Экономика
News.ruРоссийский рынок акций растёт по индексам за счёт «Газпрома»
Американские фондовые индексы в среднем потеряли 0,2%, а фьючерсы на индексы торгуются выше уровня закрытия 21 ноября, передаёт ПРАЙМ. Ранее News.ru писал, что курс доллара на открытии торгов Московской Биржи вырос по сравнению с прошлой сессией на шесть копеек.
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Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 21:15, Ашберн
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Илон Маск представил бронированный пикап Tesla Cybertruck
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Кардиолог рассказал о влиянии кофе и алкоголя на сердце
Кофе не несет угрозы для здоровья сердца и не повышает давления, если пить его регулярно.
Технологии
Искусственная кожа погрузит в виртуальный мир
Ученые создали искусственную кожу, которая ощущает прикосновения человека, находящегося за тысячи километров.
Армия и оружие
США потеряли беспилотник в небе над Ливией
Беспилотный летательный аппарат армии США был потерян в небе над ливийской столицей.
Наука
Обнаружены останки «библейского» змея с задними лапами
Наши находки подтверждают идею о том, что предки современных змей были крупнотелыми и имели большую пасть,- заявил руководитель группы исследователей Изучение останков также показало, что ранние змеи сохраняли свои задние конечности в течение длительного периода времени до возникновения видов современных змей, которые по большей части полностью лишены конечностей.
Футбол
Сборная России сыграет с Данией на Евро-2020
В ходе группового этапа чемпионата Европы 2020 года сборная России проведет матч против команды Дании в Копенгагене.
Энергетика
Кабмин Украины хочет утвердить страховую цену на газ для населения
Кабинет министров Украины планирует утвердить с 1 января 2020 года страховую цену на газ для населения, заявил глава минэнерго Украины Алексей Оржель.
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Бузова в трусах на фоне храма возмутила жителей Петербурга
Фотографии на фоне Исаакиевского собора, которые Бузова тут же выставила в Instagram, получились отлично.
Общество
Светлана Лобода оказалась на постере группы Тилля Линдеманна
Российская певица Светлана Лобода была изображена на постере группы Lindemann, основанной солистом Rammstein Тиллем Линдеманном и Петером Тэгтгреном, сообщает РИА Новости.
Гаджеты
Xiaomi представила в РФ смартфоны Xiaomi Mi Note 10 и Redmi Note 8T
Помимо смартфонов китайская компания представила очиститель воздуха Mi Air Purifier 3H, который можно будет купить за 12 990 рублей.
Происшествия
В США зоозащитница напала на женщину в мехах и трижды ударила её ножом
В Кливленде (штат Огайо) зоозащитница Мередит Лоуэлл напала с ножом на женщину, одетую в вещи из, как показалось Лоуэлл, натурального меха.
Спорт
Комитет WADA рекомендовал признать РУСАДА не соответствующим кодексу
Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (CRC WADA) рекомендовал исполкому организации признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим антидопинговому кодексу, сообщается в релизе, опубликованном на официальном сайте WADA.
Общество
Медведев озвучил вариант своей идеи о четырехдневной рабочей неделе
Медведев предложил вместо укороченной рабочей недели для всех вариант неполного рабочего дня для матерей с маленькими детьми, чтобы у них остались соцвыплаты.
Футбол
Дубль Крыховяка помог «Локомотиву» обыграть «Тамбов» в матче РПЛ
Общество
«Роскосмос» сообщил о приближающемся к Земле неизвестном астероиде
«Роскосмос» сообщил, что объект обнаружили в интервале наибольшего сближения, минимальное расстояние от центра Земли составило 139 тыс. 410 км. «Обнаруженный объект ранее не наблюдался и является новым астероидом, периодически сближающимся с Землей», — указывается в сообщении.
Авто
В России отзывают почти 10 тысяч кроссоверов Audi Q5
Официальный представитель Audi в России ООО "Фольксваген груп рус" отзывает 9469 автомобилей модели Q5.
Политика
Киевский бизнесмен сравнил уезд украинцев за границу с коррупцией
Киевский девелопер-миллионер Александр Меламуд заявил, что массовый отъезд украинцев за границу «страшнее коррупции».
Гаджеты
Новый смартфон Samsung Galaxy A71 получит мощный аккумулятор
Общество
Автомобильный двигатель проекта «Кортеж» сделали авиационным
Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова окончил работы по превращению автомобильного двигателя проекта "Кортежа" в авиационный.
Финансы
Эксперты спрогнозировали ослабление рубля к Новому году
Курс рубля к Новому году ослабнет до 64–65 за доллар, считают опрошенные РБК аналитики.
Общество
В Югре многодетной семье отказали в пособии из-за 14 рублей
Гаджеты
В России стартовали продажи кнопочного телефона Nokia 220 с 4G
В России стартовали продажи кнопочного телефона Nokia 220 с поддержкой мобильной связи 4G.
Политика
В России решат проблему производства аналогов импортных лекарств
Правительство внесло в Госдуму законопроект, который позволит России при отказе иностранной компании поставлять лекарства в РФ самостоятельно производить этот препарат, заплатив держателю патента, следует из базы данных ГД.
Происшествия
Танкер «Делфи» загрязнил побережье Одессы нефтепродуктами
Норма содержания нефтепродуктов у побережья Одессы, где потерпел крушение танкер «Делфи», превышена в 53 раза.
Армия и оружие
NI: автомат ШАК-12 является «ужасом на поле боя»
Кино
Ситком «Интерны» стал мультсериалом
Известный российский ситком "Интерны", выходивший на канале ТНТ, вернется на экраны в обновленном формате.
Шоу-бизнес
Елена Проклова рассказала о своих пластических операциях
Что касается питания, то Елена Проклова говорит, что не хочет изводить себя жесткими диетами и не ведет подсчет калорий.