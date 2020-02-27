Экономика
ВедомостиРубль и фондовый рынок ускорили падение
Развивающиеся рынки, как правило, снижаются сильнее в периоды масштабных коррекций и, кроме того, на российские активы влияет падение цен на нефть, которые балансируют на отметке $50 – минимума с конца 2018 г. – и могут уйти ниже, в диапазон $45–50, говорит финансовый аналитик «БКС премьера» Сергей Дейнека.
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Российский рынок акций закрыл торги снижением на 3,4-5 процентов на фоне рисков распространения коронавируса, что стало сильнейшим падением с апреля 2018 года, когда США ввели очередные санкции против страны, следует из данных торгов Московской биржи.РИА Новости27 февраля в 11:46
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Российский рынок акций обвалился из-за новостей о дальнейшем распространении коронавируса
Эхо Москвы27 февраля в 14:04
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Председатель Московского городского научного общества терапевтов, профессор, академик РАМН Павел Воробьёв уверен, что никакой эпидемии коронавируса нет даже близко, и речь идет всего лишь о «локальной вспышке не изученной ранее болезни».
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Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
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ВОЗ повысила оценку риска распространения коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) повысила оценку риска распространения и воздействия нового коронавируса на глобальном уровне до «очень высокого», заявил гендиректор организации Тедрос Аданом Гебрейесус на пресс-конференции.