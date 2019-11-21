Финансы
ИнтерфаксРоссийский рынок акций начал торги ростом на 0,1%
Торги на российском рынке акций начались в пятницу смешанной динамикой blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов, при этом индексы МосБиржи и РТС за первую минуту торгов подросли на 0,1%, дорожают акции "Газпрома".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 04:32, Вашингтон
Общество
В Генпрокуратуре назвали новые правила медосмотра ошибкой Минздрава
В четверг ситуацию раскритиковал Владимир Путин. В итоге Минздрав отложил нововведение "с учетом обеспокоенности граждан".
Политика
Киев пригрозил оспорить разрешение Дании на «Северный поток-2»
Министр энергетики Украины Алексей Оржель в интервью «24 каналу» украинского телевидения заявил, что в Киеве рассматривают возможность подать апелляцию на разрешение Дании на строительство газопровода «Северный поток-2».
Общество
Медик, одобрившая новые правила медосмотра водителей, уволилась
Директор центреа Сербского Татьяна Клименко лишилась занимаемой должности по распоряжению министра здравоохранения, об этом сообщает Ruposters.ru.Именно она была инициатором изменения правил получения медицинских справок для водителей, которые привели бы к удорожанию.
Политика
Вучич прокомментировал сообщения о «российском разведчике» в Сербии
Сербский президент Александр Вучич прокомментировал сообщения о «российском разведчике» в Сербии, отметив, что на территории страны действуют многочисленные разведывательные службы.
Здоровье
Ужесточение правил проверки здоровья водителей признано неадекватным
Ужесточение правил проверки здоровья водителей признано неадекватным Глава Минздрава Вероника Скворцова отреагировала на критику Владимира Путина, отложив вступление в силу новых правил получения медсправок для водителей.
Общество
Роспотребнадзор оценил ситуацию с радиацией в Южно-Китайском море
Происшествия
Обвинительные приговоры по делам «евромайдана» получили 46 человек
Украинские суды признали виновными в преступлениях против активистов "евромайдана" 59 человек, обвинительный приговор получили 46 человек, сообщил заместитель генпрокурора, главный военный прокурор Украины Виктор Чумак.
Общество
Многодетной семье из Нижневартовска отказали в пособии из-за 14 рублей
В городе Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа соцзащита отказалась признавать семью малоимущей из-за того, что среднедушевой доход в ней оказался на 14 рублей выше прожиточного минимума.
Гаджеты
Кнопочный Nokia 220 с 4G появился в России
Экономика
Половина заемщиков в России отдали за кредиты более 50% своего дохода
Половина российских заемщиков в 2019 году отдали на платежи по кредитам более 50% своего ежемесячного дохода, сообщил РБК со ссылкой на расчеты Минэкономики.
Общество
Юрий Чайка: прокуроры вернули бизнесу 47 млрд рублей
Общество
ФСБ задержала исламистов, готовивших свержение власти
ФСБ задержала девять участников, в том числе двух главарей, террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, сообщили в Центре общественных связей ведомства.
Политика
Зеленский пообещал вернуть унитазы на прибывшие из России корабли
Общество
Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволят
Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонен уволят за пост в фейсбуке, оскорбляющий жителей города.
Шоу-бизнес
Слухи о смерти Анастасии Заворотнюк опровергла ее семья
Семья Анастасии поспешила опровергнуть слухи и опубликовала переписку неизвестного на странице, запущенной в поддержку звезды «Моей прекрасной няни». — написали родные Заворотнюк .
Политика
Госдума приняла законопроект о признании граждан иноагентами
Государственная дума РФ одобрила в третьем чтении законопроект, позволяющий признавать граждан иностранными агентами.
Общество
Сестра жертвы семейного насилия Гагиевой обратилась к министру юстиции
Семьи жертв бытового насилия попросили проверить на профпригодность замглаву Минюста Максима Гальперина, назвавшего убийства женщин «преувеличенной проблемой», информирует zona.media.
Гаджеты
Xiaomi представила фитнес-браслет Mi Smart Band 3i за $18
Как было обещано, компания Xiaomi представила новый фитнес-трекер под названием Mi Smart Band 3i.
Политика
CNN: сотрудник ФБР подделал документ из «российского дела»
Одного из экс-юристов ФБР обвиняют во внесении изменений в документ, связанный со слежкой за советником президента США Дональда Трампа в ходе его предвыборной кампании 2016 года.
Футбол
«Агенты говорили: «Переходите в другой клуб. С ЦСКА нам не договориться». История Вадима Карпова
Почему в детстве Вадим попал в «Зенит» Как его упустил «Локомотив» Как ему пригодился рукопашный бой Как он оказался в ЦСКА 280 отжиманий и место в воротах Вадим Карпов родился в Котласе (600 км от Архангельска) меньше чем за год до дебюта Игоря Акинфеева в основе ЦСКА, а через семнадцать лет заиграл вместе с ним в чемпионате и Лиге Европы.
Авто
Назван наиболее выгодный для россиян тип автомобиля
Автомобили на бензине и "тяжелом" топливе, расходующие в среднем около 9 л на 100 км, "съедают" в неделю 1,3 тыс. руб. Несмотря на очевидную выгоду в эксплуатации, пока электрокары остаются малодоступными для россиян: линейка, представленная на отечественном рынке, достаточно скудная, а цены новых авто – высокие.
Армия и оружие
Россия до конца года проведет испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»
Новейшие гиперзвуковые противокарабельне ракеты «Циркон» пройдут очередные испытания в акватории Белого моря до конца текущего года.
Политика
Кремль объявил дату большой пресс-конференции Путина
Ежегодная большая пресс-конференция президента Владимира Путина пройдет 19 декабря, сообщает Кремль.
Происшествия
Глава Чехова Марина Кононова задержана по делу о мошенничестве
В Подмосковье по обвинению в крупном мошенничестве задержана глава Чехова Марина Кононова.
Здоровье
Врачи дали советы, как очистить легкие после курения сигарет
Общество
Политологи посоветовали власти быть добрее
Политологи из фонда «Петербургская политика» посоветовали российской власти изменить позиционирование и создать себе более добрый имидж.
Общество
Перечислены наиболее подверженные риску исчезновения профессии
Эксперты Института развития интернета (ИРИ) выяснили, какие профессии первыми могут исчезнуть из-за новых технологий.
Политика
В команде Зеленского раскрыли детали операции по возврату Крыма
Команда президента Украины Владимира Зеленского активно разрабатывает стратегию возвращения Крыма в состав Украины.