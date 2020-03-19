Финансы
Взгляд.руРоссийский рынок акций начал расти
Рынок российских акций усилил рост на фоне дорожающей нефти, об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Индекс РТС превысил 900 пунктов, он рос на 8,2%, индекс Мосбиржи к 18.34 рос на 7,6%, передает РИА «Новости».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 00:00, Ашберн
Комментарии
Общество
Раскрыта личность умершей россиянки с коронавирусом
Личность женщины раскрыла газета «Московский комсомолец».
Общество
Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом
Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом нового типа, состояние его здоровья не вызывает опасений.
Политика
На Украине заявили о вероятной гибели страны
"Вирус ненависти" в украинцах может привести к гибели страны, заявила экс-депутат Верховной Рады Анна Герман в эфире телеканала "112 Украина".
Футбол
Экс-футболист «Астон Виллы» и «Кардиффа» скончался в возрасте 35 лет
Бывший футболист "Астон Виллы", "Кардифф Сити" и молодежной сборной Англии Питер Уиттингем скончался в возрасте 35 лет, сообщается на официальном сайте клуба из столицы Уэльса.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Общество
Коронавирусом заболели еще трое жителей Красноярска
Коронавирус диагностировали еще у троих жителей Красноярска, всего в регионе четыре заболевших новым вирусом, сообщается на сайте краевого Минздрава.
Космос
Инженерам NASA удалось починить марсоход ударом лопаты с Земли
Находящийся на Марсе американский посадочный аппарат InSight удалось починить дистанционно инженерам NASA.
Шоу-бизнес
Седокова ответила на обвинения Гордон в сексе с ее мужем
На фото, опубликованном Седоковой в личном блоге, Гордон узнала свои обои и плинтус, а также джинсы мужа, надетые на певицу.
Политика
Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского
Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.
Общество
Поляки захотели присоединить Калининградскую область
Читатели польской Gazeta Wyborcza сочли закрытие Россией границ из-за пандемии коронавируса поводом для присоединения Калининградской области.
Происшествия
Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе
Сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации о коронавирусе в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.
Общество
РФ направила Франции ноту из-за россиян на борту Costa Pacifica
Посольство России в Париже направило французскому МИДу ноту с просьбой разобраться в ситуации с российскими туристами, которых не выпускают с круизного лайнера Costa Pacifica.
Экономика
Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса
Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Музыка
Танцор из Little Big пошутил о причинах отмены «Евровидения-2020»
Энергетика
Китай отказывается от российской нефти из-за санкций США
В четверг, 19 марта, стало известно о том, что Китай отказывается от российской нефти из-за санкций США.
Армия и оружие
Российские военные провели патрулирование в Сирии
Российская военная полиция провела патрулирование 120-км участка трассы М4 между сирийскими провинциями Алеппо и Хасеке.
Наука
В России начались испытания вакцины от коронавируса
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» разработал прототипы вакцин от коронавируса и приступил к испытаниям на лабораторных животных.
Единоборства
Бой UFC Нурмагомедова и Фергюсона перенесен
Футбол
Сборная России может сменить состав после переноса Евро-2020
Сборная России по футболу может поменять состав игроков из-за переноса чемпионата Европы по футболу на 2021 год по причине пандемии коронавируса.
Энергетика
Цены на нефть марки Brent выросли на 16%
Мировые цены на нефть растут после вчерашнего обвала, свидетельствуют данные торгов.
Общество
Италия обошла Китай по количеству жертв коронавируса
Италия, опередив Китай, вышла на первое место по количеству жертв коронавируса нового типа.
Авто
От Octavia до Solano: 10 конкурентов новой Hyundai Elantra
Только что в режиме онлайн сменил поколение седан Hyundai Elantra, и уже в четвертом квартале машина поступит в продажу.
Экономика
Отсрочку по кредитам предложено дать застрявшим за границей россиянам
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров предложил Центробанку ввести отсрочку по кредитным выплатам для россиян, которые не могут вернуться из-за границы на родину в связи с введёнными в других странах карантинными мерами.
Общество
Из-за коронавируса в Венеции очистилась вода в каналах
Армия и оружие
Китайских журналистов впечатлила военная форма советских женщин
Китайские журналисты Sohu рассказали о подвигах советских «амазонок» во время Великой Отечественной войны, показав читателям женское лицо «боевой нации».
Футбол
Малком высказался о ситуации с коронавирусом
Нападающий петербургского «Зенита» Малком высказался насчет ситуации с пандемией коронавируса, из-за которой как минимум до 10 апреля был приостановлен текущий сезон РПЛ, а тренировки клуба — до 22 марта.
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинение по делу историка Соколова
Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.
Авто
В Дубае обнаружили 10 новых внедорожников Ford, простоявших 15 лет
Как пишет «Auto.ru», в Дубае на одной из крытых парковок нашли 10 автомобилей Ford Excursion, которые никогда не использовались с 2005 года.
Космос
С дикой скоростью. Движение загадочного объекта к Земле сняли на видео
Политика