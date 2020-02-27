Экономика

ВедомостиВедомостиРубль и фондовый рынок ускорили падение

Развивающиеся рынки, как правило, снижаются сильнее в периоды масштабных коррекций и, кроме того, на российские активы влияет падение цен на нефть, которые балансируют на отметке $50 – минимума с конца 2018 г. – и могут уйти ниже, в диапазон $45–50, говорит финансовый аналитик «БКС премьера» Сергей Дейнека.
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Российский рынок акций закрыл торги рекордным падением за два года

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Российский рынок акций закрыл торги снижением на 3,4-5 процентов на фоне рисков распространения коронавируса, что стало сильнейшим падением с апреля 2018 года, когда США ввели очередные санкции против страны, следует из данных торгов Московской биржи.
РИА Новости27 февраля в 11:46

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Российские биржевые индексы продемонстрировали серьезное падение

Красная весна28 февраля в 11:30

Российский фондовый рынок открылся резким падением индексов

Росбалт28 февраля в 02:24

Февраль-2020 стал худшим месяцем для рынка акций РФ впервые за много лет

ПРАЙМ28 февраля в 11:22

Московская биржа начала торги падением

Московский Комсомолец28 февраля в 04:27

Индексы Московской биржи показали сильнейшее почти за два года падение

РБК28 февраля в 12:06

Российский рынок акций обвалился из-за новостей о дальнейшем распространении коронавируса

Эхо Москвы27 февраля в 14:04

Российский рынок обвалился максимально за два года

Lenta.ru27 февраля в 12:14
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Политика

Центристская партия вышла в лидеры на выборах в Словакии

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ТАСС вчера в 19:16
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Число погибших в бане в Москве увеличилось до трех

Число погибших на вечеринке в бане в Москве увеличилось до трех человек.
Известия вчера в 01:06
Общество

В России с 1 марта вступил в силу ряд законов

Федеральный закон от 27 декабря 2019 года № 475-ФЗ разрешает с 1 марта до 31 декабря 2023-го ввозить лекарства, содержащие наркотические средства или психотропные вещества.
Известия 01:21
Здоровье

Глава Минздрава рассказал, кому следует проверяться на коронавирус

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что проверяться на коронавирус нужно только тем, у кого есть симптомы, и тем, кто возвращается из очагов, где существует вероятность заражения.
РИА Новости 02:37
Политика

Путин рассказал о возможностях России сохранить стабильную экономику

Встреча проходит на фоне угрозы распространения китайского коронавируса, который уже оказал негативное влияние на глобальные сырьевые рынки.
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Тарзан намекнул на развод с Наташей Королевой

Сергей Глушко, более известный как Тарзан, намекнул, что может развестись со своей супругой Наташей Королевой.
Pravda.Ru 03:13
Армия и оружие

Эрдоган попросил Путина «уйти с пути Турции» в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным попросил его уйти с пути турецких военных в Сирии.
Ведомости вчера в 05:56
Здоровье

Роспотребнадзор рекомендует гражданам России не ездить за границу

Глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова рекомендует согражданам максимально сократить свои поездки за рубеж в качестве одной из мер защиты от коронавируса Covid-2019.
REGNUM вчера в 02:24
Шоу-бизнес

После ухода из «Уральских пельменей» Юлия Михалкова переехала в США

Целых десять лет Юлия Михалкова была звездой шоу «Уральские пельмени», но в конце прошлого года заявила, что покидает проект.
StarHit.ru 27 февраля в 15:00
Авто

В России ГОСТ на раритетные автомобили заработает с 1 марта

В России ГОСТ на раритетные автомобили заработает с 1 марта этого года. Он был утвержден в ноябре 2019-го.
TatCenter 27 февраля в 07:46
Футбол

«Монако» сыграл вничью с «Реймсом», Головин провел на поле весь матч

«Монако» дома сыграл вничью с «Реймсом» (1:1) в матче 27-го тура чемпионата Франции. Встреча прошла в Монако на стадионе «Луи II».
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Происшествия

