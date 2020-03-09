Курс российской нацвалюты на рынке Forex продолжает опускаться по отношению к доллару и евро после обвала нефтяных котировок, следует из данных торгов. По состоянию на 14:11 (мск) один доллар равняется 74,86 рубля, евро — 85,44 рубля.

Происшествия Полицейский из Бурятии избил учительницу из-за воздушных шариков Одна из учительниц сделала замечание, он оставил шарики в покое, но когда женщина пошла на танцпол, ударил ее в лицо, взял за волосы и поволок к выходу из кафе, рассказал прокурор Дульдургинского района Алексей Иванов.

Энергетика МЭА ожидает падения спроса на нефть впервые за 11 лет Международное энергетическое агентство (МЭА) по итогам 2020 года ожидает снижение спроса на нефть на 90 тыс. баррелей в сутки в базовом сценарии и на 730 тыс. в пессимистичном.

Здоровье Врачи рассказали о состоянии новых пациентов с коронавирусом в Москве Двое новых заболевших коронавирусом в Москве отправлены в инфекционную больницу №1, еще одного пациента поместили в больничный комплекс в Коммунарке, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Футбол «Ростов» переиграл ЦСКА в матче РПЛ Футболисты клуба «Ростов» на своем поле переиграли московский ЦСКА в матче двадцать первого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ).

Общество В ОАЭ выявили коронавирус у россиянина Сообщается, что в ОАЭ диагностированы 14 новых случаев заражения коронавирусом, один из которых у россиянина.

Общество В Китае назвали сроки окончания эпидемии коронавируса Руководитель специальной экспертной комиссии Госкомитета Китая по вопросам здравоохранения Чжун Наньшань считает, что распространение коронавирусной инфекции COVID-19 по миру будет продолжаться как минимум до июня.

Экономика Вместе с нефтью произошло падение курса рубля Тревожные новости приходят с валютных бирж. Обрушение мировых цен на нефть привело к падению курса рубля.

Армия и оружие Американские военные убиты в ходе антиигиловской операции Как сообщает штаб операции, американские военные были убиты 8 марта в ходе выполнения миссии по уничтожению укрепленного центра террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) в горном районе в центральной части страны.

Финансы Покупку валюты сразу после обвала рубля назвали невыгодной Приобретение валюты в выходной день 9 марта 2020 года — сразу после обвала нефтяных котировок почти на 30% и роста курса доллара до 75 рублей — может оказаться ошибкой.

Происшествия В Италии начались тюремные бунты из-за борьбы с коронавирусом В Италии начались тюремные бунты из-за запрета свиданий с родными и других ограничений в результате карантина в рамках борьбы с коронавирусом.

Общество Хуснуллин объяснил решение отложить создание ВСМ Москва — Казань Реализация проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Казанью отложена из-за его высокой стоимости и необходимости исследовать пассажиропоток на этом направлении, заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

Биатлон Логинов рассказал о причинах пропуска этапа Кубка мира в Норвегии Новый чемпион мира по биатлону из России Александр Логинов раскрыл причины, по которым он может не участвовать в этапе Кубка мира в норвежском Холменколене, утверждает "Матч ТВ".

Гаджеты Acer представила два монитора с частотой 240 Гц Японское подразделение Acer представило первые мониторы бренда Predator с матрицами Fast IPS и частотой обновления в 240 Гц.