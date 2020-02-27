МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Российский рынок акций закрыл торги снижением на 3,4-5 процентов на фоне рисков распространения коронавируса, что стало сильнейшим падением с апреля 2018 года, когда США ввели очередные санкции против страны, следует из данных торгов Московской биржи.

с чего всё началось

Российский рынок акций показал снижение на 3,4– 5% в ходе закрытия торгов. Это стало сильнейшим падением с апреля 2018 года, сообщает РИА Новости. В четверг индекс Московской биржи снизился на 3,37% – до 2915,84 пункта.

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