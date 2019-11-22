Экономика
ФинмаркетРоссийский рынок акций начал торги ростом индексов на 0,1%
Фондовые индексы стран Западной Европы снизились в четверг. Американский рынок акций завершил торги в четверг в минусе на фоне неоднозначных сигналов о ходе торговых переговоров США и Китая. Котировки фьючерсов на индексы США с утра растут.
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Общество
ФСБ задержала членов террористической организации
Общество
В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации
В связи с повышением радиационного фона в Южно-Китайском море Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека усиливает мониторинг радиационной обстановки на Дальнем Востоке, сообщает пресс-служба ведомства.
Политика
В команде Зеленского раскрыли детали операции по возврату Крыма
Команда президента Украины Владимира Зеленского активно разрабатывает стратегию возвращения Крыма в состав Украины.
Общество
Генпрокуратура назвала ошибкой новые правила медосмотра водителей
Первый замгенпрокурора Александр Буксман считает, что Минздрав допустил ошибку при изменении правил медосмотра водителей.
Фигурное катание
Российская фигуристка установила мировой рекорд на Гран-при Японии
Короткая программа у спортивных пар на этапе Гран-при по фигурному катанию в Саппоро завершилась победой 16-летней россиянки Алены Косторной.
Общество
Уволилась врач, одобрившая новый порядок медосмотра водителей
Ранее телеграм-канал Baza написал, что увольнение связано с тем, что она дала положительный отзыв на новый порядок медосмотра для водителей.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева порадовала подписчиков романтическими фото в купальнике
Певица Вера Брежнева поделилась с подписчиками архивными кадрами с отдыха в жарких странах.
Транспорт
Владимир Путин проехал по Московскому центральному диаметру
Московские центральные диаметры позволят пассажирам сократить время в пути из столицы в Подмосковье.
Общество
Victoria’s Secret отменила свое ежегодное шоу
Американская компания L Brands, которой принадлежит бренд нижнего белья Victoria's Secret, объявила об отмене Victoria's Secret Fashion Show в 2019 году, сообщает журнал Fortune.
Политика
Тверской суд Москвы отказался принять иск ФБК к Путину
Тверской суд Москвы отказался принимать иск "Фонда борьбы с коррупцией" на бездействие президента РФ Владимира Путина, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.
Происшествия
В здании журфака МГУ задержали мужчину с пистолетом и ножом
В главном управлении МВД Москвы сообщили, что сотрудники службы безопасности остановили на посту охраны одного из ВУЗов мужчину в неадекватном состоянии, у которого при себе был складной нож и пневматический пистолет.
Шоу-бизнес
Лобода показала подписчикам идеальный шпагат
В комментариях многочисленные подписчики восхитились длинными ногами и подтянутой формой исполнительницы, а некоторые не преминули сравнить со скандальной балериной Анастасией Волочковой.
Спорт
Исполняющий обязанности президента ВФЛА будет объявлен в субботу
В субботу в здании Олимпийского комитета России соберется президиум Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщает официальный сайт организации.
Происшествия
В Твери завели дело после смерти врача из-за неправильного диагноза
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после смерти местного врача, которой медики не сумели диагностировать инфаркт.
Политика
В Кремле назвали шокирующими кадры казни в Сирии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал шокирующими кадры казни в Сирии, которые опубликовала «Новая газета».
Политика
Песков рассказал о попытках омрачить приезд Вучича в Москву
Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков заявил, что приезд главы Сербии Александара Вучича в Россию ничего не должно омрачить, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Общество
Родные жертв домашнего насилия призвали к ответу замглавы Минюста
Родственники четырёх женщин, которые стали жертвами домашнего насилия, потребовали от министра юстиции Александра Коновалова проверить на профпригодность своего заместителя, который назвал проблему сильно преувеличенной.
Политика
Глава МИД ФРГ не поддержал идею вывода ядерного оружия США из Германии
Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что выступает против вывода «в одностороннем порядке» ядерного оружия США, дислоцированного на территории ФРГ.
Происшествия
Главу подмосковного Чехова Кононову задержали по делу о мошенничестве
Главу городского округа Чехова Марину Кононову задержали по делу о махинациях с недвижимостью, сообщила представитель подмосковного главка Следственного комитета Ольга Врадий.
Футбол
Федерация футбола оштрафовала киевское «Динамо» за фанатов-расистов
Здоровье
Ранние признаки рака мозга назвала Малышева
Экономика
Помощник Путина назвал три составляющих экономического роста России
Андрей Белоусов, помощник президента, рассказал о трех составляющих для ускорения экономического роста России.
Гаджеты
Кнопочный Nokia 220 с 4G появился в России
Общество
Лобода попала на постер группы Тилля Линдеманна
Певица Светлана Лобода оказалась на постере группы Lindemann, основанной солистом Rammstein Тиллем Линдеманном и Петером Тэгтгреном.
Армия и оружие
Турецкие спецслужбы задержали в Сирии организатора терактов в России
Уточняется, что задержанный является организатором 20 терактов, в том числе в России в 2018 году и в Гамбурге.
Общество
Медведев утвердил антитабачную концепцию до 2035 года
В России утверждена антитабачную концепцию до 2035 года.
Экономика
Половина заемщиков в России отдали за кредиты более 50% своего дохода
Половина российских заемщиков в 2019 году отдали на платежи по кредитам более 50% своего ежемесячного дохода, сообщил РБК со ссылкой на расчеты Минэкономики.
Происшествия
Трехсантиметрового червя нашли в глазу у мужчины в Ступино
Врачи Ступинской ЦРБ обнаружили в глазу сорокалетнего жителя Саратовской области трехсантиметрового паразита, сообщили в подмосковном Минздраве.