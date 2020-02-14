Экономика
ФинмаркетРоссийский рынок акций начал торги без единой динамики индексов
Фондовые индексы США завершили торги на негативной ноте на данных о росте в КНР числа случаев заболевания пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в основном растут в пятницу, исключением выступает японский рынок.
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«МегаФон» и Tele2 запустили собственные стриминговые сервисы
Компания «Мегафон» договорилась с Loudplay о запуске совместного облачного гейминга, пишет «Коммерсант».
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Турчинов обвинил США в обмане Украины
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов обвинил Соединённые Штаты в обмане Киева в 2014 году.
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Внук Назарбаева попросил политическое убежище в Британии
Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан, который пытался покончить с собой в Лондоне, попросил у Великобритании политическое убежище.
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В Осетии на даче экс-прокурора нашли тело его гражданской жены
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Православные христиане отмечают Сретенье Господне
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Определен срок полета российского корабля «Орел» с экипажем на МКС
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«Манчестер Сити» отстранен от еврокубков на два года
14 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вынес неожиданное решение - "Манчестер Сити" отстранен от участия в еврокубках на два года.
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В России не осталось больных коронавирусом
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В Китае выяснили, как долго коронавирус живет на одежде и других вещах
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В Алеппо сбили сирийский вертолет
Боевики сбили сирийский военный вертолет в провинции Алеппо, сообщает ТАСС.
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Врачам Удмуртии запретили предлагать сдавать детей с синдромом Дауна
Ежегодно в России рождаются по разным данным от 1 до 2,5 тыс. детей с синдромом Дауна.
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Владельцы видеокарт AMD массово столкнулись с серьёзной проблемой
Как следует из активно ведущихся на различных интернет-площадках, включая Reddit и форум техподдержки AMD, обсуждений, пользователи видеокарт Radeon начали массово сталкиваться с проблемой черного экрана.
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Путин и Зеленский обсудили подготовку встречи в нормандском формате
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский по телефону обсудили подготовку к следующей встрече лидеров «нормандской четвёрки».
Авто
На Алтае построят новые заправки для электромобилей
До 2025 года в Сибири планируют построить 110 новых станций для зарядки электромобилей.
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В прокат выходят «Джентльмены» Гая Ричи
13 февраля в российский прокат выходит криминальная комедия «Джентльмены» британца Гая Ричи с Мэттью Макконахи, Чарли Ханнэмом, Хью Грантом, Мишель Докери и Колином Фарреллом.
Армия и оружие
Киев в 2020 году планирует призвать на срочную службу 30 тысяч человек
Министерство обороны Украины в 2020 году планирует призвать на срочную службу 30 тысяч человек, сообщил заместитель главы Минобороны Александр Полищук во время заседания комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности.
Здоровье
Врачи назвали храп предвестником опасной болезни
Люди, которые храпят, сталкиваются с задержкой дыхания во сне. Порой, «паузы» в нем доходят до 10 секунд, что вредит организму.
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Ахмедова не скрывает, что посещает психологов и иногда становится пациенткой кризисных центров.
Общество
Лукашенко: директора сахарных заводов признались в коррупции
Задержанные за коррупцию директора всех четырех сахарных заводов в Белоруссии полностью признали свою вину, заявил президент Александр Лукашенко.
Шоу-бизнес
Во время концерта в Кремле у Лолиты случился приступ
Политика
Помпео не запланировал встреч в Мюнхене с представителями России
В графике госсекретаря США Майка Помпео отсутствуют запланированные встречи с представителями России на полях конференции по безопасности в немецком Мюнхене, сообщает пресс-служба американского Госдепа.
Общество
Путин помиловал трех граждан России
Президент России Владимир Путин 14 февраля подписал указ о помиловании трех россиян.
Шоу-бизнес
Ангелина Вовк пришла в ЗАГС с молодым возлюбленным
На кадрах видно, что Михаил Куницын, который гораздо младше звезды, встречает ее у Грибоедовского ЗАГСа и дарит цветы.
Шоу-бизнес
Лена Ленина вышла замуж в платье за 10 миллионов рублей
Знаменитая российская писательница и светская львица Лена Ленина вышла замуж.
Шоу-бизнес
Лев Лещенко раскрыл размер своей пенсии
Народный артист РСФСР Лев Лещенко в интервью изданию "Вечерняя Москва" рассказал, какая у него пенсия.