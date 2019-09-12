Финансы

ФинмаркетФинмаркетРоссийский рынок акций начал торги незначительным снижением индексов

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По итогам вчерашних торгов фондовые индексы стран Западной Европы выросли в преддверии заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ). Рынок акций США закрылся на позитиве, Dow Jones вырос 6-е торги подряд. Сегодня американские фьючерсы растут.
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