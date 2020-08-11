Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
ПРАЙМ
ПРАЙМ

Российский рынок акций немного усилил рост после старта торгов

Российский рынок акций несколько усилил рост по индексу Мосбиржи после старта торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.В источнике
Подробнее о событии
Finam.Ru

В ближайшее время бумаги нефтегазового сектора будут наиболее востребованы у инвесторов

Finam.Ru03:30
Взгляд.ру

Московская биржа открылась ростом

Взгляд.ру03:13
Банки.ру

Фондовые торги в РФ открылись в плюсе

Банки.ру03:01
Финмаркет

Рынок акций РФ утром отыграл все потери начала недели благодаря внешнему позитиву, упали золотодобытчики

Финмаркет05:09
Росбалт

Российский фондовый рынок открылся на мажорной ноте

Росбалт03:24
ПРАЙМ

Российский рынок акций растет на новостях компаний и позитивном внешнем фоне

ПРАЙМ06:16
ТАСС

Индексы РТС и Мосбиржи в понедельник снизились на 0,27-0,39%

ТАССвчера в 13:20

Певица Легкоступова госпитализирована с черепно-мозговой травмой

54-летняя советская, российская эстрадная певица и продюсер Валентина Легкоступова, исполнительница легендарной "Ягоды-малины", была найдена в своей квартире в Москве с черепно-мозговой травмой.
Российская газета04:28
87

В Волгограде после взрыва на автозаправке возбуждено уголовное дело

После пожара на газовой автозаправочной станции в Волгограде возбуждено уголовное дело по статье "нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо крупного ущерба".
Российская газета04:00
2

Широкова отстранили от эфиров на ТВ после нападения на судью

Телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что экс-капитан сборной России по футболу Роман Широков, который напал на арбитра в любительском матче, отстранен от всех эфиров на телеканале "Матч ТВ", где работал экспертом.
РИА Новости07:02

В России может появиться система отслеживания сделок с криптовалютой

Реализация проекта "Прозрачный блокчейн" потребует бюджетных средств в размере 760 млн рублей Напомним, 10 июня 2020 года президент России Владимир Путин поручил утвердить до 31 августа федеральный проект "Искусственный интеллект".
REGNUM02:34
5

Американские космические силы смогут вести наступательные операции

Космические силы США в случае необходимости смогут вести наступательные действия и атаковать объекты на земле и в киберпространстве, говорится в доктрине этого нового вида вооруженных сил Соединенных Штатов.
РИА Новости05:53