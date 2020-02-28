Экономика

ИзвестияИзвестияИндекс РТС обрушился на 7,68% на фоне новостей о коронавирусе

Индекс РТС в пятницу обвалился на 7,68%, до 1279,74 пункта по состоянию на 12:33 мск, а индекс Московской биржи снижается на 5,16% — до 2765,32 пункта. Об этом свидетельствуют данные на сайте Мосбиржи 28 февраля. Для РТС этот уровень стал минимальным с августа 2019 года.
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Пятничные торги завершились рекордным падением российских индексов

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Индексы Московской биржи показали сильнейшее почти за два года падение

РБК28 февраля в 12:06

Московская биржа начала торги падением

Московский Комсомолец28 февраля в 04:27

Индекс РТС упал ниже 1300 пунктов впервые с сентября 2019 года

РИА Новости28 февраля в 05:10

Торги на Московской бирже закрылись сильнейшим падением за два года

Life.ru27 февраля в 16:56

Российский рынок акций побил двухлетний антирекорд

Телеканал 360°27 февраля в 16:54

Российский рынок акций обвалился из-за коронавируса

Российская газета27 февраля в 16:49
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В Забайкалье двенадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов

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Испанский диетолог Санчес опроверг пользу воды с лимоном натощак

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В океанах Марса водилась селедка

В океанах Марса водилась селедка Ученые NASA нашли на Марсе подтверждение того, что там когда-то зарождалась жизнь.
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Армия и оружие

В Кремле ответили на призыв Эрдогана уйти из Сирии

Песков напомнил, что Россия — единственная страна, чьи военнослужащие находятся в Сирии на законных основаниях по просьбе легитимных властей.
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Игра DOOM Eternal будет поддерживать до 1 000 кадров в секунду

OAnews вчера в 11:50
Происшествия

Пациент с подозрением на коронавирус находится в больнице в Москве

В Москве в инфекционной больнице № 1 находится пациент с подозрением на коронавирус COVID-2019.
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Путин подписал закон о выплате маткапитала за первенца

Коммерсантъ 10:11
Происшествия

Появилось видео с вечеринки блогера в Москве, где погибли три человека

Видео с вечеринки блогера Екатерины Диденко, на которой погибли три человека, в том числе муж именинницы, опубликовали в Сети.
Вечерняя Москва 28 февраля в 23:37
Происшествия

На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,7

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в восточной части Филиппин, сообщает Институт вулканологии и сейсмологии Филиппин (Phivolcs).
РИА Новости 17:59
Шоу-бизнес

40-летняя Елена Подкаминская стала мамой в третий раз

Актерский состав 2-го сезона сериала "ИП Пирогова" Напомним, что с Денисом Гущиным, за которого звезда сериала "Кухня" вышла в 2018 году, Елена Подкаминская познакомились во время перепланировки квартиры актрисы.
Вокруг ТВ 05:26
Происшествия

Главреда Sputnik Турция задержали

Главред телеканала RT и МИА «Россия сегодня» написала в своем Telegram-канале слова возмущения по поводу того, что стражи правопорядка пришли в стамбульский офис и задержали журналиста агентства.
RuNews24.ru 07:45
Общество

Китай раскрыл результаты вскрытия первого умершего от коронавируса

Ответа на вопрос, насколько новая зараза опасна для других органов, пока нет: умерший находился в преклонном возрасте и страдал целым букетом болезней.
ToDay News Ufa 28 февраля в 05:53
Шоу-бизнес

В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой

Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян в беседе с «Говорит Москва» отметила, что такой режим питания правильный и очень полезный.
Говорит Москва 05:10
Экономика

Стали известны регионы с наибольшей просрочкой по кредитам

Стало известно, что самая высокая доля просроченной задолженности по кредитам населению выявлена в Ингушетии.
Газета.Ru 19:34
Происшествия

Во Владимирской области один человек погиб в ДТП с микроавтобусом

РИА Новости 22:17
Фигурное катание

Фигуристка Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры

Первая в российской истории олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры.
Коммерсантъ 21:02
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае возросло до 2912

Число жертв нового коронавируса в Китае возросло до 2912, увеличившись за сутки на 42 человека, более 44,4 тыс. человек выздоровели.
ТАСС 19:22
Армия и оружие

Советник Эрдогана заявил о готовности воевать с Россией

Турция же в ответ заявила, что удары по позициям наносились, несмотря на координацию действий с Россией.
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Общество

В «Яндекс.Такси» появился рейтинг пассажиров

Сервис «Яндекс.Такси» запустил в своем мобильном приложении на платформах Android и iOS рейтинг пользователей (пассажиров).
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Овечкин сделал дубль в первом периоде матча против «Миннесоты»

Форвард отличился в матче регулярного чемпионата против "Миннесоты Уайлд". В первом периоде игры Овечкин оформил дубль.
Газета.Ru 21:05
Армия и оружие

Сирийские ПВО ведут огонь по беспилотникам в районе города Хама

Зенитные установки сирийской армии ведут интенсивный огонь в районе Хамы, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 11:40
Происшествия

Во Владивостоке признали невменяемой мать, выкинувшую ребенка из окна

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Хоккей

СКА уверенно выиграл у «Витязя» в первом матче плей-офф КХЛ

Питерский СКА в первом матче плей-офф КХЛ против «Витязя» одержал крупную победу. Питерцы забросили в ворота соперника шесть шайб.
Metaratings 11:24
Политика

Бывший комбат «Айдара» заявил о своем задержании по запросу России

Бывшего командира украинского батальона «Айдар» (запрещен в России) Сергея Мельничука задержали на границе Греции и Болгарии.
Известия 18:03
Общество

В России пересмотрят стоимость услуг ЖКХ из-за теплой зимы

Стоимость отопления пересмотрят из-за аномально теплой зимы, рассказали "Известиям" в Министерстве строительства и ЖКХ.
РИА Новости 11:45
Происшествия

Ребенка, отобранного у матери в Благовещенске, нашли

Местонахождение ребенка, грубо вырванного из рук матери в одном из дворов Благовещенска, установлено.
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«Бавария» и «Хоффенхайм» прерывали матч из-за оскорбительного баннера

Встреча 24-го тура чемпионата Германии между «Хоффенхаймом» и «Баварией» прерывалась на 12 минут из-за неподобающего поведения болельщиков мюнхенского клуба.
ProstoProSport вчера в 15:12
Авто

Названы автомобили, которые не боятся пробегов более 300 тыс. км

32CARS.ru 28 февраля в 05:08
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«Спартак» обыграл «Динамо» в РПЛ

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Пенсионерам-опекунам могут вернуть индексацию пенсий

С 2016 года приостановлена индексация пенсий работающим пенсионерам, причём к этой категории отнесены все пожилые люди, которые получают на регулярной основе то или иное вознаграждение.
Парламентская газета 12:34
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