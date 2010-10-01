Экономика
ФинмаркетРоссийский рынок акций начал торги в красной зоне
Сегодня фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются незначительно и без единой динамики, отражая, в том числе, слабые колебания американского рынка акций по итогам предыдущей сессии.
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Армия и оружие
Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
Lenta.ru вчера в 20:12
Политика
Окружные апелляционные и кассационные суды начнут работать с 1 октября
Новые окружные апелляционные и кассационные суды начнут свою работу с октября, сообщил на пленуме председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.
Коммерсантъ 04:06
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер находится в сознании в парижской больнице.
Известия вчера в 06:28
Политика
Владимир Путин прибыл в Дагестан
Президент России Владимир Путин прибыл в Дагестан, самолёт российского лидера сел в аэропорту Махачкалы.
REGNUM 05:38
Происшествия
У футболиста сборной России украли часы на 23 миллиона рублей
Сотрудники управления МВД России по Краснодару задержали мужчину, который подозревается в краже наручных часов у известного футболиста, сообщила в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости 04:52
Происшествия
Пожар вблизи складов в Краснодаре ликвидирован
Открытое горение было ликвидировано в 12:24. В тушении пожара участвовало 70 человек и 25 единиц техники.
REGNUM 06:18
Происшествия
В Москве ревнивый муж застрелил жену
Вести.Ru 05:43
Гаджеты
В России снизились цены на старые модели iPhone
Компания Apple снизила цены на старые модели iPhone после презентации новых смартфонов.
Коммерсантъ вчера в 17:28
Общество
СК проводит проверку конфликта в красноярской школе из-за причёски
RT на русском 07:09
Общество
В Москве побит температурный рекорд 1972 года
Москва 24 вчера в 06:24
Авто
Названы самые популярные кроссоверы в Москве по итогам августа
Самым популярным кроссовером в Москве стал Nissan Qashqai, который по итогам последнего месяца лета выбрали 726 жителей города.
Известия 05:27
Политика
В Кремле прокомментировали слова Дудя на премии GQ
В Кремле не склонны проецировать высказывания, сделанные на светских мероприятиях, на настроение в обществе, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать слова журналиста Юрия Дудя на премии журнала GQ.
RT на русском вчера в 09:32
Армия и оружие
Российский пистолет «Удав» закончил войсковые испытания
Новейший пистолет "Удав" прошел войсковые испытания.
Российская газета 02:09
Транспорт
«Аэроэкспресс» запустит автобусы из Москвы до аэропорта Шереметьево
Стоимость проезда составит 150 рублей. Ездить автобусы будут по платной трассе М11. Рейсы запустят в течение осени.
Говорит Москва 02:01
Шоу-бизнес
После слухов о раке Анастасия Заворотнюк согласилась на работу
Недавно в СМИ появились слухи о том, что у Заворотнюк рак мозга. Сама актриса эту информацию никак не комментировала.
OAnews 02:49
Политика
После вступления в НАТО Грузия может быть уничтожена — Бурджанадзе
Вступление Грузии в НАТО может привести к конфликту, который уничтожит страну.
REGNUM 00:56
Армия и оружие
В МИД России заявили о возможности начала ядерной войны
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в современной международной ситуации существует риск возникновения ядерной войны.
RT на русском 04:41
Армия и оружие
ФСБ заявила о нарастании угрозы применения террористами дронов
Замдиректора ФСБ генерал армии Сергей Смирнов заявил, что спецслужбы всех стран фиксируют нарастание угрозы применения террористами беспилотных летательных аппаратов.
Московский Комсомолец 07:00
Энергетика
Новак заявил о сокращении добычи сланцевой нефти в США
ОПЕК+ видит более сложное положение в США с добычей сланцевой нефти, заявил глава Минэнерго Александр Новак.
Вести.Финанс 06:55
Шоу-бизнес
Юлия Барановская снова примерила свадебное платье
Еще несколько дней назад Юлия Барановская показала своим поклонникам себя в красивом свадебном платье из гортензий и орхидей.
Телепрограмма вчера в 19:25
Политика
Главой правительства Ингушетии стал Константин Суриков
Народное собрание Ингушетии согласовало внесенную главой региона Махмуд-Али Калиматовым кандидатуру Константина Сурикова на должность главы правительства республики.
Коммерсантъ 06:40
Футбол
Экс-тренер «Зенита» хочет стать президентом «Порту»
Ранее возглавлял «Порту», «Челси» и «Тоттенхэм». В «Зените» Виллаш-Боаш работал с 2014 по 2016 год и стал с командой чемпионом России.
Спорт день за днем 03:40
Политика
Владимир Жириновский попытался защитить русское население
Кричи громче – и тебя услышат Так что неравенство по национально-территориальному признаку в России действительно есть, Жириновский был прав.
Русская Планета 03:35
Армия и оружие
Минпромторг определил разработчика нового самолета на замену Ан-2
Ранее анонсированный выбор нового разработчика легкого многоцелевого самолета (ЛМС) на замену Ан-2 состоялся, им стал Уральский завод гражданской авиации, выигравший в открытом конкурсе, пишет РИА Новости.
Военное обозрение 02:02
Общество
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании
Антициклон медленно покидает центральные регионы России.
Российская газета вчера в 22:00
Финансы
Курс доллара опустился ниже 65 рублей
В последний раз курс доллара находился ниже уровня 65 рублей 13 августа 2019 года.
ТАСС 06:25
Политика
Зеленский поблагодарил Австрию за санкционную политику против РФ
"Благодарю власти Австрии поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за мощную санкционную политику в отношении РФ", - говорится в сообщении.
Московский Комсомолец вчера в 17:50