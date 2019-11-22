Экономика

News.ruNews.ruРоссийский рынок акций растёт по индексам за счёт «Газпрома»

Евро прибавил 18 копеек и достиг отметки в 70,6 рубля. Индекс МосБиржи увеличился на 0,01% и составил 2942,96 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,03% — до 1455,16 пункта.
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