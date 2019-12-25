Экономика
ФинмаркетАзиатские фондовые индексы завершили торги противоречиво
Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific снизился на 0,1%. Японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов вырос на 0,04%. В то же время Topix опустился на 0,07% и завершил "в минусе" пятую сессию подряд, чего не происходило с мая.
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Общество
Суда для достройки «Северного потока – 2» найдены
Достройка газопровода «Северный поток — 2» сорвана не будет: суда для подводно-технических работ найдены, сообщили 25 декабря в правительстве РФ.
Армия и оружие
Украина обвинила Россию в атаке эсминцев США
Происшествия
Второй за день Ми-8 совершил жесткую посадку
В Ненецком автономном округе совершил аварийную посадку второй за сутки вертолет, передает телеканал "Россия 24".
Транспорт
В Севастополь прибыл первый пассажирский поезд из Санкт-Петербурга
На железнодорожный вокзал Севастополя прибыл первый пассажирский поезд из Санкт-Петербурга.
Политика
Лукашенко пригрозил «забрать» у России две трубы «Дружбы»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Минск и Москва не смогут решить вопрос цены газа и нефти, то Минск будет искать альтернативные способы поставок, и пригрозил «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба».
Политика
В партии Зеленского нашли причины потери Крыма
Депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Алексей Устенко считает, что Украина потеряла Крым из-за отмены старого закона о языках.
Шоу-бизнес
Максим Фадеев рассказал об антироссийских настроениях певицы Наргиз
Деятель шоу-бизнеса рассказал, что в курсе антироссийских настроений певицы уже давно и сравнил ее с персонажем булгаковского «Собачьего сердца» Шариковым.
Общество
Гуцериев объяснил данные об обысках действиями «созвездия идиотов»
Российский олигарх, глава «Сафмара» Михаил Гуцериев опроверг информацию об обысках в московской квартире и офисах компании.
Общество
Кейт Миддлтон показала необычный снимок своих детей
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон поздравила подданных королевства с Рождеством и показала необычное черно-белое фото своих детей.
Происшествия
У задержанного генерала ФТС обнаружили золотые слитки и дорогие часы
В ходе обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы (ФТС) Александра Кизлыка следователи обнаружили крупные денежные средства, слитки золота и часы люксовых брендов.
Происшествия
Следователи проверяют сообщения о травле девочки в школе в Уфе
Политика
Путин назвал повышение уровня доходов россиян задачей номер один
Президент России Владимир Путин во время предновогодней встречи с кабинетом министров назвал задачей номер один повышение уровня доходов граждан, передает ТАСС.
Спорт
ВАДА приняло к сведению решение общего собрания членов РУСАДА
Пресс-служба ВАДА сообщила, что организация в курсе решения общего собрания членов РУСАДА о несогласии с санкциями.
Происшествия
В Грузии погибли пять сорвавшихся в пропасть школьников
По данным грузинских СМИ, автомобиль, в котором находились школьники, сорвался в пропасть с десятиметровой высоты после столкновения с грузовиком.
Здоровье
Бывшей королеве красоты удалили часть черепа после инсульта
Бывшей королеве красоты удалили часть черепа после того, как у нее случился разрыв аневризмы головного мозга.
Кино
Вышел тизер драмы с Хабенским «Огонь»
Политика
Захарова отметила попустительство Генсека ООН в ситуации с визами США
Генсек ООН Антониу Гутерреш «фактически игнорирует» нарушения и проявления недобросовестной конкуренции со стороны США в отношении российских сотрудников международной организации, которые встречаются с проблемами при получении американских виз, заявила представитель МИД России Мария Захарова.
Спорт
«2020 год будет серьёзным»: разработчики Serious Sam 4 поздравили игроков с праздниками
Разработчики Serious Sam 4: Planet Badass из хорватской студии Croteam опубликовали новогоднее поздравление.
Политика
Стала известна единственная просьба Ельцина к Путину перед уходом
Экс-президент РФ Борис Ельцин перед уходом со своей должности попросил преемника Владимира Путина сохранить Россию.
Общество
В Epic Games Store начали раздавать Totally Accurate Battle Simulator
Седьмой из двенадцати бесплатных предновогодних игр от Epic Games стала Totally Accurate Battle Simulator - безумный тактический симулятор сражений с с ragdoll-физикой.
Общество
Костин впервые прокомментировал расследование ФБК про Наилю Аскер-заде
Расследование ФБК:2 декабря ФБК рассказал о том, что Наиля Аскер-заде, которой приписывают отношения с Костиным, якобы пользуется частным самолетом, когда-то записанным на офшор ВТБ, а также 62-метровой яхтой ценой несколько миллиардов долларов.
Общество
Учительница из Испании преподала анатомию на своем теле
В Испании учительница шокировала детей необычным уроком анатомии. Она преподавала занятие на своем теле.
Политика
40 лет назад началась Афганская война
12 декабря 1979 года на заседании Политбюро было принято решение об отправке в Афганистан "ограниченного контингента" численностью 50 тысяч человек, но затем цифру откорректировали, и 25 декабря афганскую границу пересекла группировка численностью более 80 тысяч человек.
Политика
Зеленский запретил импорт электроэнергии из России
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О рынке электрической энергии", запрещающий импорт электроэнергии из России.
Экономика
Средний размер потребительских кредитов сократился почти на 10%
После введения показателя долговой нагрузки средний размер потребительских кредитов сократился на 9,6%. Об этом говорится в отчете Национального бюро кредитных историй (НБКИ), который поступил в РБК.
Армия и оружие
Шойгу сообщил о возвращении к плановой подготовке российских офицеров
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российская армия возвращается к систематическому и плановому обучению офицеров.
Политика
Путин освободил от должности главного полицейского в московском метро
Освобождены от должности два чиновника следственных органов - Михаил Бусылко из управления СКР по Свердловской области и Сергей Рябов, который являлся замглавы криминалистического главка Следственного комитета России.
Автоспорт
Квят: Если перестараетесь с выпивкой, примите аспирин
Если всё же перестараетесь с выпивкой, просто примите аспирин и выпейте чёрный чай с мёдом и лимоном.
Политика
Названы способы достроить «Северный поток-2» вопреки санкциям США
Россия располагает несколькими судами, которые теоретически способны достроить трубопровод «Северный поток-2» в датских водах и в условиях санкций США, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов.