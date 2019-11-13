Доходность российского рынка акций для инвесторов оказалась в 2019 году выше, чем других подобных мировых рынков. Индекс российского рынка MSCI Russia полной доходности, включая дивидендную, вырос с начала года на 44%, рассказал РБК стратег Сбербанка по рынку ценных бумаг Коул Эйксон.

Российский рынок акций стал самым доходным для инвесторов в 2019 году

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