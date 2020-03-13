Общество
Московский КомсомолецРоссийский рубль защитили от коронавируса
В ходе изготовления всех банкнот Российской Федерации используют специальные антисептические вещества, поэтому они изначально защищены от вирусов и микробов, в том числе от нового вида коронавирусной инфекции. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на службу общественных связей «Гознака».
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с чего всё началось
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Российские банкноты обрабатывают специальными антисептическими веществами, чтобы защитить их от вирусов и микробов, рассказали РИА Новости в пресс-службе производителя банкнот — "Гознака".РИА Новостивчера в 23:34
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Политика
Порошенко не пришел на допрос в Госбюро Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел в Государственное бюро расследований, куда его вызвали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.
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Один человек погиб из-за сильного ветра в Москве
В Москве из-за сильного ветра на движущийся автомобиль упало дерево, в результате чего водитель не справился с управлением и погиб.
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Little Big назвали своих главных соперников на «Евровидении»
Участники петербургской рейв-группы Little Big, которые представят Россию на песенном конкурсе "Евровидение-2020" в Роттердаме, рассказали журналистам, кто может составить им конкуренцию.
Финансы
Goldman Sachs прогнозирует укрепление рубля до отметки 61
Курс рубля вырастет за два года до отметки 61 рубль за доллар, прогнозируют в Goldman Sachs, одном из крупнейших инвестбанков в мире.
Политика
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Гражданская война на Украине завершится, когда представители Киева смогут спеть гимн страны в Крыму, а также в Луганске и Донецке.
Общество
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Аваков заявил о 12 заразившихся коронавирусом в ДНР
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Здоровье
В Хакасии ввели режим повышенной готовности
С сегодняшнего дня - 13 марта и по 15 мая Единая государственная система по предупреждению и ликвидации ЧС Хакасии переводится в режим повышенной готовности.
Экономика
В Кремле прокомментировали слова Кудрина о возможном росте бедности
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Общество
В Ленинградской области выявили первый случай заражения коронавирусом
В Ленинградской области подтвердили первый случай заболевания коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-служба губернатора региона.
Энергетика
Эр-Рияд намерен поставлять нефть в Европу по цене $25 за баррель
Саудовская Аравия предложила в три раза увеличить объемы поставки нефти в Европу по цене, которая сильно отличается от российской.
Кино
Съемки фильма «Шан-Чи и Легенда Десяти колец» остановлены
По словам инсайдеров, студия находилась на стадии съемок первого блока фильма, когда было принято решение приостановить работу.
Политика
Украина начнет прямые переговоры с ДНР и ЛНР
Представители Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) подписали договоренности, согласно которым Киев начнет прямые переговоры с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР).
Экономика
Акции Сбербанка выросли на 10% на торгах Московской биржи
Цена обыкновенных акций выросла на 10,1%, до ₽10,73 на 15:00 мск, привилегированные подорожали на 10,4%, до ₽189,20.
Политика
Трамп раскритиковал медиков США за неэффективность систем диагностики
Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) США не предпринимали на протяжении многих лет должных усилий по улучшению систем тестирования пациентов на наличие у них различных болезней.
Происшествия
В Челябинске убита женщина, 30 лет выдававшая себя за мужчину
Челябинск, 13 марта 2020, 13:02 — REGNUM В Челябинске зверски убита местная жительница, которая 30 лет выдавала себя за мужчину.
Финансы
ЦБ прогнозирует ускорение инфляции
Инфляция в России с низкого уровня последних месяцев будет возвращаться к целевому уровню в 4% быстрее, чем прогнозировалось ранее, говорится в материалах Банка России.
Политика
В Пекине допустили занесение коронавируса в КНР из США
Коронавирус в Китай могли занести американские военные.
Экономика
Министр экономики ФРГ допустил национализацию компаний из-за вируса
Власти Германии не исключают временной национализации важных для государства компаний, если те будут испытывать трудности в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Здоровье
Мишустин поручил выделить 200 млн рублей на ремонт больницы в Костроме
Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить 200 миллионов рублей на ремонт одного из корпусов окружной больницы Костромского округа номер один.
Биатлон
Этап КМ по биатлону в Контиолахти стартует мужским спринтом
В четверг, 12 марта, в Контиолахти откроется восьмой этап Кубка мира по биатлону. В 18.30 по московскому времени стартует мужской спринт.
Экономика
Американский экономист предсказал мировой финансовый кризис
Экономист из США Джесси Коломбо спрогнозировал новый серьезный спад в мировой экономике. Об этом он сообщил газете The Independent.
Происшествия
Пропавшую школьницу нашли мертвой в Тамбовской области
Общество
«Яндекс» попросил сотрудников работать из дома
Руководство российского ИТ-гиганта "Яндекс" в письме сотрудникам рекомендовало временно перейти на удаленную работу — очевидно, чтобы снизить вероятность заражения коронавирусом.
Общество
Россияне из-за опасности коронавируса стали реже посещать торговые центры и магазины
Сообщения о пандемии коронавируса и обвал курса рубля привели к резкому снижению Shopping Index (индекс покупок, отражающий количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговой площади) московских торговых центров и магазинов.
Общество
Россия ограничит авиасообщение с Европой из-за коронавируса
«Принято решение временно ограничить пассажирские воздушные перевозки с территории Российской Федерации на территорию Итальянской Республики, Федеративной Республики Германия, Королевства Испания, Французской Республики и в обратном направлении», — говорится в сообщении.
Общество
В России обнаружили шесть новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб.