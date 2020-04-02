Финансы
REGNUMРоссийский рубль укрепился на фоне дорожающей нефти
Москва, 2 апреля 2020, 19:22 — REGNUM Курс российского рубля пошел вверх после того, как мировые цены на нефть развернулись к росту. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Происшествия
Поликлинику в Лобне закрыли из-за пациента с коронавирусом
В подмосковной Лобне закрылась поликлиника. На двери повесили объявление "Приёма нет". Все врачи и посетители ушли на карантин.
Происшествия
В Москве умер 39-летний пациент с коронавирусом
Главврач 40-й городской больницы в Коммунарке Денис Проценко в четверг, 2 апреля, сообщил на своей странице в Facebook о смерти 39-летнего пациента с коронавирусом.
Здоровье
Евгений Куйвашев продолжил отвечать на вопросы о режиме изоляции
Евгений Куйвашев сегодня продолжил отвечать на вопросы уральцев, возникающие в условиях пандемии коронавируса.
Армия и оружие
Американцы в Сирии вновь встали на пути у российской военной полиции
Очередной инцидент между американскими военными и российской военной полицией произошел на территории Сирии, пишет Shraibikus News.
Общество
Российские медики выявили странные смерти от коронавируса в Италии
Врачи-вирусологов из российской гуманитарной миссии, которые в настоящее время работают в итальянском городе Громо, Ломбардия, выявили странные случаи смерти инфицированных коронавирусом пациентов.
Общество
В Турции назвали сроки начала туристического сезона
Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой сообщил о решении изменить сроки начала туристического сезона в стране из-за пандемии коронавируса.
Автоспорт
Фото: Даниил Квят подстригся налысо
Происшествия
Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД
Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Здоровье
Лицо Путина, когда он объявил «нерабочую неделю» до 30 апреля
Пик эпидемии в мире и России еще не пройдет, предостерег президент. Мы записали обращение Владимира Путина на видео.
Религия
В РПЦ призвали верующих готовиться к телетрансляции службы на Пасху
Митрополит добавил, что верующим следует быть готовыми к тому, что им не удастся посетить храм на Пасху.
Общество
Мосгордума приняла закон о штрафах за нарушение режима самоизоляции
Депутаты Мосгордумы приняли закон, устанавливающий штрафы для граждан, которые нарушают режим самоизоляции, информирует ТАСС.
Общество
Власти Москвы рассказали, кого оштрафуют за нарушение самоизоляции
Ранее депутаты Мосгордумы приняли закон о нарушении режима самоизоляции. В четверг документ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
Общество
Число зараженных коронавирусом в мире достигло миллиона
1. Число зараженных SARS-CoV-2 достигло отметки в миллион человек По всему миру официально выявлено более одного миллиона случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает информационное агентство BNO News.
Политика
Президент Сербии анонсировал прибытие самолета с российской гумпомощью
2 апреля пресс-служба Кремля сообщила, что российский президент Владимир Путин провел телефонный разговор с Вучичем, в ходе которого лидеры условились об оказании гуманитарной помощи Белграду по линии Минобороны России.
Экономика
X5 и «Магнит» анонсировали продажу некоторых продуктов без наценки
Крупнейшие российские розничные сети Х5 Retail Group и «Магнит» решили обнулить торговую наценку на отдельные категории социально значимых товаров сроком не менее чем на один месяц.
Авто
В Сети показали первые изображения новой «Волги» на базе Aurus
Под эгидой самой марки хотят возродить не только автомобиль представительского класса, но и вместительный грузовик.
Кино
Названы сериалы и фильмы, которые россияне смотрят на карантине
Происшествия
Умар Джабраилов попал в больницу в Москве
Бывший сенатор от Чечни и бизнесмен Умар Джабраилов попал в больницу накануне, 1 апреля.
Политика
Путин поручил ввести в регионах особый порядок передвижения
Президент Владимир Путин на фоне распространения пандемии коронавируса поручил ввести в регионах особый порядок передвижения лиц и транспортных средств.
Авто
Новый седан Audi A3 сфотографировали до премьеры
В Сети появились шпионские фотографии Audi A3 четвертого поколения в кузове седан, сделанные до премьеры модели.
Политика
Bloomberg: Разведка США обвинила Китай в занижении данных по вирусу
Собеседники агентства сообщили, что доклад является секретным, и отказались подробно описывать его содержание, однако суть сводится к тому, что публичная отчетность Китая о ситуации с коронавирусом намеренно оказалась неполной.
Наука
Телескоп ALMA обнаружил струи, исходящие из черной дыры
Другая особенность заключается в том, что MG J0414 + 0534 имеет сверхмассивную черную дыру с биполярными джетами.
Шоу-бизнес
Дмитрий Певцов поздравил Ольгу Дроздову трогательной подборкой
Политика
МИД назвал причину отказа Украины от договоренностей по Донбассу
У Москвы складывается впечатление, что украинские переговорщики пошли на отказ от договоренностей в контактной группе по Донбассу не без подсказки извне, такой откат перечеркивает наметившуюся позитивную динамику, говорится в заявлении МИД РФ.
Энергетика
«Роснефть» договорилась о поставках нефти в Белоруссию
«Роснефть» подписала контракты на поставку нефти в Белоруссию с нефтеперерабатывающими заводами страны. Предусмотрена премия $5 за тонну.
Здоровье
Итальянское СМИ рассказало об очередях из гробов в Бергамо
Больницы и ритуальные службы не справляются с потоком умерших от коронавируса в Бергамо, рассказала итальянская журналистка Элена Тести в репортаже для газеты L'Espresso.
Здоровье
Смольный арендует аппараты ИВЛ у частных клиник
Петербургский комитет по здравоохранению начал искать аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в частных городских клиниках.
Футбол
Роналду победил Месси в голосовании болельщиков
Победил в виртуальном соревновании португалец – Криштиану Роналду. Организаторы устроили полноценный плей-офф.
Политика
Песков ответил на вопрос о возможной ошибке в словах Трампа
«Затрудняюсь ответить», — заявил Песков в ответ на вопрос, считают ли в Кремле высказывание Трампа преднамеренным.
Общество
В Италии российским медикам сварили борщ
В одной из столовых итальянского Бергамо российским военным медикам и специалистам, прибывшим для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, сварили борщ.