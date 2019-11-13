Экономика
РБКРоссийский рынок акций обеспечил инвесторам самый высокий доход в мире
Российский рынок акций с начала года обеспечил инвесторам самый большой доход по сравнению с остальными подобными рынками мира, сообщил РБК стратег Сбербанка по рынку ценных бумаг Коул Эйксон.
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Общество
Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»
Армия и оружие
«Русские Витязи» показали в деле новые Су-35С
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры контрольного облета летчиками "Русских витязей" истребителей Су-35С, на который пилотажники пересели с Су-30СМ.
Энергетика
Добыча нефти в России названа одной из самых дорогих в мире
В компании отметили, что еще дороже добыча нефти оказалась в Казахстане, США, Анголе и Таиланде.
Экономика
РБК: 10 крупнейших компаний России накопили 3,4 трлн рублей
Объем денежных средств и эквивалентов, накопленных на счетах десяти крупнейших компаний России на конец 2018 года составил 3,4 трлн руб. Об этом свидетельствует бухгалтерская отчетность, опубликованная Росстатом и самими компаниями, которую проанализировал РБК.
Политика
WP: Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд
Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку на $100 млрд, а также «обходной путь» урегулирования ситуации с российскими зенитными ракетными комплексами (ЗРК) С-400.
Футбол
Сборная России отказалась от новой формы
"Сборная России сыграет в ближайших матчах в той форме, в которой и начинала отборочный цикл", - заявили в пресс-службе национальной команды.
Армия и оружие
У берегов Израиля обнаружили российскую подлодку
Российская подводная лодка вошла в территориальные воды Израиля, но ее отогнали, утверждают израильские СМИ.
Футбол
Медведев распорядился передать «Ростов-Арену» в собственность региона
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поставил подпись под документом о передаче стадиона «Ростов-Арена», возведенного к ЧМ по футболу, в собственность Ростовской области.
Футбол
Александр Точилин: «В футбол играть умеем»
Главный тренер «Сочи» Александр Точилин в интервью «СЭ» отметил, что его команда умеет играть в футбол.
Общество
Дальневосточникам предлагают вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Вернуть жителям Дальнего Востока прежний возраст выхода на пенсию - 55 лет для женщин и 60 для мужчин - предлагает глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
Футбол
«Зенит» интересуется полузащитником «Палмейраса»
По предварительным данным, трансфер может состояться уже зимой. Напоминаем, что в нынешней команде полузащитник находится всего лишь год.
Политика
Помпео считает, что США дали Украине оружие для «борьбы с русскими»
Демократы США считают, Трамп фактически торговался с Зеленским, пытаясь получить выгоду. Ранее Помпео заявил, что Украина - это проект США.
Политика
Посольство РФ направило США ноту протеста из-за экстрадиции Буркова
Российское посольство в Вашингтоне направило в Госдепартамент ноту протеста в связи с экстрадицией россиянина Алексея Буркова из Израиля в США.
Политика
Земельную реформу Зеленского раскритиковали на Украине
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович раскритиковал предложение президента страны Владимира Зеленского о земельной реформе.
Происшествия
Жительница Челябинской области покончила с собой после побега детей
Политика
Моралес назвал назначение и.о. президента Боливии «коварным ударом»
Бывший боливийский лидер Эво Моралес прокомментировал передачу президентских полномочий оппозиционному сенатору Жанин Аньес.
Футбол
«Каррера всегда был честен с игроками». Первое большое интервью Промеса после «Спартака»
Политика
Минюст США приготовил доклад по слежке ФБР за Трампом
В ближайшее время в США может быть опубликован доклад, посвященный обстоятельствам начала слежки Федерального бюро расследований (ФБР) за президентом страны республиканцем Дональдом Трампом в 2016 году, то есть в то время, когда он был кандидатом на пост главы государства.
Шоу-бизнес
Вдова Магомаева экстренно госпитализирована
Кино
В России состоялась премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского
В широкий прокат в РФ «Грех» выйдет 14 ноября.
Политика
На Украине возбудили два уголовных дела против телеведущего Соловьева
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что в отношении российского телеведущего Владимира Соловьева на Украине возбудили уголовное дело.
Общество
Штрафы за хулиганство вырастут в пять раз
По информации издания, новая версия кодекса предусматривает наказание за мелкое хулиганство в виде штрафа в размере 3-5 тысяч рублей (сейчас 500 рублей и 1 тысяча), также допускается назначение обязательных работ до 40 часов.
Футбол
Левандовски рассказал, против какого защитника играть тяжелее всего
Поляк Роберт Левандовски, играющий за мюнхенскую «Баварию», назвал имя самого жесткого защитника, против которого ему доводилось играть.
Происшествия
Семь человек погибли из-за взрыва у здания МВД Афганистана в Кабуле
Как минимум семь человек погибли в результате взрыва автомобиля возле здания МВД Афганистана в Кабуле.
Политика
Депутаты Мосгордумы потребовали проверить прокурора Москвы
Депутаты Мосгордумы Максим Круглов («Яблоко») и Елена Шувалова (КПРФ) потребовали проверить информацию Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) политика Алексея Навального об имуществе прокурора Москвы Дениса Попова, говорится в Twitter господина Навального.
Общество
«Аэрофлот» лишил бонусных баллов пассажира с толстым котом
Происшествия
В Подмосковье сожгли 13 комплексов фиксации нарушений ПДД
Энергетика
МЭА прогнозирует рост мирового спроса на нефть к 2025 году на 7%
Мировой спрос на нефть к 2025 году вырастет на 6,6 млн б/с - до 103,5 млн б/с, следует из ежегодного прогноза МЭА World Energy Outlook 2019, опубликованном в среду.
Хоккей
Дон Черри уволен с ТВ из-за расистского скандала
Скандально известный журналист Дон Черри уволен с телеканала Sportsnet, сообщают североамериканские инсайдеры в «Твиттере».
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября и затронет юг Западной Сибири.