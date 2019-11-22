Экономика

ФинмаркетФинмаркетРоссийский рынок акций начал торги ростом индексов на 0,1%

Фондовые индексы стран Западной Европы снизились в четверг. Американский рынок акций завершил торги в четверг в минусе на фоне неоднозначных сигналов о ходе торговых переговоров США и Китая. Котировки фьючерсов на индексы США с утра растут.
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Рынок акций РФ в пятницу подрос вслед за миром

Интерфакс11:28

Рынок акций РФ в плюсе на фоне высоких цен на нефть

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Торговые «кошки-мышки» Китая и США остаются главными для рынков

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Российский рынок акций растёт по индексам за счёт «Газпрома»

News.ru03:38

Российский рынок акций и индекс Мосбиржи подрастают, а рублю предрекают небольшое снижение

BFM.ru08:43
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Политика

В столице Колумбии из-за протестов ввели комендантский час

В столице Колумбии ввели комендантский час из-за беспорядков.
Российская газета 19:32
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«Роскосмос» сообщил о приближении к Земле неизвестного астероида

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Российский сенатор раскритиковал желание Софии Ротару петь в России

Считать, что культура и искусство находятся вне политики, неправильно, заявил 22 ноября глава социального комитета Совета Федерации РФ Валерий Рязанский в ответ на желание певицы Софии Ротару выступать в России.
REGNUM 20:13
Гаджеты

Замена экрана в Huawei Mate X обойдется в 1 000 долларов

После официального старта продаж стало известно, во сколько обойдется замена гибкого экрана.
Astera 20 ноября в 07:52
Космос

Американский энтомолог нашел на фото с Марса насекомых и змей

Энтомолог Уильям Ромозер из Университета Огайо в США заявил, что обнаружил на фото, сделанных ровером Curiosity, следы обитателей, похожих на земных насекомых, а также рептилий.
Shraibikus News вчера в 05:56
Происшествия

Еще одна жертва Соколова рассказала о жутких отношениях с историком

Выпускница СПбГУ, которая с 2004 по 2009 год была возлюбленной историка Олега Соколова, дала большое интервью, в котором рассказала, что ей пришлось пережить за время отношений с доцентом.
Газета.Ru 08:57
Общество

Китайские СМИ объяснили причины быстрого старения россиянок

Журналист китайского портала Sohu объяснил, почему россиянки "стареют быстрее", чем китаянки.
РИА Новости 18:45
Авто

Топ-7 самых дорогих подержанных автомобилей в Коми

ИА БНК 13:35
Шоу-бизнес

Виктор Рыбин рассказал о борьбе с вернувшимся раком

Evo-rus.com 11:50
Общество

Медведев озвучил вариант своей идеи о четырехдневной рабочей неделе

Медведев предложил вместо укороченной рабочей недели для всех вариант неполного рабочего дня для матерей с маленькими детьми, чтобы у них остались соцвыплаты.
Российская газета 20:04
Политика

Лавров обсудил с Салливаном проблемы отношений Москвы и Вашингтона

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что обсудил с кандидатом на пост посла США в России Джоном Салливаном решение проблем в отношениях Москвы и Вашингтона.
РИА Новости 23:03
Армия и оружие

Российская армия завершила перевооружение на комплекс «Искандер»

Ракетные соединения Сухопутных войск России завершили перевооружение на оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер», сообщает пресс-служба Минобороны России.
Rambler News Service вчера в 23:47
Кино

«Тормунд» подтвердил, что у «Игры престолов» был альтернативный финал

Хивью сообщил, что они и в самом деле сняли альтернативный финал истории.
Российская газета 03:56
Здоровье

Решетников прокомментировал объединение детской и взрослой больниц в Чайковском

Губернатор Пермского края Максим Решетников по итогам своей рабочей поездки в Чайковский прокомментировал ситуацию с объединением Чайковской детской больницы со взрослой центральной городской больницей, передает корреспондент Накануне.RU.
Накануне.Ru 06:17
Армия и оружие

