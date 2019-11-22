Финансы

ФинмаркетФинмаркетРоссийский рынок акций начал торги ростом индексов на 0,1%

Фондовые индексы стран Западной Европы снизились в четверг. Американский рынок акций завершил торги в четверг в минусе на фоне неоднозначных сигналов о ходе торговых переговоров США и Китая. Котировки фьючерсов на индексы США с утра растут.
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Российский рынок акций начал торги ростом на 0,1%

Интерфакс02:24

Рынок акций РФ усилил темпы роста вслед за бумагами «Газпрома»

ПРАЙМ02:38

«Газпром» все еще силен

Finam.Ru02:21

Российский рынок акций начал торги ростом индексов на 0,1%

Финмаркет02:04

Российский рынок акций растёт по индексам за счёт «Газпрома»

News.ru03:38
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Армия и оружие

Путин заявил о предотвращении исхода боевиков из Сирии в Россию

Удалось предотвратить массовый исход боевиков из Сирии в Россию, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе заседания СБ России.
RT на русском 06:24
Политика

Кремль высказался о новых правилах медосмотра водителей

Новые правила медосвидетельствования водителей оправданные, но не была учтена высокая стоимость анализов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 04:50
Фигурное катание

Загитова провалилась в короткой программе на Гран-при Японии

Газета.Ru 04:37
Происшествия

В здании журфака МГУ задержали мужчину с пистолетом и ножом

В главном управлении МВД Москвы сообщили, что сотрудники службы безопасности остановили на посту охраны одного из ВУЗов мужчину в неадекватном состоянии, у которого при себе был складной нож и пневматический пистолет.
Интерфакс 05:43
Экономика

Глава ВТБ предложил освободить бедных от подоходного налога

В ходе участия в форуме "Россия зовет!" глава ВТБ предложил освободить от подоходного налога бедные слои населения.
Вести.Ru вчера в 07:10
Авто

Илон Маск представил электропикап Cybertruck

Генеральный директор Tesla Илон Маск представил первый электропикап компании, также известный как Cybertruck.
Газета.Ru 05:14
Армия и оружие

Путин назвал долю современного оружия и техники в армии

Российский лидер Владимир Путин, выступая в ходе заседания Совета безопасности России, заявил, что доля современного оружия и техники в армии в настоящее время составляет 68%.
RT на русском 06:03
Происшествия

Самолёт UTair повредил шасси при посадке во Внуково

Life.ru 02:25
Общество

Депутат Горелкин отозвал законопроект о значимых интернет-ресурсах

Депутат Госдумы Антон Горелкин сообщил в своем Telegram-канале, что отозвал из Госдумы законопроект о значимых интернет-ресурсах.
Ведомости 05:03
Шоу-бизнес

Вера Брежнева порадовала подписчиков романтическими фото в купальнике

Певица Вера Брежнева поделилась с подписчиками архивными кадрами с отдыха в жарких странах.
Life.ru вчера в 21:37
Общество

Прокуратура увидела рост насилия со стороны командиров в армии

В российской армии зафиксировали рост насилия в отношении подчиненных со стороны командиров.
РБК 06:22
Политика

Песков рассказал о попытках омрачить приезд Вучича в Москву

Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков заявил, что приезд главы Сербии Александара Вучича в Россию ничего не должно омрачить, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:05
Экономика

В России аптеки начали продавать лекарства в кредит

По данным Frank RG, в 2018 году pos-кредитование в России выросло на 20%, а к 1 июля 2019 года портфель pos-кредитов, выданных российскими банками, достиг 258 млрд рублей, заявил представитель "Самсон-фармы".
Интерфакс 02:38
Общество

ФСБ задержала планировавших госпереворот террористов

Lenta.ru 04:05
Общество

Кабмин утвердил антитабачную концепцию до 2035 года

Премьер-министр Дмитрий Медведев своим распоряжением утвердил Концепцию осуществления государственной политики противодействия потреблению табака и иной никотиносодержащей продукции на период до 2035 года.
Российская газета 05:56
Политика

Тверской суд Москвы отказался принять иск ФБК к Путину

Тверской суд Москвы отказался принимать иск "Фонда борьбы с коррупцией" на бездействие президента РФ Владимира Путина, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.
РИА Новости 04:36
Происшествия

Во Владивостоке мать выбросила своего младенца из окна

В окно квартиры на восьмом этаже выбросила своего ребенка 37-летняя жительница Владивостока.
Вести.Ru 02:01
Гаджеты

Кнопочный Nokia 220 с 4G появился в России

The GEEK вчера в 06:52
Космос

Ракета Starship Mk1 Илона Маска взорвалась во время испытаний

В США в штате Техас на полигоне Бока Чика во время испытания ракеты Starship Mk1 компании SpaceX завершились неудачно, прототип взорвался.
Pravda.Ru вчера в 04:15
Транспорт

Путин откроет движение по первым Московским центральным диаметрам

Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии открытия движения по первым двум маршрутам Московских центральных диаметров (МЦД).
РБК 20 ноября в 16:58
Общество

В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации

Вести.Ru 03:15
Общество

Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволят

Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонен уволят за пост в фейсбуке, оскорбляющий жителей города.
РИА Новости вчера в 10:02
Футбол

«Спартак» сыграет дома с ЦСКА в четвертьфинале Кубка России

В РФС прошла жеребьевка по определению хозяев полей в матчах четвертьфиналаКубка России по футболу сезона-2019/20.
Metaratings 04:38
Происшествия

Выброшенный бурей на мель танкер в Одессе сняли на видео

Танкер «Делфи», который ранее сорвало с якоря вблизи Одессы, штормом выбросило на берег.
Lenta.ru 05:04
Здоровье

Малышева назвала ранние симптомы рака мозга

Московский Комсомолец 04:05
Происшествия

Главу подмосковного Чехова задержали по делу о мошенничестве

Как сообщила Врадий "Интерфаксу", что главе города предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере с использованием должностного положения (часть 4 статьи 159 УК РФ).
Интерфакс 02:46
Общество

Путин вручил уральским пилотам звезды Героев России

По Указу президента, командиру экипажу Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину присвоены звания Героев России, пятеро бортпроводников награждены орденами Мужества.
URA.Ru вчера в 09:54
Происшествия

Два человека пострадали при взрыве у торгового центра в Самаре

Российская газета 04:13
Общество

Между Крымом и Турцией восстановлено паромное сообщение

Директор «Южного регионального центра поддержки экспорта» Наталья Серова сообщила о возобновлении между Крымом и Турцией паромного сообщения, которое было прекращено в 2017 году.
RT на русском 05:45
Общество

СМИ сообщили о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера

Piter.tv вчера в 02:32
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