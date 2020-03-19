Коронавирус

ВедомостиВедомостиРубль вышел на второе место по волатильности мировых валют

Рассчитанная из цен трехмесячных опционов волатильность рубля оценивается в 24,9%. Первую строчку в рэнкинге самых волатильных мировых валют занимает мексиканский песо с показателем 26,5%.
Читать в источнике
Комментировать1,6K
с чего всё началось

Рубль стал второй по волатильности валютой мира

Российский рубль на фоне пандемии коронавируса и срыва сделки ОПЕК поднялся на второе место в ренкинге самых волатильных валют мира по отношению к доллару США, свидетельствуют данные терминала Bloomberg.
РБКвчера в 17:00

Подробнее о событии

Bloomberg: рубль занял второе место по волатильности валют в мире

ТАСС03:03

Рубль занял второе место среди самых волатильных валют мира

Газета.Ru02:53

Рубль вышел на второе место в мире по волатильности валют по отношению к доллару США

Эхо Москвы01:30

Рубль занял второе место в рейтинге самых нестабильных валют

URA.Ru01:47

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:42

Bloomberg назвало рубль второй по волатильности валютой мира

РИА Новостивчера в 22:13

Рубль стал второй по волатильности валютой мира

Lenta.ruвчера в 18:59
Показать все источники
Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 09:56, Ашберн
Общество

В России может появиться новый режим занятости

В России может появиться режим неполной дистанционной занятости.
Газета.Ru 01:42
Здоровье

В России расшифровали геном коронавируса

РИА Новости 07:17
Здоровье

О ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения заболеваний, вызванных новым коронавирусом 16.03.2020

В связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции в мире, Роспотребнадзором организован и проводится комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий, начатых в декабре прошлого года после появления первой информации о случаях неизвестного на тот момент заболевания в г. Ухань Китайской Народной Республики.
Глас Народа 16 марта в 03:42
Общество

Шереметьево закроет два терминала

Аэропорт Шереметьево с 20 марта закрывает два терминала, все рейсы из них будут переведены в другие терминалы аэропорта, сообщил замгендиректора аэропорта Дмитрий Кайгородов.
Rambler News Service 08:40
Музыка

Группа Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»

Обзор газет 07:14
Энергетика

Федун назвал цену на нефть катастрофической

Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, катастрофическая.
РБК 04:30
Экономика

Туроператор «Индиго-Тур» объявил о прекращении деятельности

Туроператор «Индиго-Тур» объявил о прекращении деятельности в связи с невозможностью исполнения своих обязательств в условиях закрытия многих азиатских направлений.
Вечерняя Москва 09:26
Общество

На Ставрополье выявлено первое подозрение на заражение коронавирусом

Ставрополь, 19 марта 2020, 15:22 — REGNUM Первое подозрение на заболевание новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано на Ставрополье.
REGNUM 08:22
Политика

Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским

Президент Белоруссии Александр Лукашенко официально не признает Крым российским, поскольку хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной, считает президент России Владимир Путин.
Lenta.ru вчера в 12:40
Общество

Число заразившихся коронавирусом в России достигло 199 человек

Всего в России под медицинским наблюдением по подозрению на коронавирус находились более 62 тыс. человек, по состоянию на 18 марта под контролем остаются 22 тыс. человек.
РБК 09:01
Здоровье

Первый перенесший в России коронавирус поделился опытом

Житель КНР Вань Юньбинь является одним из первых в России, кто перенес коронавирус.
Live24 вчера в 07:36
Киберспорт

Ubisoft объявила «бесплатные выходные» для Assassin’s Creed Odyssey

Ferra вчера в 12:44
Общество

Россия перешла в режим повышенной готовности

На всей территории России начал действовать режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 09:37
Общество

Число заразившихся коронавирусом в России составило 199

За сутки в России зарегистрировано еще 52 больных коронавирусом, сообщил Оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
РИА Новости 08:56
Политика

Лукашенко рассказал анекдот про Жириновского и коронавирус

Минск, 19 марта 2020, 16:02 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал анекдот о лидере ЛДПР Владимире Жириновском, который раскритиковал его советы по борьбе с коронавирусом.
REGNUM 09:02
Культура

«КиноПоиск» покажет сериал о Ельцине и президентских выборах 1996 года

Проект расскажет о политических событиях и действующих лицах России середины 1990-х годов, о президентских выборах 1996 года, о Борисе Ельцине, его соратниках и политических противниках.
ТАСС 08:45
Происшествия

В Новосибирске установили летевших с заражённой COVID-19 пассажиров

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов заявил, что установлены все пассажиры, которые летели на одном самолёте с заражённой коронавирусом женщиной из Москвы в Новосибирск.
RT на русском 01:09
Шоу-бизнес

Лариса Долина вышла на сцену в блестящем костюме

Для выхода на сцену 64-летняя артистка выбрала роскошный блестящий костюм: брюки винного цвета и черную блузку, пишет storinka.com.ua.
Srnsk 16 марта в 10:01
Технологии

Сбербанк тестирует технологию приёма безналичной оплаты смартфоном

Приложение Tap on Phone, позволяющее использовать смартфон как терминал для приёма безналичной оплаты, тестируется Сбербанком.
News.ru 07:42
Политика

Столтенберг: коронавирус не повлиял на боеспособность НАТО

Новый коронавирус COVID-19 испытывает НАТО на прочность, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Газета.Ru 09:40
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова назвала последний месяц худшим в ее жизни

Самойлова призналась, что последний месяц ее жизни стал для нее самым тяжелым из-за проблем с мужем.
iReactor вчера в 14:13
Экономика

До 25 миллионов человек могут лишиться работы из-за коронавируса

Порядка 25 миллионов человек по всему миру могут лишиться работы из-за пандемии коронавируса.
Российская газета вчера в 10:46
Энергетика

В ФАС прокомментировали рост цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости вчера в 15:18
Шоу-бизнес

Заразившуюся коронавирусом Куриленко отказались госпитализировать

Российская газета 17 марта в 13:24
Общество

Крупнейший ретейлер России заявил о снижении спроса на крупы и консервы

В конце прошлой недели ретейлеры и сервисы по доставке продуктов зафиксировали рост спроса на продукты, в том числе на крупы и консервы.
РБК 09:23
Энергетика

Китай намерен отказаться от российской нефти

Государственная нефтехимическая компания Китая Sinochem намерена отказаться от закупок у "Роснефти" в связи с санкциями США.
Агентство Телеграф 04:51
Общество

В Туле зафиксированы первые три случая заражения коронавирусом

Алексей Дюмин сообщил, что за последние сутки оперативная ситуация в регионе изменилась: зафиксированы первые три случая заражения коронавирусом у жителей области.
MySLO.ru 09:04
Космос

Документы о первом выходе человека в открытый космос рассекречены

Live24 вчера в 09:55
Происшествия

В Саратове похитили 6-летнюю девочку

Саратов 24 03:47
Общество

В Италии зафиксировали рекордное число жертв коронавируса за сутки

В Италии зафиксировали рекордное число жертв коронавируса за сутки. Количество умерших выросло на 475.
Lenta.ru вчера в 18:47
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное