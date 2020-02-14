Экономика

ФинмаркетФинмаркетРоссийский рынок акций начал торги без единой динамики индексов

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Фондовые индексы США завершили торги на негативной ноте на данных о росте в КНР числа случаев заболевания пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в основном растут в пятницу, исключением выступает японский рынок.
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