Финансы

Ньюс-НННьюс-ННРоссийский рубль прибавил в цене

Евро потерял в стоимости 17 копеек. Валюта ЕС торгуется на отметке 77,76 рубля.
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Доллар опустился ниже 70 рублей. Что выгоднее покупать: USD или биткоин

РБК09:53

Курс евро на Мосбирже опустился до 77 рублей

ТАСС15:27

Евро впервые с марта опустился до 77 рублей

Коммерсантъ15:48

Курс рубля вечером усиливает рост на дорожающей нефти, евро - уже по 77 руб

ПРАЙМ15:56

Курс евро опустился до 77 рублей

Lenta.ru15:46

Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей

РИА Новости06:58

Курс доллара впервые за три месяца упал ниже 70 рублей

RT на русском04:20
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Кино

HBO представил трейлер детективного мини-сериала «Перри Мейсон»

На HBO 21 июня выходит мини-сериал о Перри Мейсоне — главном герое знаменитого книжного нуар-сериала, написанного американским писателем, классиком детективного жанра Эрлом Стенли Гарднером.
Киноафиша России 02:21
1
Общество

Ученые объяснили происхождение пирамид в Мексике

Ученые из Национального института антропологии и истории Мексики (INAH) опубликовали исследовательскую работу, в которой объяснили причину возведения пирамид древними жителями Мезоамерики, которая располагалась на территории современной Центральной Америки.
РИА Новости 19:56
1
Игры

PlayStation запускает новую распродажу «Время играть 2020»

Ежегодная распродажа PlayStation «Время играть» стартует 3 июня, и продлится 15 дней: до 17 июня в онлайн-магазине PS Store будут доступны скидки на хиты для PlayStation 4 и подписку PlayStation Plus, а в фирменном онлайн-магазине Sony и магазинах партнеров скидки на консоли, геймпады и гаджеты.
Srnsk 14:24
1
Космос

Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС

Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей вчера в 10:44
2K
Политика

Трамп назвал беспорядки в США актами терроризма

Президент США Дональд Трамп назвал все происходящее сейчас в стране не мирными демонстрациями, а актами терроризма.
Российская газета 20:30
71
Общество

В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье до полудня среды из-за ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
РИА Новости 21:29
4
Здоровье

Омичи в группе сибирских регионов с низкими показателями по коронавирусу

На 1 июня число выявленных случаев на 100 тысяч жителей в Тыве составляет 348,3.По всему СФО средний показатель выявленных случаев на 100 тыс. жителей составляет 93,3. Это самый низкий индекс среди федеральных округов страны.В России в целом уровень заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения возрос на 41,8 пункта и сегодня достигает 282,5 пункта.
Омскрегион 06:50
Гаджеты

Картинка из интернета оказалась причиной поломки смартфонов Samsung

По словам пользователя, определенное изображение, скаченное из интернета, может привести к поломке телефона Samsung, если установить его в качестве обоев.
VSE42.RU 05:28
63
Космос

Потенциально опасный астероид подлетает к Земле

Газета.Ru 20:41
69
Здоровье

Свыше 10 тысяч нижегородцев заболели коронавирусом

В Нижегородской области за минувшие сутки количество заболевших коронавирусом увеличилось на 315 человек, а всего за время пандемии число заболевших граждан составило 10 149.
В Городе N 04:13
203
Политика

Украина предложила вернуться к формату переговоров по Донбассу без РФ

Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Соединенным Штатам и Великобритании рассмотреть возможность возвращения к будапештскому формату переговоров по ситуации в Донбассе без участия России.
Известия 20:30
261
Происшествия

РЖД запретили отправку грузов на Мурманск из-за рухнувшего моста

Обрушение моста на перегоне между станциями Кола и Выходной неподалеку от Мурманска сделал невозможной доставку грузов в этот областной центр по железной дороге.
РБК 13:20
976
Происшествия

