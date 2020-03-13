МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Российские банкноты обрабатывают специальными антисептическими веществами, чтобы защитить их от вирусов и микробов, рассказали РИА Новости в пресс-службе производителя банкнот — "Гознака".

с чего всё началось

В ходе изготовления всех банкнот Российской Федерации используют специальные антисептические вещества, поэтому они изначально защищены от вирусов и микробов, в том числе от нового вида коронавирусной инфекции. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на службу общественных связей «Гознака».

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