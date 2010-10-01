Финансы

ФинмаркетФинмаркетРоссийский рынок акций начал торги в красной зоне

Сегодня фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются незначительно и без единой динамики, отражая, в том числе, слабые колебания американского рынка акций по итогам предыдущей сессии.
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Шоу-бизнес

Дима Билан признал, что был нетрезв во время концерта в Самаре

63.ru вчера в 23:56
Футбол

Фанзоны Евро-2020 установят в спальных районах Петербурга

Фанзоны Евро-2020 установят в спальных районах Петербурга во время проведения турнира.
Невские Новости 13:53
Происшествия

Михаэля Шумахера тайно перевезли в больницу Парижа

Российская газета вчера в 16:10
Политика

Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона

Президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона.
РИА Новости 12:02
Политика

Кремль отреагировал на скандал со шпионом в Кремле

Lenta.ru 05:33
Гаджеты

Apple начала презентацию новых iPhone

Корпорация Apple начала презентацию своих новых разработок.
Lenta.ru 13:54
Политика

Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL

"Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.
РИА Новости 04:23
Политика

В Госдуме назвали маразмом идею Сенцова вернуться в Крым на танке

Известия 13:28
Политика

В Улан-Удэ продолжается митинг в защиту сторонников якутского шамана

Накануне.Ru 02:59
Общество

Протоиерей Смирнов раскритиковал эволюционную теорию Дарвина

Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов подверг критике эволюционную теорию британского ученого Чарльза Дарвина.
Газета.Ru 07:12
Политика

США ввели санкции против двух сотрудников СК России

США вводят санкции в отношении двух руководящих сотрудников Следственного комитета России в Сургуте.
RT на русском 11:11
Армия и оружие

Американские штурмовики A-10 Thunderbolt II решили перевооружить

Американские ВВС не намерены отказываться от эксплуатации штурмовиков A-10 Thunderbolt II.
Военное обозрение 10:49
Политика

Президент РФ Путин уволил почти 30 генералов и полковников

По данным газеты «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, Президент России Владимир Путин освободил от должности около 30 высших должностных лиц из руководящего состава правоохранительных органов, включая руководителей управлений СК в Крыму и Дагестане.
Военное дело 00:12
Шоу-бизнес

Заворотнюк сделала пост в соцсетях после слухов о раке мозга

Напомним, в последнее время СМИ и поклонники актрисы обсуждают слухи о болезни Заворотнюк: якобы после рождения ребёнка у неё обнаружена злокачественная опухоль.
Московский Комсомолец 01:58
Армия и оружие

В России создадут двигатель нового поколения

В России ведется разработка двигателя нового поколения, который будет устанавливаться не только в самолетах, но и в вертолетах.
Комсомольская правда вчера в 04:51
Единоборства

Фергюсон хочет провести бой с Хабибом в декабре

Спорт-Экспресс 03:59
Экономика

В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты

Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.
Коммерсантъ вчера в 03:49
Политика

Нетаньяху намерен аннексировать Иорданскую долину

Израиль аннексирует Западный берег реки Иордан. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, сообщает Reuters.
Газета.Ru 11:53
Общество

Савченко пришла в Раду и закинула ноги на стол

Lenta.ru 11:50
Политика

Володин поручил проверить деятельность Навального и Соболь

Госдума проверит деятельность оппозиционеров Алексея Навального и Любови Соболь.
Российская газета 08:27
Армия и оружие

Алжир купил российские истребители на сумму около $2 млрд

С учетом стоимости дополнительного оборудования и авиационных средств поражения стоимость контрактов превышает $2 млрд, говорит еще один собеседник «Ведомостей» в оборонной промышленности.
Ведомости вчера в 12:58
Политика

Путин предложил три кандидатуры на пост главы Крыма

Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госсовета Крыма три кандидатуры на пост главы республики.
РБК 05:50
Общество

В ставке Гитлера на Украине обнаружили тайное убежище

В ставке Адольфа Гитлера "Вервольф" под Винницей археологи обнаружили подземное четырёхэтажное здание.
Life.ru 13:33
Происшествия

В МЧС уточнили площадь пожара в промзоне в Нижегородской области

Ранее в ГУ МЧС по Нижегородской области заявляли, что площадь пожара на складе горюче-смазочных материалов в промзоне Нижегородской области составляет 10 тыс. кв. м. Информации о пострадавших нет.
RT на русском 13:03
Политика

«Жахнула всех»: Турчак заявил о победе «Единой России» на выборах

Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак заявил, что правящая партия "жахнула всех" на выборах в законодательные собрания и муниципальные советы, которые прошли 8 сентября.
DP.RU вчера в 00:43
Футбол

Соболев назвал лигу, в которой хотел бы продолжить карьеру

Всегда мечтал играть в АПЛ, – сказал Соболев во время прямой трансляции в официальной группе «ВКонтакте» «Матч ТВ».
Спорт день за днем 13:38
Экономика

Сбербанк запустил переводы с карт других банков через свое приложение

Сбербанк в своем мобильном приложении и на сайте запустил функцию денежных переводов на свои карты с карт других банков.
РБК 01:30
Футбол

Болгария U21 — Россия U21: Максименко и Чалов сыграют с первых минут

Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Болгария U21 — Россия U21.
Чемпионат 12:27
Шоу-бизнес

Друзья Быстрицкой попросили СК проверить обстоятельства ее смерти

Политика Сегодня 13:23
Политика

Мэром Сочи временно назначили Алексея Копайгородского

По данным ряда СМИ, Копайгородский одним из первых подал документы на избрание мэра Сочи, затем руководитель Городского собрания курорта Виктор Филонов заявил, что в списке кандидатов на пост мэра Олимпийской столицы всего два человека.
Бизнес-газета вчера в 04:31
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