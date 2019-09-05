Экономика

ФинмаркетФинмаркетРоссийский рынок акций начал торги ростом индексов на 0,8-1,2%

Нефть дорожает после снижения накануне. Индекс МосБиржи за минуту торгов вырос на 0,82% - до 2700,07 пункта. Индекс РТС прибавил 1,27% и по состоянию на 10:01 мск составил 1310,00 пункта.
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Некоторые компании пытаются манипулировать стоимостью своих акций

Finam.Ru05:00

Рынок акций РФ утром превысил 2800п по индексу МосБиржи на внешнем оптимизме, дешевеет «Сургутнефтегаз»

Финмаркет04:46

Рынок акций РФ открылся ростом индексов на 0,8-1,2%

Интерфаксвчера в 03:30
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Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 07:52, Вашингтон
Экономика

Россиян предупредили о риске роста цен на продукты

Крупные ассоциации производителей предупредили о риске роста цен на продукты из-за предложенных Минпромторгом новых штрафов.
Lenta.ru 06:36
Политика

Премьер Малайзии раскритиковал ход расследования по делу MH17

Малайзийский премьер-министр Махатхир Мохамад прокомментировал в беседе с РИА Новости ход расследования дела о крушении малайзийского Boeing 777, следовавшего рейсом MH17, в Донецке в 2014 году.
RT на русском 00:26
Общество

Принцесса Шарлотта пошла в школу

Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru 04:34
Политика

Путин заявил о неизбежной нормализации отношений с Украиной

Президент России Владимир Путин заявил, что нормализация отношений с Украиной в исторической перспективе неизбежна.
Rambler News Service 05:45
Политика

Киевский суд освободил свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха

По данным украинских СМИ, суд удовлетворил апелляцию защиты и отпустил Цемаха под личное обязательство.
Вести.Ru 05:30
Общество

Медведев поручил выделить деньги на закупку лекарств для детей

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении средств из Резервного фонда правительства на закупку лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями, которые не производятся в России.
Интерфакс 07:11
Общество

Скворцова оценила переход на четырехдневку в России

Министр здравоохранения Вероника Скворцова на площадке Восточного экономического форума дала оценку предложению о введении четырехдневной рабочей недели в России, передает РИА Новости.
Lenta.ru 02:47
Политика

Торговые переговоры США и Китая возобновятся в октябре

Вашингтон и Пекин снова сядут за стол переговоров, чтобы обсудить существующие торговые проблемы. Встреча состоится в столице США в октябре.
Телеканал 360° вчера в 23:20
Политика

Путин удивлен отказом Японии выдавать визы крымчанам

Граждане Японии могут беспрепятственно оформлять визы для посещения Курильских островов.
Вести Крым 07:06
Политика

Путин предлагал Трампу купить российское гиперзвуковое оружие

Владимир Путин заявил, что предлагал президенту США купить у России гиперзвуковое оружие.
РИА Новости 06:31
Экономика

В ПФР предложили пересмотреть механизм выплат накопительной пенсии

Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму накоплений, ниже которой пенсионер сможет получить всю накопленную пенсию единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
Известия 02 сентября в 05:52
Общество

Мединский выступил против комиксов на исторические темы

News.ru вчера в 08:18
Происшествия

Трое бывших солдат отсудили у Минобороны 4 млн за то, что их обстреляли из танков

Лужский городской суд Ленинградской области присудил 4 млн рублей троим бывшим военнослужащим, по которым случайно открыли огонь из танков во время учений.
Znak.com 07:34
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк не стала опровергать слухи об онкологии

Актриса Анастасия Заворотнюк не стала опровергать слухи об онкологическом заболевании, сообщает «КП-Екатеринбург».
Суть событий вчера в 12:14
Общество

Росстат сообщил о росте неформальной занятости в России

Доля россиян, занятых в неформальном секторе экономики, во втором квартале 2019 года выросла почти на 1,5 млн человек (по сравнению с предыдущим кварталом) и составила 21,3% от общей численности занятых.
РБК вчера в 17:02
Общество

Выселенному из временного жилья в Сочи онкобольному выделили квартиру

ТАСС вчера в 16:29
Происшествия

Под Волгоградом задержали банду, незаконно добывавшую икру и осетров

РЕН ТВ 05:02
Политика

Абэ рассказал об отношениях России и Японии стихами Тютчева

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, процитировал знаменитое стихотворение Федера Тютчева «Умом Россию не понять».
ФАН 07:39
Общество

Скандальный брак с 11-летней девочкой в Иране расторгли

Суд иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед расторг брак между 22-летним мужчиной и 11-летней девочкой, этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru 03 сентября в 15:09
Футбол

Сын Кафу умер от остановки сердца

Сын двукратного чемпиона мира по футболу Кафу Данило скончался в возрасте 29 лет от сердечного приступа, сообщает Globo.
ProstoProSport 04:44
Технологии

В сети обнаружили базу с номерами свыше 400 млн пользователей Facebook

Отмечается, что в базу попали данные 133 миллионов граждан США, а также 18 миллионов подданных Великобритании и 50 миллионов жителей Вьетнама.
ПРАЙМ 04:26
Экономика

МСП Банк профинансирует строительство гостиницы в Приморье

В рамках дорожной карты МСП Банк предоставит компании финансирование на строительство гостиницы на территории опережающего развития «Большой камень» в Приморском края на сумму 720 миллионов рублей сроком на 7 лет.
Lenta.ru 06:56
Политика

Борис Джонсон назвал дату досрочных выборов

Под «сдачей в плен» Джонсон имел в виду намерение парламента взять в свои руки, фактически же вообще «замылить» Brexit, после того как большинство депутатов намерено вновь перенести дату выхода королевства из ЕС с 31 октября на более поздний срок и заблокировать саму возможность Brexit без сделки с Брюсселем.
Царьград вчера в 11:00
Армия и оружие

Россия и Сирия представили совместный доклад о ситуации с беженцами

Необходимыми условиями для возвращения народа Сирии к мирной жизни, по мнению руководителей, являются окончательная победа над терроризмом, ликвидация лагерей беженцев и полное освобождение оккупированных США сирийских территорий с передачей их под контроль законному правительству.
ФАН 06:19
Наука

Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками

Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM вчера в 06:00
Наука

Отверстие в черепе у морских змей оказалось частью аналога жабр

Кровеносные сосуды под кожей морской змеи полосатого ластохвоста (Hydrophis cyanocinctus), расположенные напротив отверстия в черепе, образуют разветвленную сеть, которая снабжает мозг рептилии, пока та находится под водой.
N+1 вчера в 09:41
Происшествия

Водитель иномарки насмерть сбил мальчика и девочку

Сообщается, что 23-летний житель Коврова, управляя автомобилем BMW-320, сбил мальчика и девочку 2006 года рождения.
Вести.Ru вчера в 15:18
Шоу-бизнес

Пережившего инсульт Валентина Гафта частично парализовало

Актуальные Новости 05:06
Происшествия

Женщина принесла гранату в приемную ФСБ в Москве

Газета.Ru 03:51
Армия и оружие

В США анонсировали испытание баллистической ракеты средней дальности

США намерены до конца года провести испытание баллистической ракеты, которая ранее была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
ФАН вчера в 19:35
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