Подполковник полиции с COVID-19 выпала из окна больницы в Москве

Из окна московской городской клинической больницы № 24, перепрофилированной для лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-19, выпала одна из пациенток, сообщил РБК источник в ГУ МВД по Москве.
РБК 06:28
504
Кино

Эскизы малыша Йоды появились в сети

Изображениями малыша переполнился интернет, а в магазинах появились игрушки Йоды. https: / / www.instagram.com / p / B5D_93TlzKm / Сериал "Мандалорец" является сюжетным ответвлением киносаги "Звездные войны".
REGNUM 07:45
4
Происшествия

В Белгородской области ураган снес крыши домов

В поселке Северный в Белгородской области ураганный ветер снес крыши по меньшей мере трех домов.
Газета.Ru 08:02
32
Политика

Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян

Премьер-министр Михаил Мишустин во вторник, 2 июня, представит президенту России Владимиру Путину положения общенационального плана по восстановлению экономики после пандемии коронавируса.
Lenta.ru 18:48
596
Путешествия

В Сочи в первый день заезда в санатории прибыли почти 600 отдыхающих

Югополис 14:02
18
Политика

Трюдо выступил против участия России в саммите G7

Во время беседы, как заявили в Кремле, президент США рассказал о своей идее проведения саммита G7 с возможным приглашением лидеров России, Австралии, Индии и Республики Корея.
RT на русском 14:33
153
Культура

Долгожданная премьера сериала «Чики» выйдет 4 июня в Wink

Премьера сериала Чики с Ириной Горбачевой в главной роли состоится 4 июня в подписке more.tv в видеосервисе Wink.
Vologda-poisk.ru 06:41
1
Шоу-бизнес

Асмус рассказала о жизни с Харламовым

Цыпкин пошутил над тем, что стоило актрисе сняться в одной откровенной сцене, как она тут же заработала на свой дом.
Московский Комсомолец 06:20
20
Политика

«Млековита» опровергла вымогательство со стороны Россельхознадзора

Председатель правления компании "Млековита" Дариуш Сапиньски официально опроверг информацию о вымогательстве взятки со стороны представителей Россельхознадзора.
Газета.Ru 13:59
233
Общество

На Камчатке коронавирус подтвержден у 29 вахтовиков

ТАСС 21:55
4
Космос

NASA зафиксировало мощнейшую с 2017 года вспышку на Солнце

Газета.Ru 16:29
502
Происшествия

Независимое вскрытие показало, что Флойд умер от удушения

Два доктора, которые провели независимое вскрытие тела Джорджа Флойда, заявили в понедельник, что причиной смерти стала «механическая асфиксия», и что его смерть была убийством.
Коммерсантъ 17:17
250
Гаджеты

Поворотный телевизор Samsung The Sero поступил в продажу в России

Компания Samsung объявила о старте продаж на территории России нового телевизора The Sero, который был представлен в апреле 2020 года.
Деловое.ТВ 10:20
15
Общество

В Иркутской области еще у 120 человек выявили коронавирус

За сутки число заболевших коронавирусной инфекцией на территории Приангарья увеличилось на 120 человек, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Байкал24 22:24
30
Общество

Федеральные тюрьмы в США закрыли из-за беспорядков впервые за 25 лет

Федеральные тюрьмы в Соединенных Штатах закрылись впервые за 25 лет в связи с беспорядками в стране.
Известия 23:25
Авто

Программа льготного автокредитования получила расширение в России

Минпромторг РФ перезапустил программы льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», а также добавил две новых.
Автоновости дня 04:48
15
Космос

Китайский видеохостинг Bilibili намерен послать в космос подарок молодежи

Напомним, что компания Bilibili была создана в июне 2009 года в качестве видеохостинга популярных материалов для китайской молодежи.
REGNUM 22:06
Общество

МВД России утвердило трехзначные коды регионов для автономеров

BFM.ru 07:20
15
Как работают Яндекс.Новости?
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