Лавров заявил о необходимости освобождения российских журналистов

В МИД России слышали об отсутствии связи с несколькими российскими журналистами, которые находятся в Белоруссии для освещения проходивших там президентских выборов, и поднимали этот вопрос с коллегами в Минске.