Экономика
News.ruРоссийский рынок акций растёт по индексам за счёт «Газпрома»
Евро прибавил 18 копеек и достиг отметки в 70,6 рубля. Индекс МосБиржи увеличился на 0,01% и составил 2942,96 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,03% — до 1455,16 пункта.
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Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 20:19, Вашингтон
Общество
В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России
Общество
Китайский журналист объяснил, почему россиянки «быстро стареют»
Журналист китайского портала Sohu объяснил, почему россиянки "стареют быстрее", чем китаянки.
Происшествия
В Охотском море произошло землетрясение
В Охотском море в ночь на 21 ноября произошло землетрясение, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Политика
В столице Колумбии из-за протестов ввели комендантский час
В столице Колумбии ввели комендантский час из-за беспорядков.
Общество
Одобрившего новый порядок проверок водителей врача повысили
Директора Национального научного центра наркологии Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Татьяну Клименко, которая одобрила новый порядок медосмотра водителей, повысили на работе.
Происшествия
Во Владивостоке мать выкинула младенца в окно
Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство". По подозрению в совершении преступления задержана 37-летняя мать младенца.
Здоровье
Медики дали советы, как очистить легкие после курения сигарет
Медицинские работники дали рекомендательные советы, как очистить легкие после курения сигарет.
Космос
«Роскосмос» сообщил о сближающемся с Землей неизвестном астероиде
«Роскосмос» сообщил об обнаружении сближающегося с Землей ранее неизвестного малого астероида, сопоставимого по размеру с Челябинским метеоритом.
Шоу-бизнес
Немного понтов: Виктория Боня показала дом в Лондоне
Телеведущая Виктория Боня записала видеоролик на Youtube, в котором провела экскурсию по своим новым апартаментам в Лондоне.
Политика
Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником
Советник президента и бывший руководитель администрации Кремля Валентин Юмашев объяснил, почему Борис Ельцин выбрал именно Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
Армия и оружие
США потеряли связь с беспилотником над Ливией
Африканское командование вооруженных сил США сообщило, что потеряна связь с БПЛА, который совершал полет над Ливией.
Авто
Илон Маск представил бронированный пикап Tesla Cybertruck
Основатель и директор компании Tesla Илон Маск презентовал в дизайн-студии Tesla в Лос-Анджелесе первый электрический пикап марки — Cybertruck.
Политика
ФСБ отрицает обвинения Украины в краже унитазов с задержанных кораблей
Экономика
Медведев назвал объём долгов потребителей услуг ЖКХ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал об объёме долгов потребителей услуг ЖКХ.
Наука
Психологи: пограничное расстройство личности связано с детской травмой
Пограничное расстройство личности у людей ученые связали с детской травмой, об этом сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала Acta Psychiatrica Scandinavia.
Политика
В Кремле назвали шокирующими кадры жестокого убийства в Сирии
Россия не имеет отношения к лицам, совершившим жестокое убийство в Сирии, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Футбол
Чалов зимой может перейти в «Челси»
Нападающий московского ЦСКА и молодежной сборной России Федор Чалов зимой может перебраться на туманный Альбион.
Музыка
Обнародованы имена номинантов на премию «Грэмми-2020»
Экономика
Рэй Далио поставил 1 млрд долларов, что рынок акций упадет
Рэй Далио, миллиардер, основатель хеджфонда Bridgewater Associates LP решил поставить больше одного миллиарда долларов на то, что фондовый рынок рухнет к марту 2020 года.
Общество
Участник штурма в Беслане хочет «дать в челюсть Дудю» за его фильм
Здоровье
Врачи перечислили пять опасных лекарств из домашней аптечки
Врачи перечислили пять самых бесполезных лекарств, которые обычно хранятся в домашних аптечках у жителей России.
Общество
Медведев предложил вариант своей идеи о 4-дневной рабочей неделе
Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с активом региональных отделений партии «Единая Россия» положительно отреагировал на предложение одного из членов отделения «Единой России» закрепить в Трудовом кодексе понятие «неполный рабочий день» для работающих матерей с маленькими детьми для сохранения соцвыплат, передает «РИА Новости».
Хоккей
Заварухин: «У „Сибири“ сейчас тяжелое время, команда потеряла нити игры»
Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин прокомментировал поражение от «Торпедо» (1:4).
Общество
Диетолог рассказала, кому нельзя есть квашеную капусту
Квашеная капуста считается полезным продуктом. Она является кладезем необходимых для организма веществ.
Игры
Ремейк Resident Evil 3 может выйти в 2020 году
Блогер Spawn Wave выпустил ролик, в котором утверждает, что ремейк Resident Evil 3 появится до конца 2020 года.