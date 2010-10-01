Экономика

ФинмаркетФинмаркетРоссийский рынок акций начал торги в красной зоне

Сегодня фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются незначительно и без единой динамики, отражая, в том числе, слабые колебания американского рынка акций по итогам предыдущей сессии.
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Армия и оружие

Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией

Lenta.ru вчера в 20:12
Политика

Окружные апелляционные и кассационные суды начнут работать с 1 октября

Новые окружные апелляционные и кассационные суды начнут свою работу с октября, сообщил на пленуме председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.
Коммерсантъ 04:06
Происшествия

Михаэль Шумахер пришел в сознание

Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер находится в сознании в парижской больнице.
Известия вчера в 06:28
Политика

Владимир Путин прибыл в Дагестан

Президент России Владимир Путин прибыл в Дагестан, самолёт российского лидера сел в аэропорту Махачкалы.
REGNUM 05:38
Происшествия

У футболиста сборной России украли часы на 23 миллиона рублей

Сотрудники управления МВД России по Краснодару задержали мужчину, который подозревается в краже наручных часов у известного футболиста, сообщила в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости 04:52
Происшествия

Пожар вблизи складов в Краснодаре ликвидирован

Открытое горение было ликвидировано в 12:24. В тушении пожара участвовало 70 человек и 25 единиц техники.
REGNUM 06:18
Происшествия

В Москве ревнивый муж застрелил жену

Вести.Ru 05:43
Гаджеты

В России снизились цены на старые модели iPhone

Компания Apple снизила цены на старые модели iPhone после презентации новых смартфонов.
Коммерсантъ вчера в 17:28
Общество

СК проводит проверку конфликта в красноярской школе из-за причёски

RT на русском 07:09
Космос

«Роскосмос» опубликовал рассекреченные документы лунной программы СССР

Известия 07:12
Общество

В Москве побит температурный рекорд 1972 года

Москва 24 вчера в 06:24
Интернет

«ВКонтакте» запустила приложение для знакомств

News.ru 06:48
Авто

Названы самые популярные кроссоверы в Москве по итогам августа

Самым популярным кроссовером в Москве стал Nissan Qashqai, который по итогам последнего месяца лета выбрали 726 жителей города.
Известия 05:27
Политика

В Кремле прокомментировали слова Дудя на премии GQ

В Кремле не склонны проецировать высказывания, сделанные на светских мероприятиях, на настроение в обществе, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать слова журналиста Юрия Дудя на премии журнала GQ.
RT на русском вчера в 09:32
Армия и оружие

Российский пистолет «Удав» закончил войсковые испытания

Новейший пистолет "Удав" прошел войсковые испытания.
Российская газета 02:09
Транспорт

«Аэроэкспресс» запустит автобусы из Москвы до аэропорта Шереметьево

Стоимость проезда составит 150 рублей. Ездить автобусы будут по платной трассе М11. Рейсы запустят в течение осени.
Говорит Москва 02:01
Армия и оружие

Лондон назвал самые опасные для Великобритании российские вооружения

ТАСС 04:00
Шоу-бизнес

После слухов о раке Анастасия Заворотнюк согласилась на работу

Недавно в СМИ появились слухи о том, что у Заворотнюк рак мозга. Сама актриса эту информацию никак не комментировала.
OAnews 02:49
Политика

После вступления в НАТО Грузия может быть уничтожена — Бурджанадзе

Вступление Грузии в НАТО может привести к конфликту, который уничтожит страну.
REGNUM 00:56
Армия и оружие

В МИД России заявили о возможности начала ядерной войны

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в современной международной ситуации существует риск возникновения ядерной войны.
RT на русском 04:41
Армия и оружие

ФСБ заявила о нарастании угрозы применения террористами дронов

Замдиректора ФСБ генерал армии Сергей Смирнов заявил, что спецслужбы всех стран фиксируют нарастание угрозы применения террористами беспилотных летательных аппаратов.
Московский Комсомолец 07:00
Энергетика

Новак заявил о сокращении добычи сланцевой нефти в США

ОПЕК+ видит более сложное положение в США с добычей сланцевой нефти, заявил глава Минэнерго Александр Новак.
Вести.Финанс 06:55
Шоу-бизнес

Юлия Барановская снова примерила свадебное платье

Еще несколько дней назад Юлия Барановская показала своим поклонникам себя в красивом свадебном платье из гортензий и орхидей.
Телепрограмма вчера в 19:25
Политика

Главой правительства Ингушетии стал Константин Суриков

Народное собрание Ингушетии согласовало внесенную главой региона Махмуд-Али Калиматовым кандидатуру Константина Сурикова на должность главы правительства республики.
Коммерсантъ 06:40
Футбол

Экс-тренер «Зенита» хочет стать президентом «Порту»

Ранее возглавлял «Порту», «Челси» и «Тоттенхэм». В «Зените» Виллаш-Боаш работал с 2014 по 2016 год и стал с командой чемпионом России.
Спорт день за днем 03:40
Политика

Владимир Жириновский попытался защитить русское население

Кричи громче – и тебя услышат Так что неравенство по национально-территориальному признаку в России действительно есть, Жириновский был прав.
Русская Планета 03:35
Армия и оружие

Минпромторг определил разработчика нового самолета на замену Ан-2

Ранее анонсированный выбор нового разработчика легкого многоцелевого самолета (ЛМС) на замену Ан-2 состоялся, им стал Уральский завод гражданской авиации, выигравший в открытом конкурсе, пишет РИА Новости.
Военное обозрение 02:02
Общество

В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании

Антициклон медленно покидает центральные регионы России.
Российская газета вчера в 22:00
Финансы

Курс доллара опустился ниже 65 рублей

В последний раз курс доллара находился ниже уровня 65 рублей 13 августа 2019 года.
ТАСС 06:25
Политика

Зеленский поблагодарил Австрию за санкционную политику против РФ

"Благодарю власти Австрии поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за мощную санкционную политику в отношении РФ", - говорится в сообщении.
Московский Комсомолец вчера в 17:50
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