Финансы

ФинмаркетФинмаркетРоссийский рынок акций начал торги ростом индексов на 0,1%

Фондовые индексы стран Западной Европы снизились в четверг. Американский рынок акций завершил торги в четверг в минусе на фоне неоднозначных сигналов о ходе торговых переговоров США и Китая. Котировки фьючерсов на индексы США с утра растут.
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Российский рынок акций начал торги ростом на 0,1%

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Рынок акций РФ в плюсе на фоне высоких цен на нефть

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«Газпром» все еще силен

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Российский рынок акций начал торги ростом индексов на 0,1%

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Российский рынок акций растёт по индексам за счёт «Газпрома»

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Между Турцией и Крымом возобновлено паромное сообщение

Возобновлено паромное сообщение между Турцией и Крымом, паромы будут ходить еженедельно между портами Керчь и Зонгулдак.
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Кремль назвал шокирующими кадры казни в Сирии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал шокирующими кадры казни в Сирии, которые опубликовала «Новая газета».
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Карен Хачанов потерпел поражение от Новака Джоковича во втором матче четвертьфинала Кубка Дэвиса между сборными России и Сербии.
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Минздрав отсрочил новые правила для медосмотра водителей

Минздрав отсрочил введение новых правил медосмотра для водителей.
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В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации

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Продюсер раскрыла секрет эротической сцены с Асмус в фильме «Текст»

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Общество

Польша экстрадировала в Россию экс-главу НПО «Космос» Чернякова

Дела против Андрея Чернякова В России Чернякова обвиняют в крупных хищениях.
РИА Новости 07:14
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Путин откроет движение по первым Московским центральным диаметрам

Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии открытия движения по первым двум маршрутам Московских центральных диаметров (МЦД).
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Происшествия

Еще одна жертва Соколова рассказала о жутких отношениях с историком

Газета.Ru 08:57
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Танкер «Делфи» под флагом Молдавии терпит бедствие в Одесском заливе. Об этом сообщает украинское издание «Думская».
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Футбол

Состоялась жеребьёвка стыковых матчей Евро-2020

Итоги жеребьёвки: Путь A Исландия – Румыния Болгария – Венгрия Путь B Босния и Герцеговина – Северная Ирландия Словакия – Ирландия Путь C Шотландия – Израиль Норвегия – Сербия Путь D Грузия – Беларусь Северная Македония – Косово По итогам стыковых матчей определятся победители каждого из путей, которые присоединятся к 20 сборным, гарантировавшим себе участие в Евро-2020 ранее.
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Интимный разговор Дорониной и Путина: о чем актриса просила президента

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В Краснодарском крае оценили возможность запуска электричек в Крым

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что власти региона прорабатывают возможность запуска электропоездов в Крым по мосту через Керченский пролив.
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Минкультуры начнет собирать данные о просмотрах сериалов в интернете

Минкультуры подготовило поправки, согласно которым, с 2021 года власти начнут собирать данные о просмотре фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах.
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ФСБ возобновила следствие по делу украинских моряков

Федеральная служба безопасности России возобновила следствие по делу задержанных в 2018 году в Керченском проливе украинских моряков, а ознакомление защиты с материалами дела приостановлено.
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В здании журфака МГУ задержали мужчину с пистолетом и ножом

В главном управлении МВД Москвы сообщили, что сотрудники службы безопасности остановили на посту охраны одного из ВУЗов мужчину в неадекватном состоянии, у которого при себе был складной нож и пневматический пистолет.
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Погибшие в Северодвинске разрабатывали уникальное оружие — Путин

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Проблемы в работе мессенджера Telegram наблюдаются в пятницу в ряде стран мира, следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
ТАСС 08:27
Общество

Шоу Victoria’s Secret официально отменили

В прошлом году показ посмотрели 3,3 млн зрителей. Это стало самым большим падением аудитории для этого шоу.
Интерфакс 06:12
Общество

Главу мусорной госкомпании уволили вскоре после назначения

Гендиректор «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев ушел в отставку, сообщил источник РБК в РЭО и подтвердил знакомый господина Буцаева.
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Смартфон Samsung Galaxy A71 получил емкий аккумулятор

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В Турции изучают совместимость F-35 и С-400

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Якутская школьница погибла в ванной, заряжая телефон

Начата проверка по факту смерти в ванной комнате 14-летней школьницы из Ленска, сообщает пресс-служба управления СК РФ по Якутии.
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В России аптеки начали продавать лекарства в кредит

Сеть аптек "Самсон-фарма" и МТС-банк первыми в России запустили услугу экспресс-кредитования в аптеках, пишет "Коммерсантъ".
Интерфакс 02:38
Экономика

Каждый второй заёмщик в России отдал за кредиты более 50% дохода

Каждый второй заёмщик в России тратил в 2019 году на выплаты по кредитам более 50% своего ежемесячного дохода.
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Мейвезер возвращается в большой спорт

Американский боксёр Флойд Мейвезер намекнул на своё возвращение в большой спорт. Об этом он сообщил в своём Instagram.
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