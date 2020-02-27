МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Российский рынок акций закрыл торги снижением на 3,4-5 процентов на фоне рисков распространения коронавируса, что стало сильнейшим падением с апреля 2018 года, когда США ввели очередные санкции против страны, следует из данных торгов Московской биржи.

с чего всё началось

Развивающиеся рынки, как правило, снижаются сильнее в периоды масштабных коррекций и, кроме того, на российские активы влияет падение цен на нефть, которые балансируют на отметке $50 – минимума с конца 2018 г. – и могут уйти ниже, в диапазон $45–50, говорит финансовый аналитик «БКС премьера» Сергей Дейнека.

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