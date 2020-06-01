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Кино
HBO представил трейлер детективного мини-сериала «Перри Мейсон»
На HBO 21 июня выходит мини-сериал о Перри Мейсоне — главном герое знаменитого книжного нуар-сериала, написанного американским писателем, классиком детективного жанра Эрлом Стенли Гарднером.
Киноафиша России 02:21
Общество
Ученые объяснили происхождение пирамид в Мексике
Ученые из Национального института антропологии и истории Мексики (INAH) опубликовали исследовательскую работу, в которой объяснили причину возведения пирамид древними жителями Мезоамерики, которая располагалась на территории современной Центральной Америки.
РИА Новости 19:56
Игры
PlayStation запускает новую распродажу «Время играть 2020»
Ежегодная распродажа PlayStation «Время играть» стартует 3 июня, и продлится 15 дней: до 17 июня в онлайн-магазине PS Store будут доступны скидки на хиты для PlayStation 4 и подписку PlayStation Plus, а в фирменном онлайн-магазине Sony и магазинах партнеров скидки на консоли, геймпады и гаджеты.
Srnsk 14:24
Космос
Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС
Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей вчера в 10:44
Политика
Трамп назвал беспорядки в США актами терроризма
Президент США Дональд Трамп назвал все происходящее сейчас в стране не мирными демонстрациями, а актами терроризма.
Российская газета 20:30
Общество
В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье до полудня среды из-за ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
РИА Новости 21:29
Здоровье
Омичи в группе сибирских регионов с низкими показателями по коронавирусу
На 1 июня число выявленных случаев на 100 тысяч жителей в Тыве составляет 348,3.По всему СФО средний показатель выявленных случаев на 100 тыс. жителей составляет 93,3. Это самый низкий индекс среди федеральных округов страны.В России в целом уровень заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения возрос на 41,8 пункта и сегодня достигает 282,5 пункта.
Омскрегион 06:50
Гаджеты
Картинка из интернета оказалась причиной поломки смартфонов Samsung
По словам пользователя, определенное изображение, скаченное из интернета, может привести к поломке телефона Samsung, если установить его в качестве обоев.
VSE42.RU 05:28
Космос
Потенциально опасный астероид подлетает к Земле
Газета.Ru 20:41
Здоровье
Свыше 10 тысяч нижегородцев заболели коронавирусом
В Нижегородской области за минувшие сутки количество заболевших коронавирусом увеличилось на 315 человек, а всего за время пандемии число заболевших граждан составило 10 149.
В Городе N 04:13
Политика
Украина предложила вернуться к формату переговоров по Донбассу без РФ
Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Соединенным Штатам и Великобритании рассмотреть возможность возвращения к будапештскому формату переговоров по ситуации в Донбассе без участия России.
Известия 20:30
Происшествия
РЖД запретили отправку грузов на Мурманск из-за рухнувшего моста
Обрушение моста на перегоне между станциями Кола и Выходной неподалеку от Мурманска сделал невозможной доставку грузов в этот областной центр по железной дороге.
РБК 13:20
Происшествия
Подполковник полиции с COVID-19 выпала из окна больницы в Москве
Из окна московской городской клинической больницы № 24, перепрофилированной для лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-19, выпала одна из пациенток, сообщил РБК источник в ГУ МВД по Москве.
РБК 06:28
Кино
Эскизы малыша Йоды появились в сети
Изображениями малыша переполнился интернет, а в магазинах появились игрушки Йоды. https: / / www.instagram.com / p / B5D_93TlzKm / Сериал "Мандалорец" является сюжетным ответвлением киносаги "Звездные войны".
REGNUM 07:45
Происшествия
В Белгородской области ураган снес крыши домов
В поселке Северный в Белгородской области ураганный ветер снес крыши по меньшей мере трех домов.
Газета.Ru 08:02
Политика
Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян
Премьер-министр Михаил Мишустин во вторник, 2 июня, представит президенту России Владимиру Путину положения общенационального плана по восстановлению экономики после пандемии коронавируса.
Lenta.ru 18:48
Политика
Трюдо выступил против участия России в саммите G7
Во время беседы, как заявили в Кремле, президент США рассказал о своей идее проведения саммита G7 с возможным приглашением лидеров России, Австралии, Индии и Республики Корея.
RT на русском 14:33
Культура
Долгожданная премьера сериала «Чики» выйдет 4 июня в Wink
Премьера сериала Чики с Ириной Горбачевой в главной роли состоится 4 июня в подписке more.tv в видеосервисе Wink.
Vologda-poisk.ru 06:41
Шоу-бизнес
Асмус рассказала о жизни с Харламовым
Цыпкин пошутил над тем, что стоило актрисе сняться в одной откровенной сцене, как она тут же заработала на свой дом.
Московский Комсомолец 06:20
Политика
«Млековита» опровергла вымогательство со стороны Россельхознадзора
Председатель правления компании "Млековита" Дариуш Сапиньски официально опроверг информацию о вымогательстве взятки со стороны представителей Россельхознадзора.
Газета.Ru 13:59
Происшествия
Независимое вскрытие показало, что Флойд умер от удушения
Два доктора, которые провели независимое вскрытие тела Джорджа Флойда, заявили в понедельник, что причиной смерти стала «механическая асфиксия», и что его смерть была убийством.
Коммерсантъ 17:17
Гаджеты
Поворотный телевизор Samsung The Sero поступил в продажу в России
Компания Samsung объявила о старте продаж на территории России нового телевизора The Sero, который был представлен в апреле 2020 года.
Деловое.ТВ 10:20
Общество
В Иркутской области еще у 120 человек выявили коронавирус
За сутки число заболевших коронавирусной инфекцией на территории Приангарья увеличилось на 120 человек, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Байкал24 22:24
Общество
Федеральные тюрьмы в США закрыли из-за беспорядков впервые за 25 лет
Федеральные тюрьмы в Соединенных Штатах закрылись впервые за 25 лет в связи с беспорядками в стране.
Известия 23:25
Авто
Программа льготного автокредитования получила расширение в России
Минпромторг РФ перезапустил программы льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», а также добавил две новых.
Автоновости дня 04:48
Космос
Китайский видеохостинг Bilibili намерен послать в космос подарок молодежи
Напомним, что компания Bilibili была создана в июне 2009 года в качестве видеохостинга популярных материалов для китайской молодежи.
REGNUM 22:06