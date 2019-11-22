Экономика

News.ruNews.ruРоссийский рынок акций растёт по индексам за счёт «Газпрома»

Американские фондовые индексы в среднем потеряли 0,2%, а фьючерсы на индексы торгуются выше уровня закрытия 21 ноября, передаёт ПРАЙМ. Ранее News.ru писал, что курс доллара на открытии торгов Московской Биржи вырос по сравнению с прошлой сессией на шесть копеек.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Рынок акций РФ в пятницу подрос вслед за миром

Интерфакс11:28

Рынок акций РФ в плюсе на фоне высоких цен на нефть

ПРАЙМ08:08

Торговые «кошки-мышки» Китая и США остаются главными для рынков

Finam.Ru12:27

Рынок акций РФ на неделе возобновил подъем во главе с «Газпромом»

Финмаркет11:33

Российский рынок акций растёт по индексам за счёт «Газпрома»

News.ru03:38
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 21:15, Ашберн
Авто

Илон Маск представил бронированный пикап Tesla Cybertruck

Тарантас Ньюс вчера в 23:42
Здоровье

Кардиолог рассказал о влиянии кофе и алкоголя на сердце

Кофе не несет угрозы для здоровья сердца и не повышает давления, если пить его регулярно.
Известия 19:00
Технологии

Искусственная кожа погрузит в виртуальный мир

Ученые создали искусственную кожу, которая ощущает прикосновения человека, находящегося за тысячи километров.
MedikForum.ru вчера в 03:43
Армия и оружие

США потеряли беспилотник в небе над Ливией

Беспилотный летательный аппарат армии США был потерян в небе над ливийской столицей.
REGNUM 20:43
Происшествия

Пожар в плавнях усилился. В Анапе ввели режим повышенной готовности

REGNUM 19:23
Наука

Обнаружены останки «библейского» змея с задними лапами

Наши находки подтверждают идею о том, что предки современных змей были крупнотелыми и имели большую пасть,- заявил руководитель группы исследователей Изучение останков также показало, что ранние змеи сохраняли свои задние конечности в течение длительного периода времени до возникновения видов современных змей, которые по большей части полностью лишены конечностей.
Южный Федеральный вчера в 11:28
Футбол

Сборная России сыграет с Данией на Евро-2020

В ходе группового этапа чемпионата Европы 2020 года сборная России проведет матч против команды Дании в Копенгагене.
Вечерняя Москва 06:58
Энергетика

Кабмин Украины хочет утвердить страховую цену на газ для населения

Кабинет министров Украины планирует утвердить с 1 января 2020 года страховую цену на газ для населения, заявил глава минэнерго Украины Алексей Оржель.
РИА Новости вчера в 17:00
Шоу-бизнес

Бузова в трусах на фоне храма возмутила жителей Петербурга

Фотографии на фоне Исаакиевского собора, которые Бузова тут же выставила в Instagram, получились отлично.
ТВ Центр вчера в 10:38
Общество

Светлана Лобода оказалась на постере группы Тилля Линдеманна

Российская певица Светлана Лобода была изображена на постере группы Lindemann, основанной солистом Rammstein Тиллем Линдеманном и Петером Тэгтгреном, сообщает РИА Новости.
Радио Sputnik 01:01
Гаджеты

Xiaomi представила в РФ смартфоны Xiaomi Mi Note 10 и Redmi Note 8T

Помимо смартфонов китайская компания представила очиститель воздуха Mi Air Purifier 3H, который можно будет купить за 12 990 рублей.
Astera 05:53
Происшествия

В США зоозащитница напала на женщину в мехах и трижды ударила её ножом

В Кливленде (штат Огайо) зоозащитница Мередит Лоуэлл напала с ножом на женщину, одетую в вещи из, как показалось Лоуэлл, натурального меха.
Life.ru 20:14
Общество

Вассерман высказался о планах Ротару выступить в России

Известия 16:17
Спорт

Комитет WADA рекомендовал признать РУСАДА не соответствующим кодексу

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (CRC WADA) рекомендовал исполкому организации признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим антидопинговому кодексу, сообщается в релизе, опубликованном на официальном сайте WADA.
РИА Новости 17:22
Общество

Медведев озвучил вариант своей идеи о четырехдневной рабочей неделе

Медведев предложил вместо укороченной рабочей недели для всех вариант неполного рабочего дня для матерей с маленькими детьми, чтобы у них остались соцвыплаты.
Российская газета 20:04
Футбол

Дубль Крыховяка помог «Локомотиву» обыграть «Тамбов» в матче РПЛ

RT на русском 13:30
Общество

«Роскосмос» сообщил о приближающемся к Земле неизвестном астероиде

«Роскосмос» сообщил, что объект обнаружили в интервале наибольшего сближения, минимальное расстояние от центра Земли составило 139 тыс. 410 км. «Обнаруженный объект ранее не наблюдался и является новым астероидом, периодически сближающимся с Землей», — указывается в сообщении.
РБК 14:26
Авто

В России отзывают почти 10 тысяч кроссоверов Audi Q5

Официальный представитель Audi в России ООО "Фольксваген груп рус" отзывает 9469 автомобилей модели Q5.
Life.ru 05:52
Политика

Киевский бизнесмен сравнил уезд украинцев за границу с коррупцией

Киевский девелопер-миллионер Александр Меламуд заявил, что массовый отъезд украинцев за границу «страшнее коррупции».
RT на русском 19:46
Гаджеты

Новый смартфон Samsung Galaxy A71 получит мощный аккумулятор

UfacityNews.ru 08:31
Общество

Автомобильный двигатель проекта «Кортеж» сделали авиационным

Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова окончил работы по превращению автомобильного двигателя проекта "Кортежа" в авиационный.
Газета.Ru 19:43
Происшествия

Пострадавшая при перестрелке в Сухуме находится в тяжелом состоянии

РИА Новости 17:11
Финансы

Эксперты спрогнозировали ослабление рубля к Новому году

Курс рубля к Новому году ослабнет до 64–65 за доллар, считают опрошенные РБК аналитики.
РБК вчера в 22:00
Общество

В Югре многодетной семье отказали в пособии из-за 14 рублей

РИА Новости 01:39
Гаджеты

В России стартовали продажи кнопочного телефона Nokia 220 с 4G

В России стартовали продажи кнопочного телефона Nokia 220 с поддержкой мобильной связи 4G.
Актуальные Новости вчера в 18:09
Политика

В России решат проблему производства аналогов импортных лекарств

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который позволит России при отказе иностранной компании поставлять лекарства в РФ самостоятельно производить этот препарат, заплатив держателю патента, следует из базы данных ГД.
РИА Новости 03:40
Происшествия

Танкер «Делфи» загрязнил побережье Одессы нефтепродуктами

Норма содержания нефтепродуктов у побережья Одессы, где потерпел крушение танкер «Делфи», превышена в 53 раза.
REGNUM 20:59
Армия и оружие

NI: автомат ШАК-12 является «ужасом на поле боя»

Газета.Ru вчера в 05:42
Кино

Ситком «Интерны» стал мультсериалом

Известный российский ситком "Интерны", выходивший на канале ТНТ, вернется на экраны в обновленном формате.
Piter.tv 12:35
Шоу-бизнес

Елена Проклова рассказала о своих пластических операциях

Что касается питания, то Елена Проклова говорит, что не хочет изводить себя жесткими диетами и не ведет подсчет калорий.
Новые Известия 08:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное