Финансы

Взгляд.руВзгляд.руРоссийский рынок акций начал расти

Рынок российских акций усилил рост на фоне дорожающей нефти, об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Индекс РТС превысил 900 пунктов, он рос на 8,2%, индекс Мосбиржи к 18.34 рос на 7,6%, передает РИА «Новости».
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