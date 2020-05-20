Финансы
Народные новостиРоссийский рубль снижается к доллару и евро на старте торгов 20 мая
Доллар и евро показывают рост по отношению к российской национальной валюте на открытии торгов Московской биржи 20 мая, следует из данных торговой площадки. Курс американского доллара вырос на девять копеек и составляет 72,55 рубля. Европейская валюта подорожала на 14 копеек – до 79,33 рубля.
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Футбол
Новый сезон чемпионата Италии по футболу начнется 1 сентября
Сезон 2020/21 чемпионата Италии начнется 1 сентября, сообщила Федерация футбола страны (FIGC).
Коммерсантъ 14:02
Общество
Москвичей предупредили о мокром снеге 21 мая
Утром 21 мая дожди местами начнут переходить в заряды мокрого снега с существенным ухудшением видимости.
Газета.Ru 12:26
Шоу-бизнес
Экстремально похудевшая Нетребко показала стройные ноги в шортах
От былых пышных изгибов оперной дивы не осталось и следа. Фанатов восхитили стройные ноги Анны в коротких шортах.
7Дней.ру 16:30
Общество
В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG.
Газета.Ru 13:18
Политика
США заблокировали проект заявления России по Венесуэле
Соединенные Штаты заблокировали проект предложенного Россией заявления Совета безопасности ООН для прессы с призывом уважать суверенитет Венесуэлы.
Газета.Ru 20:15
Музыка
Новый клип Little Big вошел в пятерку самых популярных в мире
Музыкальный клип российской рейв-группы Little Big об ограблении казино (Hypnodancer) занял четвертую строчку в рейтинге самых просматриваемых видео на YouTube.
Известия вчера в 20:34
Общество
Свердловский губернатор пригрозил лишить «Красное и белое» лицензии
Екатеринбург, 20 мая 2020, 17:03 — REGNUM Сеть алкомаркетов «Красное и белое» может быть лишена лицензии.
REGNUM 10:03
Общество
Венесуэла подала в суд на Банк Англии, чтобы вернуть свое золото
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в ноябре прошлого года Банк Англии уже отказался возвращать золотой запас Венесуэлы - 15 тонн золота Боливарианской республики на сумму около 550 миллионов долларов - в рамках «борьбы с отмыванием денег».
Комсомольская правда вчера в 23:07
Происшествия
Юрист разъяснила методы оспаривания ошибочных штрафов за нарушение самоизоляции
По словам юриста, задержать за нарушение самоизоляции могут только, если у человека нет при себе паспорта.
Профиль 20:02
Общество
В Туле медсестру наказали за работу в купальнике
Медсестра Тульской областной клинической больницы, работающая в инфекционном госпитале с больными COVID-19, надела купальник под спецкостюм.
Российская газета 03:24
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
Наука
Установлена связь между мозгом и кишечником
Чтобы найти области мозга, которые контролируют кишечник, Стрик и его соавтор Дэвид Левинталь, доктор медицинских наук, доцент кафедры гастроэнтерологии, гепатологии и питания в Питте, использовали штамм вируса бешенства для отслеживания связей от мозга к желудку.
Evo-rus.com вчера в 04:23
Шоу-бизнес
Рудковская о Гном Гномыче: Говорит, что достали, с улыбкой на лице
На видео семейство Плющенко танцует под песню «Плачу на техно» в исполнении группы Cream Soda, а в следующем кадре Плющенко-младший говорит: «Как же вы меня достали со своими съемками».
Нева Спорт 13:07
Экономика
Эксперты ожидают роста производства свинины до 9%
Говоря о производстве всех видов мяса в России, аналитики НКР прогнозируют рост производства в ближайшие два года, несмотря на девальвацию рубля и снижение располагаемых доходов населения.
ТАСС 17:19
Шоу-бизнес
Кристину Асмус в необычном виде приняли за подростка
Актриса Кристина Асмус, звезда сериала «Интерны», не перестает удивлять подписчиков: недавно она опубликовала фотографию в Instagram блоге, на которой изображена в необычном виде.
Невские Новости вчера в 20:16
Наука
Появились первые итоги испытания вакцины от коронавируса
Итог — антитела успешно вырабатываются, побочных эффектов нет. А в России к массовым испытаниям вакцины на людях пока не приступали.
7 канал Красноярск 10:33
Общество
Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение
Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации.
РИА Новости 07:33
Авто
Mazda начала выпуск первого электромобиля Mazda MX-30
Стало известно, что на предприятии в Хиросиме началось серийное производство Mazda MX-30 — первого электрического авто бренда.
32CARS.ru 12:26
Общество
Томенко не обещает ослабления режима ограничений в Алтайском крае
Где Виктор Томенко проинформировал о эпидемиологической обстановке в регионе, а также заявил, что пока не будет ослаблен или отменен режим ограничительных мер в связи с распространением эпидемии коронавируса.
Ugpressa.ru 16:01
Общество
Количество заболевших в Приморье почти достигло 1500 человек
Всего с начала эпидемии общее число заболевших COVID-19 в Приморье достигло 1495 человек.
Владивосток-Новости 20:16
Политика
Украина выразила Болгарии протест из-за декларации о защите меньшинств
МИД Украины выразил решительный протест после принятия Народным собранием Болгарии декларации о защите прав болгарской общины Болградского района Одесской области в связи с планируемой Киевом административно-территориальной реформой.
RT на русском 19:48
Экономика
Сечин останется главой «Роснефти»
"Роснефтью" Сечин руководит с мая 2012 года. В 2004-2011 годах он был председателем совета директоров компании.
Российская газета 07:08
Общество
В Омске хотят открыть летние веранды кафе
«Поддержу открытие летних веранд предприятий общепита, частичное открытие автошкол и фитнес-центров», — написал Ушаков.
Om1.ru 06:30
Авто
Nissan GT-R за 78 миллионов рублей стал серийным
Итальянская студия и японская марка представили серийную версию суперкара со стартовой ценой 990 тысяч евро (около 78 миллионов рублей) — новинка завершает динамические испытания на полигоне имени Тацио Нуволари.
Motor 06:14
Общество
Как в Европе отслеживают потенциальных переносчиков коронавируса
Опыт Германии показывает, что есть другой эффективный, хотя и трудоемкий, способ выявить потенциальных переносчиков вируса.
Ведомости 18 мая в 12:21
Общество
ВОЗ сообщила о рекордном числе заражений коронавирусом за сутки в мире
Всемирная организация здравоохранения сообщила в среду, что за прошедшие сутки в мире зарегистрировала самое большое число заражений коронавирусом с момента начала пандемии.
Интерфакс 15:04
Общество
Мясников развеял миф о ношении медицинских масок
Врач и телеведущий Александр Мясников назвал чушью заявления о том, что две стороны одноразовых медицинских масок предназначены для разных целей.
РИА Новости 21:20