Финансы

REGNUMREGNUMРоссийский рубль укрепился на фоне дорожающей нефти

Москва, 2 апреля 2020, 19:22 — REGNUM Курс российского рубля пошел вверх после того, как мировые цены на нефть развернулись к росту. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Рубль днем резко сократил утренние темпы роста к доллару и евро в ожидании обращения президента Путина к нации

Финмаркет09:44

Курс рубля и биржевые индексы выросли на открытии торгов Московской биржи

ТАСС03:37

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Фонтанка.Ру03:10

Рубль вырос к доллару и евро

РИА Новости03:20

Рубль растет к доллару и евро на фоне дорожающей нефти

Газета.Ru03:14

Курс рубля на 2 апреля 2020 года: доллар 77,36 рубля, евро - 84,5 рубля

Комсомольская правда03:11

Рубль укрепился к доллару и евро на фоне скачка цен на нефть

Вести.Ru03:26
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Число зараженных коронавирусом в мире достигло миллиона

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