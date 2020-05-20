Доллар и евро показывают рост по отношению к российской национальной валюте на открытии торгов Московской биржи 20 мая, следует из данных торговой площадки. Курс американского доллара вырос на девять копеек и составляет 72,55 рубля. Европейская валюта подорожала на 14 копеек – до 79,33 рубля.

Российский рубль снижается к доллару и евро на старте торгов 20 мая

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