Путин рассказал о доле современного оружия в армии

Мойка78 18:54
Кино

Раскрыт секрет эротической сцены с Асмус в фильме «Текст»

При съемке интимных сцен в российском кино используются тончайшие накладки, которые совпадают по тону с цветом кожи.
7 новостей 20 ноября в 23:08
Общество

Минздрав отложил введение новых правил медосмотра водителей

Минздрав отложил вступление в силу приказа о новом порядке медицинского осмотра водителей, сообщил в своем Telegram-канале заместитель министра здравоохранения Олег Салагай.
Ведомости вчера в 07:05
Спорт

World Athletics приостановила восстановление членства ВФЛА

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) приостановил процесс восстановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в организации, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы рабочей группы World Athletics Руне Андерсена.
Аргументы и Факты 14:38
Политика

Юмашев рассказал, что Примаков дважды пытался уволить Путина из ФСБ

Зять первого президента России Бориса Ельцина Валентин Юмашев рассказал, как бывший премьер-министр РФ Евгений Примаков дважды пытался уволить Владимира Путина с поста директора ФСБ.
Pravda.Ru 12:05
Единоборства

Деонтей Уайлдер – Луис Ортис, 23 ноября, прогноз и ставка на бой

Чемпионат 10:45
Музыка

Обнародованы имена номинантов на премию «Грэмми-2020»

Gazeta.SPb 00:32
Общество

Светлана Лобода попала на постер группы Тилля Линдеманна

Певица Светлана Лобода, которой приписывают роман с Тиллем Линдеманном, попала на постер группы Lindemann.
Дни24 01:10
Происшествия

У миллиардов Кирилла Черкалина объявился другой хозяин

Кому могли принадлежать деньги «Миллиарды не мои, их просто попросили подержать» — в деле полковника ФСБ Кирилла Черкалина, подозреваемого в коррупции, новый интересный поворот.
Коммерсантъ FM 13:38
Спорт

Комитет WADA рекомендовал признать РУСАДА не соответствующим кодексу

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (CRC WADA) рекомендовал исполкому организации признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим антидопинговому кодексу, сообщается в релизе, опубликованном на официальном сайте WADA.
РИА Новости 17:22
Транспорт

Путин поблагодарил Собянина, Воробьева и Белозерова за открытие МЦД

Президент России Владимир Путин поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина, губернатора Московской области Андрея Воробьева и главу РЖД Олега Белозерова за открытие Московских центральных диаметров (МЦД).
РИА Новости вчера в 06:31
Наука

Пятую фундаментальную силу вселенной открыли венгерские физики

МедиаПоток вчера в 07:59
Гаджеты

В России изготовили позолоченные наушники Apple за 4,3 миллиона

В Российской Федерации из новых беспроводных наушников Apple AirPods Pro выпустили позолоченную версию устройства под названием Caviar AirPods Gold Edition.
В городе R вчера в 07:51
Хоккей

«Рейнджерс» с Панариным проиграл «Оттаве»

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Оттава» – «Рейнджерс» завершился в пользу хозяев со счетом 4:1. Российский форвард «Сенаторз» Владислав Наместников пропустил встречу из-за травмы, а его партнер по команде – защитник Никита Зайцев не сыграл по личным причинам.
ProstoProSport 22:27
Экономика

Помощник Путина назвал три составляющих экономического роста России

Андрей Белоусов, помощник президента, рассказал о трех составляющих для ускорения экономического роста России.
Вести.Ru вчера в 18:39
Происшествия

Замглавы Росалкогольрегулирования предъявили обвинения

Замглавы Росалкогольрегулирования Ирине Голосной предъявили обвинение по трем эпизодам злоупотребления полномочиями, сообщила следователь в Пресненском суде Москвы.
РИА Новости 09:24
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