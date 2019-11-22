Экономика
ФинмаркетРоссийский рынок акций начал торги ростом индексов на 0,1%
Фондовые индексы стран Западной Европы снизились в четверг. Американский рынок акций завершил торги в четверг в минусе на фоне неоднозначных сигналов о ходе торговых переговоров США и Китая. Котировки фьючерсов на индексы США с утра растут.
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Политика
В столице Колумбии из-за протестов ввели комендантский час
В столице Колумбии ввели комендантский час из-за беспорядков.
Общество
Российский сенатор раскритиковал желание Софии Ротару петь в России
Считать, что культура и искусство находятся вне политики, неправильно, заявил 22 ноября глава социального комитета Совета Федерации РФ Валерий Рязанский в ответ на желание певицы Софии Ротару выступать в России.
Гаджеты
Замена экрана в Huawei Mate X обойдется в 1 000 долларов
После официального старта продаж стало известно, во сколько обойдется замена гибкого экрана.
Космос
Американский энтомолог нашел на фото с Марса насекомых и змей
Энтомолог Уильям Ромозер из Университета Огайо в США заявил, что обнаружил на фото, сделанных ровером Curiosity, следы обитателей, похожих на земных насекомых, а также рептилий.
Происшествия
Еще одна жертва Соколова рассказала о жутких отношениях с историком
Выпускница СПбГУ, которая с 2004 по 2009 год была возлюбленной историка Олега Соколова, дала большое интервью, в котором рассказала, что ей пришлось пережить за время отношений с доцентом.
Общество
Китайские СМИ объяснили причины быстрого старения россиянок
Журналист китайского портала Sohu объяснил, почему россиянки "стареют быстрее", чем китаянки.
Шоу-бизнес
Виктор Рыбин рассказал о борьбе с вернувшимся раком
Общество
Медведев озвучил вариант своей идеи о четырехдневной рабочей неделе
Медведев предложил вместо укороченной рабочей недели для всех вариант неполного рабочего дня для матерей с маленькими детьми, чтобы у них остались соцвыплаты.
Политика
Лавров обсудил с Салливаном проблемы отношений Москвы и Вашингтона
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что обсудил с кандидатом на пост посла США в России Джоном Салливаном решение проблем в отношениях Москвы и Вашингтона.
Армия и оружие
Российская армия завершила перевооружение на комплекс «Искандер»
Ракетные соединения Сухопутных войск России завершили перевооружение на оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер», сообщает пресс-служба Минобороны России.
Кино
«Тормунд» подтвердил, что у «Игры престолов» был альтернативный финал
Хивью сообщил, что они и в самом деле сняли альтернативный финал истории.
Здоровье
Решетников прокомментировал объединение детской и взрослой больниц в Чайковском
Губернатор Пермского края Максим Решетников по итогам своей рабочей поездки в Чайковский прокомментировал ситуацию с объединением Чайковской детской больницы со взрослой центральной городской больницей, передает корреспондент Накануне.RU.
Кино
Раскрыт секрет эротической сцены с Асмус в фильме «Текст»
При съемке интимных сцен в российском кино используются тончайшие накладки, которые совпадают по тону с цветом кожи.
Общество
Минздрав отложил введение новых правил медосмотра водителей
Минздрав отложил вступление в силу приказа о новом порядке медицинского осмотра водителей, сообщил в своем Telegram-канале заместитель министра здравоохранения Олег Салагай.
Спорт
World Athletics приостановила восстановление членства ВФЛА
Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) приостановил процесс восстановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в организации, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы рабочей группы World Athletics Руне Андерсена.
Политика
Юмашев рассказал, что Примаков дважды пытался уволить Путина из ФСБ
Зять первого президента России Бориса Ельцина Валентин Юмашев рассказал, как бывший премьер-министр РФ Евгений Примаков дважды пытался уволить Владимира Путина с поста директора ФСБ.
Музыка
Обнародованы имена номинантов на премию «Грэмми-2020»
Общество
Светлана Лобода попала на постер группы Тилля Линдеманна
Певица Светлана Лобода, которой приписывают роман с Тиллем Линдеманном, попала на постер группы Lindemann.
Происшествия
У миллиардов Кирилла Черкалина объявился другой хозяин
Кому могли принадлежать деньги «Миллиарды не мои, их просто попросили подержать» — в деле полковника ФСБ Кирилла Черкалина, подозреваемого в коррупции, новый интересный поворот.
Спорт
Комитет WADA рекомендовал признать РУСАДА не соответствующим кодексу
Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (CRC WADA) рекомендовал исполкому организации признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим антидопинговому кодексу, сообщается в релизе, опубликованном на официальном сайте WADA.
Транспорт
Путин поблагодарил Собянина, Воробьева и Белозерова за открытие МЦД
Президент России Владимир Путин поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина, губернатора Московской области Андрея Воробьева и главу РЖД Олега Белозерова за открытие Московских центральных диаметров (МЦД).
Наука
Пятую фундаментальную силу вселенной открыли венгерские физики
Гаджеты
В России изготовили позолоченные наушники Apple за 4,3 миллиона
В Российской Федерации из новых беспроводных наушников Apple AirPods Pro выпустили позолоченную версию устройства под названием Caviar AirPods Gold Edition.
Хоккей
«Рейнджерс» с Панариным проиграл «Оттаве»
Матч регулярного чемпионата НХЛ «Оттава» – «Рейнджерс» завершился в пользу хозяев со счетом 4:1. Российский форвард «Сенаторз» Владислав Наместников пропустил встречу из-за травмы, а его партнер по команде – защитник Никита Зайцев не сыграл по личным причинам.
Экономика
Помощник Путина назвал три составляющих экономического роста России
Андрей Белоусов, помощник президента, рассказал о трех составляющих для ускорения экономического роста России.
Происшествия
Замглавы Росалкогольрегулирования предъявили обвинения
Замглавы Росалкогольрегулирования Ирине Голосной предъявили обвинение по трем эпизодам злоупотребления полномочиями, сообщила следователь в Пресненском суде Москвы.