Финансы
ФинмаркетРоссийский рынок акций начал торги в красной зоне
Сегодня фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются незначительно и без единой динамики, отражая, в том числе, слабые колебания американского рынка акций по итогам предыдущей сессии.
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Шоу-бизнес
Дима Билан признал, что был нетрезв во время концерта в Самаре
63.ru вчера в 23:56
Футбол
Фанзоны Евро-2020 установят в спальных районах Петербурга
Фанзоны Евро-2020 установят в спальных районах Петербурга во время проведения турнира.
Невские Новости 13:53
Происшествия
Михаэля Шумахера тайно перевезли в больницу Парижа
Российская газета вчера в 16:10
Политика
Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона
Президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона.
РИА Новости 12:02
Гаджеты
Apple начала презентацию новых iPhone
Корпорация Apple начала презентацию своих новых разработок.
Lenta.ru 13:54
Политика
Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL
"Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.
РИА Новости 04:23
Общество
Протоиерей Смирнов раскритиковал эволюционную теорию Дарвина
Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов подверг критике эволюционную теорию британского ученого Чарльза Дарвина.
Газета.Ru 07:12
Политика
США ввели санкции против двух сотрудников СК России
США вводят санкции в отношении двух руководящих сотрудников Следственного комитета России в Сургуте.
RT на русском 11:11
Армия и оружие
Американские штурмовики A-10 Thunderbolt II решили перевооружить
Американские ВВС не намерены отказываться от эксплуатации штурмовиков A-10 Thunderbolt II.
Военное обозрение 10:49
Политика
Президент РФ Путин уволил почти 30 генералов и полковников
По данным газеты «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, Президент России Владимир Путин освободил от должности около 30 высших должностных лиц из руководящего состава правоохранительных органов, включая руководителей управлений СК в Крыму и Дагестане.
Военное дело 00:12
Шоу-бизнес
Заворотнюк сделала пост в соцсетях после слухов о раке мозга
Напомним, в последнее время СМИ и поклонники актрисы обсуждают слухи о болезни Заворотнюк: якобы после рождения ребёнка у неё обнаружена злокачественная опухоль.
Московский Комсомолец 01:58
Армия и оружие
В России создадут двигатель нового поколения
В России ведется разработка двигателя нового поколения, который будет устанавливаться не только в самолетах, но и в вертолетах.
Комсомольская правда вчера в 04:51
Единоборства
Фергюсон хочет провести бой с Хабибом в декабре
Спорт-Экспресс 03:59
Экономика
В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.
Коммерсантъ вчера в 03:49
Политика
Нетаньяху намерен аннексировать Иорданскую долину
Израиль аннексирует Западный берег реки Иордан. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, сообщает Reuters.
Газета.Ru 11:53
Общество
Савченко пришла в Раду и закинула ноги на стол
Lenta.ru 11:50
Политика
Володин поручил проверить деятельность Навального и Соболь
Госдума проверит деятельность оппозиционеров Алексея Навального и Любови Соболь.
Российская газета 08:27
Армия и оружие
Алжир купил российские истребители на сумму около $2 млрд
С учетом стоимости дополнительного оборудования и авиационных средств поражения стоимость контрактов превышает $2 млрд, говорит еще один собеседник «Ведомостей» в оборонной промышленности.
Ведомости вчера в 12:58
Политика
Путин предложил три кандидатуры на пост главы Крыма
Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госсовета Крыма три кандидатуры на пост главы республики.
РБК 05:50
Общество
В ставке Гитлера на Украине обнаружили тайное убежище
В ставке Адольфа Гитлера "Вервольф" под Винницей археологи обнаружили подземное четырёхэтажное здание.
Life.ru 13:33
Происшествия
В МЧС уточнили площадь пожара в промзоне в Нижегородской области
Ранее в ГУ МЧС по Нижегородской области заявляли, что площадь пожара на складе горюче-смазочных материалов в промзоне Нижегородской области составляет 10 тыс. кв. м. Информации о пострадавших нет.
RT на русском 13:03
Политика
«Жахнула всех»: Турчак заявил о победе «Единой России» на выборах
Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак заявил, что правящая партия "жахнула всех" на выборах в законодательные собрания и муниципальные советы, которые прошли 8 сентября.
DP.RU вчера в 00:43
Футбол
Соболев назвал лигу, в которой хотел бы продолжить карьеру
Всегда мечтал играть в АПЛ, – сказал Соболев во время прямой трансляции в официальной группе «ВКонтакте» «Матч ТВ».
Спорт день за днем 13:38
Экономика
Сбербанк запустил переводы с карт других банков через свое приложение
Сбербанк в своем мобильном приложении и на сайте запустил функцию денежных переводов на свои карты с карт других банков.
РБК 01:30
Футбол
Болгария U21 — Россия U21: Максименко и Чалов сыграют с первых минут
Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Болгария U21 — Россия U21.
Чемпионат 12:27
Шоу-бизнес
Друзья Быстрицкой попросили СК проверить обстоятельства ее смерти
Политика Сегодня 13:23
Политика
Мэром Сочи временно назначили Алексея Копайгородского
По данным ряда СМИ, Копайгородский одним из первых подал документы на избрание мэра Сочи, затем руководитель Городского собрания курорта Виктор Филонов заявил, что в списке кандидатов на пост мэра Олимпийской столицы всего два человека.
Бизнес-газета вчера в 04:31