Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
ПРАЙМ
ПРАЙМ

Российский рынок акций немного усилил рост после старта торгов

Российский рынок акций несколько усилил рост по индексу Мосбиржи после старта торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.В источнике
Подробнее о событии
Росбалт

Российский фондовый рынок открылся на мажорной ноте

Росбалт03:24
ПРАЙМ

Российский рынок акций растет на новостях компаний и позитивном внешнем фоне

ПРАЙМ06:16
Банки.ру

Фондовые торги в РФ открылись в плюсе

Банки.ру03:01
Финмаркет

Рынок акций РФ утром отыграл все потери начала недели благодаря внешнему позитиву, упали золотодобытчики

Финмаркет05:09
Finam.Ru

В ближайшее время бумаги нефтегазового сектора будут наиболее востребованы у инвесторов

Finam.Ru03:30
Взгляд.ру

Московская биржа открылась ростом

Взгляд.ру03:13
ТАСС

Индексы РТС и Мосбиржи в понедельник снизились на 0,27-0,39%

ТАССвчера в 13:20

ФСБ предотвратила теракт в Башкирии

"Сотрудниками УФСБ России по Республике Башкортостан вскрыты намерения жителя Нефтекамска совершить террористический акт путем поджога здания администрации городского округа при помощи самодельного зажигательного устройства", - сказано в сообщении.
ТАСС06:38
92

Составлен список фильмов с реальными сценами секса

Профессиональные актеры легко изобразят поцелуй перед камерой и даже постельную сцену, однако некоторые режиссеры требуют от звезд заняться перед камерой сексом по-настоящему, для создания реалистичной атмосферы.
ToDay News Ufa06:22
28

Певица Легкоступова госпитализирована с черепно-мозговой травмой

54-летняя советская, российская эстрадная певица и продюсер Валентина Легкоступова, исполнительница легендарной "Ягоды-малины", была найдена в своей квартире в Москве с черепно-мозговой травмой.
Российская газета04:28
86

Арбитр VAR объяснил назначение второго пенальти в ворота «Спартака»

Арбитр Алексей Еськов, который работал на системе видеопомощи арбитрам (VAR) в матче первого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги в матче «Спартак»–«Сочи», объяснил в эфире «Матч ТВ», почему не вмешался в эпизод с назначением второго пенальти.
Известиявчера в 15:45

Лавров заявил о необходимости освобождения российских журналистов

В МИД России слышали об отсутствии связи с несколькими российскими журналистами, которые находятся в Белоруссии для освещения проходивших там президентских выборов, и поднимали этот вопрос с коллегами в Минске.
РБК06:25
1

В России может появиться система отслеживания сделок с криптовалютой

Реализация проекта "Прозрачный блокчейн" потребует бюджетных средств в размере 760 млн рублей Напомним, 10 июня 2020 года президент России Владимир Путин поручил утвердить до 31 августа федеральный проект "Искусственный интеллект".
REGNUM02:34
5

Правительство Финляндии ужесточит требования к прибывающим туристам

Правительство Финляндии планирует ужесточить требования к прибывающим в страну туристам из-за неблагоприятного развития эпидемиологической ситуации, заявили на пресс-брифинге министры кабмина.
РИА Новости03:47
4

СК Белоруссии начнёт изымать блокирующие движение автомобили

Минск, 11 августа 2020, 13:51 — REGNUM После массовых протестов в Минске и блокировке движения транспорта на участке автодороги по улице Притыцкого и проспекту Пушкина следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело.
REGNUM06:51
20

Глава ВОЗ сообщил о проблесках надежды в борьбе с COVID-19

Женева, Швейцария, 11 августа 2020, 06:41 — REGNUM Усилия стран в сфере борьбы с коронавирусной инфекцией дают основание говорить о проблесках надежды в этом вопросе, несмотря на растущее число заболевших и умерших, заявил 10 августа глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус на пресс-конференции в Женеве.
REGNUM23:41
133