Женщина с подозрением на коронавирус сбежала из больницы Севастополя

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Политика

Греция не пускает через границу сирийских беженцев

ГЛАС.RU вчера в 07:56
Происшествия

Обвиняемый покончил с собой в «Матросской тишине»

Цыганков подтвердил, что содержащийся в СИЗО "Матросская тишина" обвиняемый покончил жизнь самоубийством.
ТАСС вчера в 14:34
Политика

Байден победил на праймериз демократов в Южной Каролине

Бывший вице-президент США Джо Байден одержал победу на праймериз Демократической партии в штате Южная Каролина.
RT на русском 02:01
Транспорт

Ученые выявили связь между стоимостью автомобиля и хамством на дорогах

В результате исследователи связали стоимость автомобиля и вероятность, с которой водители пропускают пешеходов на переходе.
Известия вчера в 21:50
Шоу-бизнес

Энрике Иглесиас объяснил выбор русского имени для дочери

Испанский певец Энрике Иглесиас рассказал, какое имя они с супругой, российской теннисисткой Анной Курниковой, выбрали для дочери.
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Бен Аффлек перекрасился для роли в новом фильме Ридли Скотта

RuNews24.ru вчера в 04:42
Футбол

Гол из чемпионата Ирландии может стать лучшим в мире

Гол футболиста ирландского футбольного клуба "Дандолк" Джордану Флоресу может быть признан лучшим в мире, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 01:51
Музыка

YouTube удалил видео участников шоу «Голос. Дети» за советскую песню

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Шоу-бизнес

Бабкина рассказала, как похудела на 22 килограмма

Народная артистка Надежда Бабкина в программе «Секрет на миллион» на НТВ рассказала, как сбросила 22 килограмма за три месяца.
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Здоровье

Коронавирус — «фейк всемирного масштаба»: ситуация полностью выдуманная?

Председатель Московского городского научного общества терапевтов, профессор, академик РАМН Павел Воробьёв уверен, что никакой эпидемии коронавируса нет даже близко, и речь идет всего лишь о «локальной вспышке не изученной ранее болезни».
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Армия и оружие

Турция нанесла новые удары по военным и мирным жителям Сирии в Алеппо

Турецкая армия нанесла новые ракетные удары по военным и мирным жителям сирийского города Аль-Арима, расположенного в провинции Алеппо.
Lenta.ru 28 февраля в 09:51
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Ребро сломал на даче актер Михаил Ефремов

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Авторы Nioh 2 представили тизер-трейлер демоверсии

Koei Tecmo и Team Ninja представили тизер-трейлер демоверсии Nioh 2.
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Политика

Украинцам ужесточили правила выезда в Россию

С 1 марта власти Украины запретили своим гражданам выезжать в Россию по внутренним паспортам или свидетельствам о рождении (для детей до 16 лет) – теперь украинцы смогут пересекать границу с РФ только по загранпаспорту, сообщает Госпогранслужба страны.
Газета.Ru 01:25
Политика

МИД ЛНР отреагировал на слова Пристайко: сперва Минск выполните

Напомним, глава МИД Украины Вадим Пристайко 28 февраля в своем интервью сообщил, что официальный Киев рассматривает возможность привлечения представителей местной администрации при возобновлении патрулирования неподконтрольного сейчас участка границы с Россией.
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Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов

В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Вести.Ru вчера в 08:34
Происшествия

МВД возбудило дело из-за показа порноролика на гуляниях в Приморье

RT на русском вчера в 07:30
Здоровье

ВОЗ повысила оценку риска распространения коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) повысила оценку риска распространения и воздействия нового коронавируса на глобальном уровне до «очень высокого», заявил гендиректор организации Тедрос Аданом Гебрейесус на пресс-конференции.
Rambler News Service 28 февраля в 14:42
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