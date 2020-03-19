Рынок российских акций усилил рост на фоне дорожающей нефти, об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Индекс РТС превысил 900 пунктов, он рос на 8,2%, индекс Мосбиржи к 18.34 рос на 7,6%, передает РИА «Новости».

Общество Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом нового типа, состояние его здоровья не вызывает опасений.

Политика На Украине заявили о вероятной гибели страны "Вирус ненависти" в украинцах может привести к гибели страны, заявила экс-депутат Верховной Рады Анна Герман в эфире телеканала "112 Украина".

Политика Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.

Общество Коронавирусом заболели еще трое жителей Красноярска Коронавирус диагностировали еще у троих жителей Красноярска, всего в регионе четыре заболевших новым вирусом, сообщается на сайте краевого Минздрава.

Политика Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.

Общество Поляки захотели присоединить Калининградскую область Читатели польской Gazeta Wyborcza сочли закрытие Россией границ из-за пандемии коронавируса поводом для присоединения Калининградской области.

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Общество РФ направила Франции ноту из-за россиян на борту Costa Pacifica Посольство России в Париже направило французскому МИДу ноту с просьбой разобраться в ситуации с российскими туристами, которых не выпускают с круизного лайнера Costa Pacifica.

Наука В России начались испытания вакцины от коронавируса Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» разработал прототипы вакцин от коронавируса и приступил к испытаниям на лабораторных животных.

Футбол Сборная России может сменить состав после переноса Евро-2020 Сборная России по футболу может поменять состав игроков из-за переноса чемпионата Европы по футболу на 2021 год по причине пандемии коронавируса.

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Футбол Малком высказался о ситуации с коронавирусом Нападающий петербургского «Зенита» Малком высказался насчет ситуации с пандемией коронавируса, из-за которой как минимум до 10 апреля был приостановлен текущий сезон РПЛ, а тренировки клуба — до 22 марта.