Финансы
ИнтерфаксРоссийский рынок акций начал торги снижением индексов на 0,2%
Российский рынок акций начал торги в четверг снижением котировок на фоне опасений переноса торговой сделки США и Китая на следующий год. Индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов потеряли по 0,2%. Котировки "Газпрома" возобновили рoст на фоне новостей о продаже пакета из 3,59% казначейских бумаг.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 01:29, Ашберн
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко рассказала Диброву о своей улучшившейся груди
Политика
Горбачев прокомментировал заявление Путина о причинах распада СССР
По информации РИА Новости, ранее Владимир Путин отметил, что СССР распался из-за "неэффективной экономической политики" По мнению Горбачева, в то время им нужно было модернизировать отношения между республиками.
Технологии
Дуров посоветовал пользователям удалить со смартфонов WhatsApp
Транспорт
На МЦД-2 и на Рижском направлении произошел сбой в движении поездов
На Московском центральном диаметре-2 (МЦД-2) и на Рижском направлении произошел сбой, поезда утром в пятницу ходят с увеличенными интервалами, сообщил оператор перевозок Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК).
Происшествия
Под Петербургом мужчина открыл огонь из автомата с балкона
В деревне Колтуши во Всеволожском районе Ленинградской области 39-летний мужчина произвел с балкона квартиры выстрелы из оружия, схожего с автоматом, передает 47news со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.
Экономика
«Газпром» раскрыл стоимость выставленных на продажу акций
Компания «Газпром» раскрыла цену продажи части своего квазиказначейского пакета акций в размере 3,59% капитала.
Общество
Медик, одобрившая новые правила медосмотра водителей, уволилась
Директор центреа Сербского Татьяна Клименко лишилась занимаемой должности по распоряжению министра здравоохранения, об этом сообщает Ruposters.ru.Именно она была инициатором изменения правил получения медицинских справок для водителей, которые привели бы к удорожанию.
Фигурное катание
Фигуристы Степанова и Букин стали вторыми на этапе Гран-при в Японии
Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин занимают второе место после ритм-танца на заключительном этапе серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в Саппоро (Япония).
Общество
ФБК рассказал о дачах Рогозина и его тестя за 350 млн рублей
ФБК оценил землю и дом Рогозина в 200 млн, а соседний участок — в 150 млн рублей.
Общество
Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволят
Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонен уволят за пост в фейсбуке, оскорбляющий жителей города.
Происшествия
В прокуратуре заявили о склонности стрелка из Благовещенска к суициду
Происшествия
В Кузбассе нашли расчлененное тело школьной уборщицы
В поселке Бачатский в Кемеровской области в квартире одного из домов обнаружили расчлененное тело женщины.
Игры
Valve показала трейлер Half-Life: Alyx
Выход Half-Life: Alyx состоится в марте 2020 года. До выхода игру можно приобрести со скидкой в 10% – 976 pублей.
Происшествия
Во Владивостоке мать выкинула младенца в окно
Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство". По подозрению в совершении преступления задержана 37-летняя мать младенца.
Политика
ФСБ заявила об исправности переданных Украине кораблей
Три украинских военных судна, задержанных российскими властями год назад в Керченском проливе, были переданы Украине в надлежащем состоянии и с исправной техникой, сообщил ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОБ) ФСБ.
Армия и оружие
Минобороны показало видео испытаний одной из самых мощных пушек в мире
Минобороны опубликовало видео испытаний одной из самых мощных в мире самоходных пушек — 2С7М «Малка».
Политика
В посольстве Египта ответили на угрозы санкций США за покупку Су-35
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил «Известиям», что если Египет решит закупить российские Су-35 и проявит твердость в этом вопросе, американцы вряд ли решатся ввести санкции.
Общество
Минздрав перенёс сроки введения новых правил медосмотра для водителей
Ранее Минздрав принял решение отложить вступление в силу нового порядка медосмотра для водителей, который привёл бы к росту цен на справки.
Происшествия
Подавшего милостыню в 70 евроцентов француза оштрафовали на €100
Железнодорожная полиция оштрафовала на €100 француза, который подал 70 евроцентов женщине, просившей милостыню на вокзале в Тулузе.
Происшествия
Boeing с пассажирами на борту загорелся в небе над Лос-Анджелесом
В Соединенных Штатах пассажирский самолет авиакомпании Philippine Airlines совершил экстренную посадку в аэропорту Лос-Анджелеса.
Общество
В Новороссийске ввели режим ЧС из-за ураганного ветра
В ведомстве уточнили, что в связи с предстоящим ураганом мэр города Игорь Дяченко провел внеплановое заседание, по итогам которого было принято решение о введении на территории города режима чрезвычайной ситуации.
Происшествия
Грабители отняли у мужчины 30 млн рублей возле аэропорта Екатеринбурга
Накануне вечером вооруженные грабители напали на мужчину возле екатеринбургского аэропорта Кольцово и отняли у него 30 млн рублей, сообщает E1.ru в пятницу, 22 ноября.
Происшествия
Самолет Turkish Airlines аварийно сел в Одессе
Самолет Boeing 737 турецкой авиакомпании Turkish Airlines совершил аварийную посадку в аэропорту Одессы.
Теннис
Канада вышла в полуфинал Кубка Дэвиса
Ранее ГЛАС сообщал о том, что в четвертьфинале Кубка Дэвиса Россия встретится с Сербией.
Шоу-бизнес
Бузова в трусах на фоне храма возмутила жителей Петербурга
Политика
Путин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие
Армия и оружие
Китай призвал США прекратить провокации в Южно-Китайском море
Пекин после прохода военных кораблей США около спорных островов в Южно-Китайском море призвал Вашингтон прекратить данные провокации.
Общество
«Победа» предупредила о риске катастроф из-за сотрудников аэропортов
Авиакомпания «Победа» предупредила о риске катастроф из-за роста количества «недопустимых повреждений» шасси самолетов при посадке, в том числе во «Внуково», базовом аэропорту лоукостера, и в петербургском «Пулково».
Армия и оружие
Сухопутные войска полностью перевооружатся на комплекс «Искандер»
Ракетные соединения Сухопутных войск в пятницу завершат перевооружение на оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер", сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобороны.
Политика
Суд над премьером Израиля: Нетаньяху предъявят обвинения
Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху будут предъявлены обвинения сразу по трем делам: коррупция, мошенничество и обман общественного доверия.