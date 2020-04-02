Москва, 2 апреля 2020, 19:22 — REGNUM Курс российского рубля пошел вверх после того, как мировые цены на нефть развернулись к росту. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Происшествия В Москве умер 39-летний пациент с коронавирусом Главврач 40-й городской больницы в Коммунарке Денис Проценко в четверг, 2 апреля, сообщил на своей странице в Facebook о смерти 39-летнего пациента с коронавирусом.

Общество В Турции назвали сроки начала туристического сезона Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой сообщил о решении изменить сроки начала туристического сезона в стране из-за пандемии коронавируса.

Происшествия Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.

Общество Число зараженных коронавирусом в мире достигло миллиона 1. Число зараженных SARS-CoV-2 достигло отметки в миллион человек По всему миру официально выявлено более одного миллиона случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает информационное агентство BNO News.

Политика Президент Сербии анонсировал прибытие самолета с российской гумпомощью 2 апреля пресс-служба Кремля сообщила, что российский президент Владимир Путин провел телефонный разговор с Вучичем, в ходе которого лидеры условились об оказании гуманитарной помощи Белграду по линии Минобороны России.

Экономика X5 и «Магнит» анонсировали продажу некоторых продуктов без наценки Крупнейшие российские розничные сети Х5 Retail Group и «Магнит» решили обнулить торговую наценку на отдельные категории социально значимых товаров сроком не менее чем на один месяц.

Политика Путин поручил ввести в регионах особый порядок передвижения Президент Владимир Путин на фоне распространения пандемии коронавируса поручил ввести в регионах особый порядок передвижения лиц и транспортных средств.

Авто Новый седан Audi A3 сфотографировали до премьеры В Сети появились шпионские фотографии Audi A3 четвертого поколения в кузове седан, сделанные до премьеры модели.

Политика Bloomberg: Разведка США обвинила Китай в занижении данных по вирусу Собеседники агентства сообщили, что доклад является секретным, и отказались подробно описывать его содержание, однако суть сводится к тому, что публичная отчетность Китая о ситуации с коронавирусом намеренно оказалась неполной.

Политика МИД назвал причину отказа Украины от договоренностей по Донбассу У Москвы складывается впечатление, что украинские переговорщики пошли на отказ от договоренностей в контактной группе по Донбассу не без подсказки извне, такой откат перечеркивает наметившуюся позитивную динамику, говорится в заявлении МИД РФ.

Здоровье Итальянское СМИ рассказало об очередях из гробов в Бергамо Больницы и ритуальные службы не справляются с потоком умерших от коронавируса в Бергамо, рассказала итальянская журналистка Элена Тести в репортаже для газеты L'Espresso.