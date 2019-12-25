Экономика

ФинмаркетФинмаркетАзиатские фондовые индексы завершили торги противоречиво

Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific снизился на 0,1%. Японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов вырос на 0,04%. В то же время Topix опустился на 0,07% и завершил "в минусе" пятую сессию подряд, чего не происходило с мая.
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Фондовые индексы Японии снизились, материковый Китай завершил торги разнонаправленно

Финмаркет06:07

Биржи Китая и Японии закрылись разнонаправленно в отсутствие новостей

ПРАЙМ02:34

Фондовые индексы Китая и Японии закрылись в небольшом минусе

Finam.Ru02:30
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Президент России Владимир Путин во время предновогодней встречи с кабинетом министров назвал задачей номер один повышение уровня доходов граждан, передает ТАСС.
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ВАДА приняло к сведению решение общего собрания членов РУСАДА

Пресс-служба ВАДА сообщила, что организация в курсе решения общего собрания членов РУСАДА о несогласии с санкциями.
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Происшествия

В Грузии погибли пять сорвавшихся в пропасть школьников

По данным грузинских СМИ, автомобиль, в котором находились школьники, сорвался в пропасть с десятиметровой высоты после столкновения с грузовиком.
Lenta.ru 12:39
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Бывшей королеве красоты удалили часть черепа после того, как у нее случился разрыв аневризмы головного мозга.
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Вышел тизер драмы с Хабенским «Огонь»

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«2020 год будет серьёзным»: разработчики Serious Sam 4 поздравили игроков с праздниками

Разработчики Serious Sam 4: Planet Badass из хорватской студии Croteam опубликовали новогоднее поздравление.
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Стала известна единственная просьба Ельцина к Путину перед уходом

Экс-президент РФ Борис Ельцин перед уходом со своей должности попросил преемника Владимира Путина сохранить Россию.
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В Epic Games Store начали раздавать Totally Accurate Battle Simulator

Седьмой из двенадцати бесплатных предновогодних игр от Epic Games стала Totally Accurate Battle Simulator - безумный тактический симулятор сражений с с ragdoll-физикой.
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Костин впервые прокомментировал расследование ФБК про Наилю Аскер-заде

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Учительница из Испании преподала анатомию на своем теле

В Испании учительница шокировала детей необычным уроком анатомии. Она преподавала занятие на своем теле.
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40 лет назад началась Афганская война

12 декабря 1979 года на заседании Политбюро было принято решение об отправке в Афганистан "ограниченного контингента" численностью 50 тысяч человек, но затем цифру откорректировали, и 25 декабря афганскую границу пересекла группировка численностью более 80 тысяч человек.
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О рынке электрической энергии", запрещающий импорт электроэнергии из России.
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Средний размер потребительских кредитов сократился почти на 10%

После введения показателя долговой нагрузки средний размер потребительских кредитов сократился на 9,6%. Об этом говорится в отчете Национального бюро кредитных историй (НБКИ), который поступил в РБК.
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Армия и оружие

Шойгу сообщил о возвращении к плановой подготовке российских офицеров

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российская армия возвращается к систематическому и плановому обучению офицеров.
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Путин освободил от должности главного полицейского в московском метро

Освобождены от должности два чиновника следственных органов - Михаил Бусылко из управления СКР по Свердловской области и Сергей Рябов, который являлся замглавы криминалистического главка Следственного комитета России.
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Названы способы достроить «Северный поток-2» вопреки санкциям США

Россия располагает несколькими судами, которые теоретически способны достроить трубопровод «Северный поток-2» в датских водах и в условиях санкций США, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов.
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