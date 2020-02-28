Экономика
ИзвестияИндекс РТС обрушился на 7,68% на фоне новостей о коронавирусе
Индекс РТС в пятницу обвалился на 7,68%, до 1279,74 пункта по состоянию на 12:33 мск, а индекс Московской биржи снижается на 5,16% — до 2765,32 пункта. Об этом свидетельствуют данные на сайте Мосбиржи 28 февраля. Для РТС этот уровень стал минимальным с августа 2019 года.
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