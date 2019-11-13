Экономика

РБКРБКРоссийский рынок акций обеспечил инвесторам самый высокий доход в мире

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Российский рынок акций с начала года обеспечил инвесторам самый большой доход по сравнению с остальными подобными рынками мира, сообщил РБК стратег Сбербанка по рынку ценных бумаг Коул Эйксон.
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