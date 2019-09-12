Финансы
ФинмаркетРоссийский рынок акций начал торги незначительным снижением индексов
По итогам вчерашних торгов фондовые индексы стран Западной Европы выросли в преддверии заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ). Рынок акций США закрылся на позитиве, Dow Jones вырос 6-е торги подряд. Сегодня американские фьючерсы растут.
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Автоматически обработаны 6993 источника, обновлено в 06:20, Вашингтон
Происшествия
Жительница Мурманска потребовала денег с семьи сбитого ею мальчика
Через год дама потребовала с родителей ребенка сто тысяч рублей в качестве компенсации за царапины и сломанное зеркало, которые получил ее автомобиль в ходе аварии.
Российская газета 05:52
Происшествия
У футболиста «Краснодара» Ари украли часы на 23 млн рублей
По информации ведомства, вор проник в дом форварда через окно и украл 12 наручных часов на общую сумму около 23 миллионов рублей.
Российская газета 05:58
Армия и оружие
В МИД РФ заявили о риске возникновения ядерной войны
Существует риск возникновения ядерной войны. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Российская газета 04:48
Космос
На потенциально пригодной для жизни планете обнаружена вода
Ученые пришли к выводу о потенциальной пригодности небесного тела для жизни, потому что оно имеет: атмосферный слой, подходящий диапазон температуры воздуха (от 0 и до 40 градусов Цельсия) и воду в жидком состоянии.
Пятый канал 00:53
Авто
Volkswagen выпустит новый компактный кроссовер
Как предполагают коллеги из бразильского издания Quatro Rodas, новый кросс будет самым маленьким SUV в линейке Volkswagen.
Автоновости дня вчера в 08:33
Армия и оружие
На Украине разоружили три добровольческих батальона
В Донбассе бойцы трех добровольческих батальонов Национальной гвардии Украины добровольно передали оружие правоохранительным органам.
Lenta.ru 02:50
Наука
Ученые зафиксировали аномальное число нападений медведей на людей
Авторы работы проанализировали сообщения о 664 нападениях бурых медведей, в период с 2000 по 2015 года.
Live24 06:12
Происшествия
Фигурант «московского дела» Егор Жуков внесен в список экстремистов
Росфинмониторинг внес студента Высшей школы экономики (ВШЭ) Егора Жукова, проходившего по «московскому делу», в список экстремистов, следует из материалов на сайте организации.
Ведомости 05:43
Общество
Против Соболь и Албурова подали пять новых исков
Известия 02:02
Общество
Россиян предупредили о резком похолодании
Антициклон, благодаря которому в Москве и других регионах европейской части страны держится летняя погода, вскоре покинет территорию Центральной России, после чего произойдет резкое похолодание.
Lenta.ru 05:57
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Известия вчера в 06:28
Политика
Владимир Путин прибыл в Дагестан
REGNUM 05:38
Космос
Крымский астроном открыл первую межзвездную комету
Крымский астроном Геннадий Борисов открыл первую межзвездную комету, сообщил Международный астрономический союз.
РИА Новости 03:33
Политика
Взрыв на железной дороге предотвратили в ДНР
Российская газета 04:06
Шоу-бизнес
Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече
Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.
iReactor вчера в 16:40
Теннис
Рафаэль Надаль: «Лежу на диване и смотрю „Чернобыль“»
Испанец Рафаэль Надаль рассказал, чем занимается после победы в финале US Open над россиянином Даниилом Медведевым.
Спорт-Экспресс 02:18
Общество
СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника
Известия вчера в 19:55
Политика
В Госдуме назвали решение Суда ЕС по OPAL политически ангажированным
Решение Суда ЕС по делу о доступе «Газпрома» к газопроводу OPAL является ангажированным и политически мотивированным, считает председатель комитета Госдумы по энергетике, глава Российского газового общества (РГО) Павал Завальный.
Rambler News Service вчера в 11:06
Авто
Интерьер внедорожника Genesis GV70 показали на шпионских снимках
Фотографии интерьера нового Genesis GV70 были разосланы в рамках оглашения планов марки на следующий год вице-президентом концерна Hyundai Motors Group.
32CARS.ru вчера в 23:18
Происшествия
В региональных штабах Навального проходят обыски
В Казани обыски проходили у координатора Эльвиры Дмитриевой, сотрудника штаба Олега Емельянова, местного координатора «Голоса» Михаила Тихонова, а также отца заместителя координатора Ассоциации наблюдателей Татарстана Азата Габдульвалеева.
Коммерсантъ 01:05
Происшествия
Муж застрелил жену на северо-западе Москвы
На северо-западе Москвы мужчина убил свою жену с помощью огнестрельного оружия.
Газета.Ru 03:15
Футбол
Оскар Хильемарк: Мне нравится Хохлов – он тоже играл в Европе
Полузащитник Динамо Оскар Хильемарк высказался о переходе в московский клуб.
Советский спорт 04:51
Интернет
Mail.ru Group запустила новый мессенджер для компаний
Как отметили в Mail.Ru Group, сейчас большинство мессенджеров созданы для личных переписок, но компании вынуждены их использовать как рабочий инструмент.
Astera 05:10
Общество
В российской треске нашли мышьяк и минтай
Известия 02:01
Политика
Лукашенко назвал приоритетом углубление связей с Россией
«Развитие и углубление многоплановых двусторонних связей с Россией — безусловный приоритет белорусской внешней политики», — заявил сегодня, 12 сентября, Александр Лукашенко послу России Дмитрию Мезенцеву во время церемонии вручения верительных грамот.
REGNUM 05:54
Политика
Ушаков не комментирует ситуацию с Олегом Смоленковым
Помощник президента РФ Юрий Ушаков не комментирует ситуацию с Олегом Смоленковым, якобы работавшим на ЦРУ.
ТАСС 05:53
Футбол
Каррера прилетел в Москву
Газета.Ru вчера в 18:02
Культура
Путин поздравил Спивакова с юбилеем
Глава России Владимир Путин поздравил народного артиста СССР, музыканта Владимира Спивакова с 75-летием.
Московский Комсомолец 03:54