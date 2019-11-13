Экономика

РБКРБКРоссийский рынок акций обеспечил инвесторам самый высокий доход в мире

Российский рынок акций с начала года обеспечил инвесторам самый большой доход по сравнению с остальными рынками мира, сообщил РБК стратег Сбербанка по рынку ценных бумаг Коул Эйксон.
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Аналитик: Сейчас я не советую покупать акции российских компаний

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Инвесторы извлекли наибольшую выгоду с российского рынка ценных бумаг

Pravda.Ru04:19
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Обыски идут в Главном управлении ФСИН по Ростовской области, начальник управления Муслим Даххаев и двое его заместителей задержаны, сообщает «Интерфакс».
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В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

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У берегов Израиля обнаружили российскую подлодку

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Напомним, саммит БРИКС с участием лидеров Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР начинает работу 13 ноября в бразильской столице.
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Боец ММА арестован по делу о похищении человека в Москве

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Суббренд компании Huawei Honor официально представил в России смартфон Honor 20S.
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В ФРГ приняли регулирующий «Северный поток-2» законопроект

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Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга представил новый метабренд города, выполненный одним из крупнейших коммуникационных агентств России, SPN Communication, за 7,05 млн руб. Его основой стал бирюзовый круг с названием города внутри, а слоганом — "Создавать великое".
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Важная деталь – Соник в новом видео стал больше похож на классического персонажа из видеоигр, чем это было в предыдущем трейлере.
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В начале сентября 2018 года Голосеевский районный суд Киева приговорил обвиняемого в организации покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко Бориса Германа к 4,5 годам лишения свободы.
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Microsoft выпустила очередное обновление Windows 10

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