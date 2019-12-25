В среду торговые площадки США будут закрыты в связи с празднованием католического Рождества. Рынок акций Японии демонстрирует сегодня негативную динамику, в то время как индексы торговых площадок материкового Китая растут на фоне низкой активности торгов, связанной с рождественскими праздниками.

Транспорт Маршруткам Петербурга разрешили поднять тариф до 50 рублей Напомним, власти Петербурга решили поднять стоимость проезда в общественном транспорте с Нового года примерно на 25% — до 50 рублей в автобусах, троллейбусах и трамваях, до 55 рублей в метро.

Политика Строительство «Северного потока — 2» остановлено. Что будет дальше В пятницу, 20 декабря, президент Дональд Трамп подписал закон о военном бюджете на следующий год, содержащий, помимо прочего, статью о санкциях против проекта "Северный поток — 2". Для участвующих в строительстве компаний предусматриваются в частности арест собственности, имеющейся в США, заморозка финансовых активов в американских банках и аннулирование виз сотрудникам.

Экономика Правительство обсуждает выход ЦБ из Сбербанка Правительство России обсуждает вопрос выхода Центробанка из активов Сбербанка, рассказал журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

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Политика Зеленский запретил импорт электроэнергии из России Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О рынке электрической энергии", запрещающий импорт электроэнергии из России.

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