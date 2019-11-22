Финансы
ФинмаркетРоссийский рынок акций начал торги ростом индексов на 0,1%
Фондовые индексы стран Западной Европы снизились в четверг. Американский рынок акций завершил торги в четверг в минусе на фоне неоднозначных сигналов о ходе торговых переговоров США и Китая. Котировки фьючерсов на индексы США с утра растут.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 06:30, Ашберн
Армия и оружие
Путин заявил о предотвращении исхода боевиков из Сирии в Россию
Удалось предотвратить массовый исход боевиков из Сирии в Россию, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе заседания СБ России.
Политика
Кремль высказался о новых правилах медосмотра водителей
Новые правила медосвидетельствования водителей оправданные, но не была учтена высокая стоимость анализов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Происшествия
В здании журфака МГУ задержали мужчину с пистолетом и ножом
В главном управлении МВД Москвы сообщили, что сотрудники службы безопасности остановили на посту охраны одного из ВУЗов мужчину в неадекватном состоянии, у которого при себе был складной нож и пневматический пистолет.
Экономика
Глава ВТБ предложил освободить бедных от подоходного налога
В ходе участия в форуме "Россия зовет!" глава ВТБ предложил освободить от подоходного налога бедные слои населения.
Авто
Илон Маск представил электропикап Cybertruck
Генеральный директор Tesla Илон Маск представил первый электропикап компании, также известный как Cybertruck.
Армия и оружие
Путин назвал долю современного оружия и техники в армии
Российский лидер Владимир Путин, выступая в ходе заседания Совета безопасности России, заявил, что доля современного оружия и техники в армии в настоящее время составляет 68%.
Общество
Депутат Горелкин отозвал законопроект о значимых интернет-ресурсах
Депутат Госдумы Антон Горелкин сообщил в своем Telegram-канале, что отозвал из Госдумы законопроект о значимых интернет-ресурсах.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева порадовала подписчиков романтическими фото в купальнике
Певица Вера Брежнева поделилась с подписчиками архивными кадрами с отдыха в жарких странах.
Общество
Прокуратура увидела рост насилия со стороны командиров в армии
В российской армии зафиксировали рост насилия в отношении подчиненных со стороны командиров.
Политика
Песков рассказал о попытках омрачить приезд Вучича в Москву
Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков заявил, что приезд главы Сербии Александара Вучича в Россию ничего не должно омрачить, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Экономика
В России аптеки начали продавать лекарства в кредит
По данным Frank RG, в 2018 году pos-кредитование в России выросло на 20%, а к 1 июля 2019 года портфель pos-кредитов, выданных российскими банками, достиг 258 млрд рублей, заявил представитель "Самсон-фармы".
Общество
Кабмин утвердил антитабачную концепцию до 2035 года
Премьер-министр Дмитрий Медведев своим распоряжением утвердил Концепцию осуществления государственной политики противодействия потреблению табака и иной никотиносодержащей продукции на период до 2035 года.
Политика
Тверской суд Москвы отказался принять иск ФБК к Путину
Тверской суд Москвы отказался принимать иск "Фонда борьбы с коррупцией" на бездействие президента РФ Владимира Путина, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.
Происшествия
Во Владивостоке мать выбросила своего младенца из окна
В окно квартиры на восьмом этаже выбросила своего ребенка 37-летняя жительница Владивостока.
Гаджеты
Кнопочный Nokia 220 с 4G появился в России
Космос
Ракета Starship Mk1 Илона Маска взорвалась во время испытаний
В США в штате Техас на полигоне Бока Чика во время испытания ракеты Starship Mk1 компании SpaceX завершились неудачно, прототип взорвался.
Транспорт
Путин откроет движение по первым Московским центральным диаметрам
Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии открытия движения по первым двум маршрутам Московских центральных диаметров (МЦД).
Общество
В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации
Общество
Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволят
Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонен уволят за пост в фейсбуке, оскорбляющий жителей города.
Футбол
«Спартак» сыграет дома с ЦСКА в четвертьфинале Кубка России
В РФС прошла жеребьевка по определению хозяев полей в матчах четвертьфиналаКубка России по футболу сезона-2019/20.
Происшествия
Выброшенный бурей на мель танкер в Одессе сняли на видео
Танкер «Делфи», который ранее сорвало с якоря вблизи Одессы, штормом выбросило на берег.
Здоровье
Малышева назвала ранние симптомы рака мозга
Происшествия
Главу подмосковного Чехова задержали по делу о мошенничестве
Как сообщила Врадий "Интерфаксу", что главе города предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере с использованием должностного положения (часть 4 статьи 159 УК РФ).
Общество
Путин вручил уральским пилотам звезды Героев России
По Указу президента, командиру экипажу Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину присвоены звания Героев России, пятеро бортпроводников награждены орденами Мужества.
Происшествия
Два человека пострадали при взрыве у торгового центра в Самаре
Общество
Между Крымом и Турцией восстановлено паромное сообщение
Директор «Южного регионального центра поддержки экспорта» Наталья Серова сообщила о возобновлении между Крымом и Турцией паромного сообщения, которое было прекращено в 2017 году.
Общество