Экономика
ForbesРоссийский рынок акций стал самым доходным для инвесторов в 2019 году
Доходность российского рынка акций для инвесторов оказалась в 2019 году выше, чем других подобных мировых рынков. Индекс российского рынка MSCI Russia полной доходности, включая дивидендную, вырос с начала года на 44%, рассказал РБК стратег Сбербанка по рынку ценных бумаг Коул Эйксон.
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Компании недооценены: российский рынок акций стал мировым лидером по доходности
Деловой квартал (Екатеринбург)02:17
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Общество
Задержан основатель Cirque du Soleil
Lenta.ru 03:05
Экономика
ФАС одобрила ходатайство «Ростелекома» о консолидации Tele2
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России удовлетворила ходатайство "Ростелекома" о консолидации Tele2, говорится в решении ведомства по результатам рассмотрения ходатайства.
ТАСС вчера в 11:19
Политика
Коломойский призвал Украину восстановить отношения с Россией
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский в интервью New York Times заявил, что Украине необходимо улучшить отношения с Россией.
РИА Новости 06:45
Экономика
Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.
Газета.Ru 11 ноября в 21:47
Происшествия
Пропавшая в Ставрополе школьница пряталась в подъезде
Школьница, которую несколько дней искали в Ставрополе, пряталась в подъезде многоквартирного дома.
ТАСС 05:27
Происшествия
Замгендиректора РКЦ «Прогресс» погиб в ДТП
РИА Новости 06:15
Общество
Максаковой вернули элитную квартиру в Москве
Lenta.ru 06:19
Общество
Концерты Максима Галкина в России могут запретить, считает эксперт
Телепродюсер и экс-игрок КВН Леонид Мазор прокомментировал недавний концерт шоумена Максима Галкина в Новосибирске.
Газета.Ru 06:11
Происшествия
В «Артеке» во сне умерла 15-летняя девочка
В лагере "Артек" следователи выясняют причины смерти 15-летней девочки.
Вести.Ru 04:29
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.
Российская газета вчера в 21:00
Происшествия
Задержан начальник ростовского главка ФСИН
Как подчеркнул Максименко, это задержание будет предостережением для других госслужащих, недовольных своим материальным положением и решившим нечестным путем улучшить его.
РИА Новости 05:53
Культура
Журнал People назвал самого сексуального мужчину
Американский певец, автор песен и актер Джон Ледженд стал самым сексуальным мужчиной по версии People, сообщается на сайте издания.
РИА Новости 04:19
Политика
Bloomberg: Путин не хочет делать «подарок» Нетаньяху
По словам источников агентства, Путин не хочет делать "подарок" к выборам израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху.
Газета.Ru вчера в 12:09
Общество
Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах
Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий сокращенный рабочий день для проживающих на селе женщин.
Известия вчера в 14:11
Футбол
«Невызов Ракицкого в сборную — это не только политика. Никто не понял его заявления». Реакция из Украины на заявление защитника «Зенита»
На прошлой неделе защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной.
Матч ТВ 04:46
Авто
Hyundai представит прототип нового кроссовера Hyundai Tucson
Предвестник нового Tucson, который станет уже седьмой моделью, созданной на языке дизайна «чувственной спортивности», дебютирует на предстоящем автосалоне в Лос-Анджелесе.
Автоновости дня 01:10
Армия и оружие
На Донбассе подорвался комбриг ВСУ
В районе Волновахи на территории Донецкой Народной Республики подорвался на мине командир 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ полковник Евгений Коростылев.
ANNA-News вчера в 22:30
Политика
На Украине рассказали о трех нарушенных обещаниях Зеленского
Руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак рассказал о трех предвыборных обещаниях президента Украины Владимира Зеленского, которые он не выполнил.
Газета.Ru вчера в 21:22
Экономика
«Газпром» отменил размещение евробондов из-за угроз «Нафтогаза»
«Газпром» отменил размещение евробондов в швейцарских франках, запланированное на этой неделе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Ведомости 04:37
Общество
Россияне потратили на большой распродаже Aliexpress 17 млрд рублей
«Aliexpress Россия» – совместное предприятие Alibaba, Mail.ru Group, «Мегафона» и Российского фонда прямых инвестиций, его создание завершилось в октябре 2019 г. Ранее сервис «Яндекс.Касса» оценил, что траты россиян на распродажах к 11 ноября в 2019 г. выросли в 17 раз по сравнению с обычными днями, число заказов – в 9,2 раза.
Ведомости 05:00
Общество
Плющенко и Рудковская обратились в полицию из-за угроз сыну
Шестилетнему сыну олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской угрожают, сообщает "360" со ссылкой на спортсмена.
РИА Новости 05:18
Общество
Кирилл Терёшин избавился от «рук-базук»
Кирилл Терешин, более известный как "руки-базуки" или "мистер Синтол", убрал синтол из своих бицепсов.
Газета Metro вчера в 12:10
Происшествия
В Киеве обстреляли витрину обувного магазина
Украина.ру 06:16
Футбол
Футболисты сборной России не хотят играть в новой форме
По информации телеграм-канала «Мутко против» футболисты национальной команды остались недовольны новой формой и не хотят в ней играть.
Metaratings вчера в 13:33
Политика
Боливийская армия поддержала исполняющую обязанности президента
Ранее и. о. помощника госсекретаря США по вопросам Западного полушария Майкл Козак заявил, что Соединённые Штаты признают оппозиционного сенатора Жанин Аньес исполняющей обязанности президента Боливии.
RT на русском 01:52
Происшествия
Экс-полковника Захарченко признали опасным и склонным к побегу
Российская газета 00:28