рейсы из них будут переведены в другие терминалы аэропорта, сообщил замгендиректора аэропорта Дмитрий Кайгородов.
Музыка
Группа Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»
Энергетика
Федун назвал цену на нефть катастрофической
Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, катастрофическая.
Экономика
Туроператор «Индиго-Тур» объявил о прекращении деятельности
Туроператор «Индиго-Тур» объявил о прекращении деятельности в связи с невозможностью исполнения своих обязательств в условиях закрытия многих азиатских направлений.
Общество
На Ставрополье выявлено первое подозрение на заражение коронавирусом
Ставрополь, 19 марта 2020, 15:22 — REGNUM Первое подозрение на заболевание новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано на Ставрополье.
Политика
Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским
Президент Белоруссии Александр Лукашенко официально не признает Крым российским, поскольку хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной, считает президент России Владимир Путин.
Общество
Число заразившихся коронавирусом в России достигло 199 человек
Всего в России под медицинским наблюдением по подозрению на коронавирус находились более 62 тыс. человек, по состоянию на 18 марта под контролем остаются 22 тыс. человек.
Здоровье
Первый перенесший в России коронавирус поделился опытом
Житель КНР Вань Юньбинь является одним из первых в России, кто перенес коронавирус.
Общество
Россия перешла в режим повышенной готовности
На всей территории России начал действовать режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса.
Общество
Число заразившихся коронавирусом в России составило 199
За сутки в России зарегистрировано еще 52 больных коронавирусом, сообщил Оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
Политика
Лукашенко рассказал анекдот про Жириновского и коронавирус
Минск, 19 марта 2020, 16:02 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал анекдот о лидере ЛДПР Владимире Жириновском, который раскритиковал его советы по борьбе с коронавирусом.
Культура
«КиноПоиск» покажет сериал о Ельцине и президентских выборах 1996 года
Проект расскажет о политических событиях и действующих лицах России середины 1990-х годов, о президентских выборах 1996 года, о Борисе Ельцине, его соратниках и политических противниках.
Происшествия
В Новосибирске установили летевших с заражённой COVID-19 пассажиров
Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов заявил, что установлены все пассажиры, которые летели на одном самолёте с заражённой коронавирусом женщиной из Москвы в Новосибирск.
Шоу-бизнес
Лариса Долина вышла на сцену в блестящем костюме
Для выхода на сцену 64-летняя артистка выбрала роскошный блестящий костюм: брюки винного цвета и черную блузку, пишет storinka.com.ua.
Технологии
Сбербанк тестирует технологию приёма безналичной оплаты смартфоном
Приложение Tap on Phone, позволяющее использовать смартфон как терминал для приёма безналичной оплаты, тестируется Сбербанком.
Политика
Столтенберг: коронавирус не повлиял на боеспособность НАТО
Новый коронавирус COVID-19 испытывает НАТО на прочность, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова назвала последний месяц худшим в ее жизни
Самойлова призналась, что последний месяц ее жизни стал для нее самым тяжелым из-за проблем с мужем.
Экономика
До 25 миллионов человек могут лишиться работы из-за коронавируса
Порядка 25 миллионов человек по всему миру могут лишиться работы из-за пандемии коронавируса.
Энергетика
В ФАС прокомментировали рост цен на бензин
Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Шоу-бизнес
Заразившуюся коронавирусом Куриленко отказались госпитализировать
Общество
Крупнейший ретейлер России заявил о снижении спроса на крупы и консервы
В конце прошлой недели ретейлеры и сервисы по доставке продуктов зафиксировали рост спроса на продукты, в том числе на крупы и консервы.
Энергетика
Китай намерен отказаться от российской нефти
Государственная нефтехимическая компания Китая Sinochem намерена отказаться от закупок у "Роснефти" в связи с санкциями США.
Общество
В Туле зафиксированы первые три случая заражения коронавирусом
Алексей Дюмин сообщил, что за последние сутки оперативная ситуация в регионе изменилась: зафиксированы первые три случая заражения коронавирусом у жителей области.
Космос
Документы о первом выходе человека в открытый космос рассекречены
Происшествия
В Саратове похитили 6-летнюю девочку
Общество
В Италии зафиксировали рекордное число жертв коронавируса за сутки
В Италии зафиксировали рекордное число жертв коронавируса за сутки. Количество умерших выросло на 475.