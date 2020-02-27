Экономика

Дни.руДни.руРоссийский рынок акций обвалился из-за коронавируса

Российский рынок акций показал снижение на 3,4– 5% в ходе закрытия торгов. Это стало сильнейшим падением с апреля 2018 года, сообщает РИА Новости. В четверг индекс Московской биржи снизился на 3,37% – до 2915,84 пункта.
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с чего всё началось

Российский рынок акций закрыл торги рекордным падением за два года

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Российский рынок акций закрыл торги снижением на 3,4-5 процентов на фоне рисков распространения коронавируса, что стало сильнейшим падением с апреля 2018 года, когда США ввели очередные санкции против страны, следует из данных торгов Московской биржи.
РИА Новости27 февраля в 11:46

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Российские биржевые индексы продемонстрировали серьезное падение

Красная веснавчера в 11:30

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Индексы Московской биржи показали сильнейшее почти за два года падение

РБКвчера в 12:06
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 09:50, Ашберн
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Главреда RTVi Алексея Пивоварова не пустили на Украину

Главный редактор телеканала RTVi Алексей Пивоваров сообщил, что его не пустили на Украину.
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Роспотребнадзор посоветовал не выезжать за границу из-за коронавируса

Россиянам на время эпидемии вируса COVID-2019 стоит как можно реже выезжать за границу - рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Газета.Ru 04:38
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В Турции назвали планируемую дату встречи Путина и Эрдогана

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что встреча российского и турецкого лидеров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоится 5 или 6 марта.
RT на русском 08:37
Общество

Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов

В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Вести.Ru 08:34
Происшествия

Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне

Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
ТАСС 08:00
Общество

В Болгарии замедлилось строительство «Турецкого потока»

Деловое.ТВ вчера в 11:55
Политика

США подписали мирное соглашение с «Талибаном»

Соединённые Штаты и афганское радикальное движение «Талибан»* подписали в Катаре мирное соглашение.
RT на русском 08:49
Биатлон

Матвей Елисеев выиграл спринт на чемпионате Европы по биатлону

РИА Новости 05:42
Происшествия

Потасовка фанатов «Спартака» и «Динамо» в метро попала на видео

В Сети появилось видео потасовки между фанатами футбольных клубов «Динамо» и «Спартак», произошедшей в столичном метро.
Известия 09:44
Футбол

«Барселона» назвала заявку на матч с «Реалом»

Metaratings 07:37
Политика

Турция открыла границы с ЕС для сирийских беженцев

РИА Новости 04:32
Армия и оружие

США потребовали от России немедленной посадки боевых самолётов в Сирии

Келли Крафт, занимающая пост постоянного представителя Соединённых Штатов при ООН, в ходе проведения обсуждения относительно развития ситуации на территории Сирии в Совбезе обратилась с призывом к Российской Федерации о немедленной посадке боевых самолётов в Арабской Республике.
Наша версия 04:50
Армия и оружие

Сатановский напомнил Турции о последствиях войн с Россией

Джашин напомнил, что Турция уже 16 раз за свою историю вела войны с Россией.
RuNews24.ru 01:37
Общество

Путин в Псковской области почтит память погибших десантников 6-й роты

Известия 07:54
Армия и оружие

Новые американские ракеты испытали на российских танках

Эффективность разрабатываемой в США новой ракеты класса «воздух-поверхность» под названием JAGM, призванной заменить устаревшую AGM-114 Hellfire, проверяется на российских танках, пишут СМИ.
Взгляд.ру 08:24
Хоккей

Панарин установил личный рекорд по очкам в сезоне

В прошлом сезоне, выступая за «Коламбус Блю Джекетс», нападающий набрал 87 (28+59) очков.
Чемпионат вчера в 19:38
Политика

Украина не станет праздновать День Победы 9 мая

Украина отказалась отмечать День Победы 9 мая, заявил министр иностранных дел страны Вадим Пристайко в интервью телеканалу "Украина 24".
Газета.Ru вчера в 23:28
Происшествия

На рейсе Москва — Пекин выявили пассажира с подозрением на коронавирус

Пассажира с подозрением на заражение COVID-19 в субботу выявили на рейсе "Аэрофлота" SU204 Москва — Пекин, у находившихся на борту граждан России симптомов к настоящему моменту не обнаружено, говорится в заявлении на сайте посольства России в Пекине.
РИА Новости 04:58
Армия и оружие

В ЛНР заявили, что сбили беспилотник украинских силовиков

ТАСС 07:31
Происшествия

Три ребенка пострадали в ДТП с автобусом под Ульяновском

Трое детей пострадали в результате аварии с участием автобуса под Ульяновском.
Газета.Ru 01:07
Происшествия

Суд Москвы арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД

Пресненский суд Москвы постановил заключить под стражу начальника отдела пенсионного обеспечения МВД полковника внутренней службы Светлану Алешину по подозрению в крупной взятке.
Газета.Ru 27 февраля в 17:29
Транспорт

Люксембург стал первой страной с бесплатным общественным транспортом

Люксембург с 29 февраля становится первой страной с бесплатным общественным транспортом для всех - и для жителей герцогства, и для его гостей.
ТАСС 06:39
Спорт

Большунов стал вторым в 15-километровой гонке на Кубке мира в Лахти

Российский лидер Александр Большунов стал вторым в гонке на 15 км на этапе Кубка мира в финском Лаячхти.
Российская газета 08:07
Политика

Глава МИД Украины пожаловался на срыв изоляции России

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко признал, что расчеты Киева на международную изоляцию России не оправдались.
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Футбол

Овчинников станет врио главного тренера ЦСКА в матче против «Урала»

Временно исполняющим обязанности главного тренера футбольного клуба ЦСКА в матче против "Урала" станет Сергей Овчинников.
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Армия и оружие

Зачем сирийские боевики пытаются выдать любые подбитые танки за Т-90

В Сирии террористы любую единицу уничтоженной бронетехники пытаются выдать за выведенный из строя основной боевой танк Т-90.
Российская газета 27 февраля в 07:41
Армия и оружие

Уничтожение Турцией «Панциря-С1» в Сирии попало на видео

Уничтожение Турцией зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства в северо-западной части Сирии попало на видео.
Lenta.ru 07:15
Игры

Epic Games бесплатно раздает приключенческую головоломку InnerSpace

Напомним, что Epic Games дарит игру каждую неделю.
Ferra 04:05
Футбол

«Локомотив» устроит ничья в матче с «Зенитом». Прогноз на игру

У «Зенита» же, возможно, игру пропустит Артем Дзюба, получивший 22 февраля травму в матче с минским «Динамо».
Bobsoccer 07:05
Армия и оружие

Россия направила два фрегата с ракетами «Калибр» к берегам Сирии

Ранее фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович» неоднократно участвовали в российской операции против боевиков в Сирии.
Говорит Москва вчера в 01:27
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