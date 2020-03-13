Общество

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецРоссийский рубль защитили от коронавируса

В ходе изготовления всех банкнот Российской Федерации используют специальные антисептические вещества, поэтому они изначально защищены от вирусов и микробов, в том числе от нового вида коронавирусной инфекции. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на службу общественных связей «Гознака».
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с чего всё началось

В «Гознаке» рассказали о защите российских банкнот от вирусов

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Российские банкноты обрабатывают специальными антисептическими веществами, чтобы защитить их от вирусов и микробов, рассказали РИА Новости в пресс-службе производителя банкнот — "Гознака".
РИА Новостивчера в 23:34

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ПРАЙМвчера в 20:17
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Спорт

В Греции отменили эстафету олимпийского огня из-за коронавируса

Piter.tv 08:24
Политика

Порошенко не пришел на допрос в Госбюро Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел в Государственное бюро расследований, куда его вызвали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.
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Футбол

«Ювентус» опроверг информацию о коронавирусе у Дибалы

Туринский "Ювентус" опроверг информацию о заражении аргентинского нападающего команды Пауло Дибалы коронавирусом, передает ANSA со ссылкой на заявление клуба.
Газета.Ru 07:27
Происшествия

Один человек погиб из-за сильного ветра в Москве

В Москве из-за сильного ветра на движущийся автомобиль упало дерево, в результате чего водитель не справился с управлением и погиб.
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Участники петербургской рейв-группы Little Big, которые представят Россию на песенном конкурсе "Евровидение-2020" в Роттердаме, рассказали журналистам, кто может составить им конкуренцию.
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Курс рубля вырастет за два года до отметки 61 рубль за доллар, прогнозируют в Goldman Sachs, одном из крупнейших инвестбанков в мире.
Вести.Ru 04:17
Политика

Климкин пообещал спеть в Крыму и Донбассе гимн Украины

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Происшествия

Начальников уволенных за селфи в морге полицейских наказали

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Общество

В Санкт-Петербурге запретили проведение массовых мероприятий

"С 16 марта до 30 апреля устанавливается запрет на проведение на территории Санкт-Петербурга театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий с числом участников более одной тысячи человек", - сказано в сообщении.
Газета.Ru 08:08
Политика

Аваков заявил о 12 заразившихся коронавирусом в ДНР

Выступавший с предложением министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что конкретный список закрытых пунктов пропуска и режим перехода границы будет утвержден на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
РБК 07:28
Здоровье

В Хакасии ввели режим повышенной готовности

С сегодняшнего дня - 13 марта и по 15 мая Единая государственная система по предупреждению и ликвидации ЧС Хакасии переводится в режим повышенной готовности.
Среда24 07:23
Экономика

В Кремле прокомментировали слова Кудрина о возможном росте бедности

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главы Счётной палаты Алексея Кудрина о возможном росте бедности, назвал его очень опытным экономистом, но призвал рассматривать проблему в комплексе.
RT на русском 05:53
Общество

В Ленинградской области выявили первый случай заражения коронавирусом

В Ленинградской области подтвердили первый случай заболевания коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-служба губернатора региона.
РИА Новости 08:03
Энергетика

Эр-Рияд намерен поставлять нефть в Европу по цене $25 за баррель

Саудовская Аравия предложила в три раза увеличить объемы поставки нефти в Европу по цене, которая сильно отличается от российской.
Газета.Ru вчера в 11:51
Кино

Съемки фильма «Шан-Чи и Легенда Десяти колец» остановлены

По словам инсайдеров, студия находилась на стадии съемок первого блока фильма, когда было принято решение приостановить работу.
Live24 06:35
Политика

Украина начнет прямые переговоры с ДНР и ЛНР

Представители Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) подписали договоренности, согласно которым Киев начнет прямые переговоры с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР).
Lenta.ru 08:01
Экономика

Акции Сбербанка выросли на 10% на торгах Московской биржи

Цена обыкновенных акций выросла на 10,1%, до ₽10,73 на 15:00 мск, привилегированные подорожали на 10,4%, до ₽189,20.
РБК 07:46
Политика

Трамп раскритиковал медиков США за неэффективность систем диагностики

Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) США не предпринимали на протяжении многих лет должных усилий по улучшению систем тестирования пациентов на наличие у них различных болезней.
ТАСС 07:34
Происшествия

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Челябинск, 13 марта 2020, 13:02 — REGNUM В Челябинске зверски убита местная жительница, которая 30 лет выдавала себя за мужчину.
REGNUM 06:02
Финансы

ЦБ прогнозирует ускорение инфляции

Инфляция в России с низкого уровня последних месяцев будет возвращаться к целевому уровню в 4% быстрее, чем прогнозировалось ранее, говорится в материалах Банка России.
ТАСС 05:49
Политика

В Пекине допустили занесение коронавируса в КНР из США

Коронавирус в Китай могли занести американские военные.
Известия вчера в 18:20
Экономика

Министр экономики ФРГ допустил национализацию компаний из-за вируса

Власти Германии не исключают временной национализации важных для государства компаний, если те будут испытывать трудности в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 06:47
Здоровье

Мишустин поручил выделить 200 млн рублей на ремонт больницы в Костроме

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить 200 миллионов рублей на ремонт одного из корпусов окружной больницы Костромского округа номер один.
РИА Новости 07:34
Биатлон

Этап КМ по биатлону в Контиолахти стартует мужским спринтом

В четверг, 12 марта, в Контиолахти откроется восьмой этап Кубка мира по биатлону. В 18.30 по московскому времени стартует мужской спринт.
Pravda.Ru вчера в 02:51
Экономика

Американский экономист предсказал мировой финансовый кризис

Экономист из США Джесси Коломбо спрогнозировал новый серьезный спад в мировой экономике. Об этом он сообщил газете The Independent.
BFM.ru вчера в 04:17
Происшествия

Пропавшую школьницу нашли мертвой в Тамбовской области

Газета.Ru 11 марта в 12:31
Общество

«Яндекс» попросил сотрудников работать из дома

Руководство российского ИТ-гиганта "Яндекс" в письме сотрудникам рекомендовало временно перейти на удаленную работу — очевидно, чтобы снизить вероятность заражения коронавирусом.
Вести.Ru 06:30
Общество

Россияне из-за опасности коронавируса стали реже посещать торговые центры и магазины

Сообщения о пандемии коронавируса и обвал курса рубля привели к резкому снижению Shopping Index (индекс покупок, отражающий количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговой площади) московских торговых центров и магазинов.
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Общество

Россия ограничит авиасообщение с Европой из-за коронавируса

«Принято решение временно ограничить пассажирские воздушные перевозки с территории Российской Федерации на территорию Итальянской Республики, Федеративной Республики Германия, Королевства Испания, Французской Республики и в обратном направлении», — говорится в сообщении.
Радио Business FM Челябинск вчера в 02:12
Общество

В России обнаружили шесть новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб.
Газета.Ru 01:33
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