Экономика
РИА НовостиКурс рубля вновь незначительно снизился
Курс российской нацвалюты на рынке Forex продолжает опускаться по отношению к доллару и евро после обвала нефтяных котировок, следует из данных торгов. По состоянию на 14:11 (мск) один доллар равняется 74,86 рубля, евро — 85,44 рубля.
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