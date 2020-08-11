После пожара на газовой автозаправочной станции в Волгограде возбуждено уголовное дело по статье "нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо крупного ущерба".
Модель из лимитированной серии DiorxNike под названием Air Jordan на данный момент предлагается перекупщиками по цене в 100 тысяч долларов, что в переводе на российскую валюту составляет более 7 млн рублей.
Телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что экс-капитан сборной России по футболу Роман Широков, который напал на арбитра в любительском матче, отстранен от всех эфиров на телеканале "Матч ТВ", где работал экспертом.
Реализация проекта "Прозрачный блокчейн" потребует бюджетных средств в размере 760 млн рублей Напомним, 10 июня 2020 года президент России Владимир Путин поручил утвердить до 31 августа федеральный проект "Искусственный интеллект".
Космические силы США в случае необходимости смогут вести наступательные действия и атаковать объекты на земле и в киберпространстве, говорится в доктрине этого нового вида вооруженных сил Соединенных Штатов.