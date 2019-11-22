Экономика
ФинмаркетРоссийский рынок акций начал торги ростом индексов на 0,1%
Фондовые индексы стран Западной Европы снизились в четверг. Американский рынок акций завершил торги в четверг в минусе на фоне неоднозначных сигналов о ходе торговых переговоров США и Китая. Котировки фьючерсов на индексы США с утра растут.
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Общество
Китайский журналист объяснил причины быстрого старения россиянок
Армия и оружие
В Турции изучают совместимость F-35 и С-400
Общество
Путин назвал чушью новые правила медосмотра водителей
Президент России Владимир Путин назвал чушью информацию о введении нового порядка медицинского осмотра водителей, который якобы может привести к росту цен на справки.
Здоровье
Скворцова отреагировала на увольнение трансплантолога Каабака
В среду, 20 ноября, на встрече с журналистами министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила о том, что, если уволенному врачу-трансплантологу Михаилу Каабаку понадобится дополнительная помощь или его не устраивает работа в московской больницы. то она готова встретиться с ним и обсудить его трудоустройство.
Политика
Пушков прокомментировал поставку американского СПГ на Украину
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter начало поставок американского сжиженного природного газа (СПГ) на Украину.
Происшествия
В МВД пожаловались на «вбросы», дискредитирующие полицейских
Систематический вброс подобных материалов говорит о целенаправленной работе по дискредитации деятельности сотрудников полиции, подрыве доверия к ним, провоцирует граждан на оскорбления полицейских, совершение против них насильственных действий, — говорится в обращении на странице министерства в соцсети «ВКонтакте».
Общество
Вассерман высказался о планах Ротару выступить в России
Спорт
Процесс восстановления ВФЛА в World Athletics приостановил Совет
Совет Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) приостановил действия по восстановлению членства в организации Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
Происшествия
Экс-главу Чехова заключили под домашний арест по делу о мошенничестве
Бабушкинский суд Москвы отправил под домашний арест бывшего главу подмосковного городского округа Чехов Марину Кононову по обвинению в мошенничестве с муниципальным имуществом.
Хоккей
«Салават Юлаев» в драматичной игре обыграл «Амур»
Общество
Глава оператора мусорной реформы ушел в отставку
В отставку ушел гендиректор «Российского экологического оператора», куратор мусорной реформы Денис Буцаев, сообщает РБК.
Спорт
Россия проиграла Швеции в полуфинале чемпионата Европы по кёрлингу
Женская сборная России по кёрлингу не смогла выйти в финал чемпионат Европы. Россиянки проиграли сборной Швеции со счётом 3:9.
Политика
США назвали условия оказания помощи в восстановлении Сирии
США не будут содействовать восстановлению подконтрольных Дамаску территорий Сирии, пока не увидят "заслуживающий доверия необратимый политический процесс", заявил в Совбезе ООН спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.
Политика
Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником
Советник президента и бывший руководитель администрации Кремля Валентин Юмашев объяснил, почему Борис Ельцин выбрал именно Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
Космос
У России появится новая группировка геодезических спутников
Авто
Названы основные ошибки при сезонной смене колес
Журнал "За рулем" назвал основные ошибки, совершаемые автовладельцами при сезонной смене колес.
Шоу-бизнес
Виктор Рыбин рассказал о борьбе с вернувшимся раком
Наука
Ученые нашли главную причину хрупкости костей
Ученые Корнеллского университета назвали одну из главных причин остеопороза – хрупкости костей.
Шоу-бизнес
Игорь Крутой показал «живое» выступление Аллы Пугачевой
На своей странице в Instagram российский композитор Игорь Крутой показал «живое» выступление Аллы Пугачевой.
Общество
Симоньян назвала YouTube главным российским телеканалом
В России с каждым годом уменьшается аудитория зрителей телевидения и растёт численность людей, черпающих информацию в соцсетях и видеохостингах интернета, заявила 22 ноября главный редактор МИА Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Наука
Психологи: пограничное расстройство личности связано с детской травмой
Пограничное расстройство личности у людей ученые связали с детской травмой, об этом сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала Acta Psychiatrica Scandinavia.
Кино
В прокат вышел фильм «Аббатство Даунтон»
Политика
Представитель Зеленского исключил силовой сценарий «возвращения» Крыма
Руководитель "представительства" президента Украины Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич заявил, что Киев не рассматривает силовой сценарий "возвращения" Крыма.
Экономика
ФНС отменит отчетность для компаний на упрощенке
Как пояснил руководитель ФНС Михаил Мишустин, онлайн-кассы, которые передают налоговикам сведения о платежах в режиме реального времени, позволят отменить сдачу отчетности, поскольку современные технологии и так делают розничную торговлю совершенно прозрачной.
Происшествия
Пожар в жилом доме в Свердловской области ликвидирован
Футбол
Бразилец нелепо исполнил решающий пенальти и лишил команду кубка
Защитник бразильского клуба «Куяба» Каик Оливейра не забил пенальти в послематчевой серии против «Пайсанду».
Политика
Лавров встретился с будущим послом США в России
Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с кандидатом на пост посла США в России Джоном Салливаном, пишет ТАСС.
Политика
Путин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие
Президент России Владимир Путин заявил, что сотрудники, погибшие при испытаниях ракетной двигательной установки под Северодвинском, имели отношение к техническим разработкам, «не имеющим мировых аналогов».
Футбол
Чалов зимой может перейти в «Челси»
Нападающий московского ЦСКА и молодежной сборной России Федор Чалов зимой может перебраться на туманный Альбион.
Происшествия
Крушение танкера в Одессе загрязнило Черное море нефтепродуктами
Содержание нефтепродуктов у берегов Одессы, где потерпел крушение танкер Delfi, превышает допустимую норму в десятки раз.