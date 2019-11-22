Экономика

ФинмаркетФинмаркетРоссийский рынок акций начал торги ростом индексов на 0,1%

Фондовые индексы стран Западной Европы снизились в четверг. Американский рынок акций завершил торги в четверг в минусе на фоне неоднозначных сигналов о ходе торговых переговоров США и Китая. Котировки фьючерсов на индексы США с утра растут.
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Рынок акций РФ в пятницу подрос вслед за миром

Интерфаксвчера в 11:28

Рынок акций РФ в плюсе на фоне высоких цен на нефть

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Торговые «кошки-мышки» Китая и США остаются главными для рынков

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Финмаркетвчера в 11:33

Российский рынок акций растёт по индексам за счёт «Газпрома»

News.ruвчера в 03:38
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Общество

Китайский журналист объяснил причины быстрого старения россиянок

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В Турции изучают совместимость F-35 и С-400

Rambler News Service вчера в 04:41
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Президент России Владимир Путин назвал чушью информацию о введении нового порядка медицинского осмотра водителей, который якобы может привести к росту цен на справки.
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Скворцова отреагировала на увольнение трансплантолога Каабака

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Пушков прокомментировал поставку американского СПГ на Украину

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter начало поставок американского сжиженного природного газа (СПГ) на Украину.
РИА Новости вчера в 17:23
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News.ru вчера в 15:05
Общество

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Известия вчера в 16:17
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Процесс восстановления ВФЛА в World Athletics приостановил Совет

Совет Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) приостановил действия по восстановлению членства в организации Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
News.ru вчера в 15:17
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Экс-главу Чехова заключили под домашний арест по делу о мошенничестве

Бабушкинский суд Москвы отправил под домашний арест бывшего главу подмосковного городского округа Чехов Марину Кононову по обвинению в мошенничестве с муниципальным имуществом.
RT на русском вчера в 09:23
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«Салават Юлаев» в драматичной игре обыграл «Амур»

Уфа1.ру вчера в 13:01
Общество

Глава оператора мусорной реформы ушел в отставку

В отставку ушел гендиректор «Российского экологического оператора», куратор мусорной реформы Денис Буцаев, сообщает РБК.
Мой Брянск вчера в 09:58
Спорт

Россия проиграла Швеции в полуфинале чемпионата Европы по кёрлингу

Женская сборная России по кёрлингу не смогла выйти в финал чемпионат Европы. Россиянки проиграли сборной Швеции со счётом 3:9.
Sport.ru вчера в 11:29
Политика

США назвали условия оказания помощи в восстановлении Сирии

США не будут содействовать восстановлению подконтрольных Дамаску территорий Сирии, пока не увидят "заслуживающий доверия необратимый политический процесс", заявил в Совбезе ООН спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.
РИА Новости вчера в 16:54
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Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником

Советник президента и бывший руководитель администрации Кремля Валентин Юмашев объяснил, почему Борис Ельцин выбрал именно Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
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Названы основные ошибки при сезонной смене колес

Журнал "За рулем" назвал основные ошибки, совершаемые автовладельцами при сезонной смене колес.
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Ученые Корнеллского университета назвали одну из главных причин остеопороза – хрупкости костей.
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Психологи: пограничное расстройство личности связано с детской травмой

Пограничное расстройство личности у людей ученые связали с детской травмой, об этом сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала Acta Psychiatrica Scandinavia.
Ugpressa.ru 21 ноября в 23:46
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Руководитель "представительства" президента Украины Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич заявил, что Киев не рассматривает силовой сценарий "возвращения" Крыма.
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Как пояснил руководитель ФНС Михаил Мишустин, онлайн-кассы, которые передают налоговикам сведения о платежах в режиме реального времени, позволят отменить сдачу отчетности, поскольку современные технологии и так делают розничную торговлю совершенно прозрачной.
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Защитник бразильского клуба «Куяба» Каик Оливейра не забил пенальти в послематчевой серии против «Пайсанду».
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