Экономика

ГородовойГородовойРоссийский рынок акций обвалился максимально за два года

Российский рынок акций показал максимальное падение с апреля 2018 года. Как сообщает РБК со ссылкой на данные торгов Московской биржи, рынок акций закрыл торги накануне, 27 февраля, снижением на 3,4–5%. В издании уточнили, что индекс Московской биржи упал на 3,37%, индекс РТС обвалился на 5,13%.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

Российский рынок акций закрыл торги рекордным падением за два года

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Российский рынок акций закрыл торги снижением на 3,4-5 процентов на фоне рисков распространения коронавируса, что стало сильнейшим падением с апреля 2018 года, когда США ввели очередные санкции против страны, следует из данных торгов Московской биржи.
РИА Новости27 февраля в 11:46

Подробнее о событии

Обвал на рынках. Московская биржа закрылась сильным падением

Фонтанка.Ру27 февраля в 11:35

Российские биржевые индексы продемонстрировали серьезное падение

Красная веснавчера в 11:30

Рынок акций РФ обновил почти двухлетний антирекорд по падению за день

ПРАЙМвчера в 11:14

Российский рынок обвалился максимально за два года

Lenta.ru27 февраля в 12:14

Индексы Московской биржи показали сильнейшее почти за два года падение

РБКвчера в 12:06

Московская биржа закрылась сильнейшим падением с апреля 2018 года

Взгляд.ру27 февраля в 11:30

Как сильно инвесторы боятся распространения нового коронавируса?

ТАСС26 февраля в 08:15
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 15:58, Ашберн
Космос

Прототип Starship Илона Маска лопнул при испытаниях

Вести.Ru 05:26
Общество

В США зафиксировали первый в стране случай смерти от коронавируса

Интерфакс 14:12
Происшествия

Ребенка и двух взрослых сбили на улице Неделина в Липецке

По предварительным данным, молодой водитель на «Рено Логан» не справился с управлением сбил женщину, мужчину и 13-летнюю девочку.
Kursk.com 06:40
Авто

Названы непригодные для новой продажи автомобили

Эксперты журнала «За рулем» назвали непригодные для новой продажи автомобили.
Мой Брянск 14:14
Здоровье

В Башкирии снизилась смертность и рождаемость

Количество умерших сократилось на 1245 человек.
Bash.News 04:33
Футбол

Клопп: если ты проигрываешь, то делай это достойно, как мужчина

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал поражение команды в матче 28-го тура чемпионата Англии с "Уотфордом" (0:3).
Чемпионат 15:26
Армия и оружие

Илон Маск назвал конкурента американскому истребителю F-35

У американского самолета F-35 «не было бы шансов» против дистанционно управляемого беспилотного истребителя.
РБК 00:47
Общество

Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов

В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Вести.Ru 08:34
Политика

Путин и Макрон обсудили ситуацию в Сирии

Piter.tv 14:20
Здоровье

Роспотребнадзор рекомендует гражданам России не ездить за границу

Глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова рекомендует согражданам максимально сократить свои поездки за рубеж в качестве одной из мер защиты от коронавируса Covid-2019.
REGNUM 02:24
Кино

Фильм «Дау. Наташа» получил приз Берлинале за операторскую работу

ТАСС 14:36
Футбол

Семин прокомментировал свое удаление в матче против «Зенита»

Наставник московского "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал свое удаление в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским "Зенитом", передает "МАТЧ ТВ".
Газета.Ru 13:39
Происшествия

МВД возбудило дело из-за показа порноролика на гуляниях в Приморье

RT на русском 07:30
Происшествия

Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне

Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
ТАСС 08:00
Наука

Премоторная кора поучаствовала в принятии решений

Ученые показали в эксперименте на мышах, что в принятии решений с учетом контекста, то есть по нелинейному алгоритму, ключевую роль играет премоторная кора.
N+1 вчера в 11:31
Происшествия

В Иране жители попытались сжечь больницу с зараженными коронавирусом

В Иране в городе Бендер-Аббас жители попытались сжечь больницу, где, предположительно, находятся зараженные коронавирусом.
Газета.Ru 09:57
Биатлон

IBU объяснил, в каком случае отменит или закроет для зрителей гонки из-за коронавируса

Международный союз биатлонистов (IBU) выступил с заявлением относительно возможной отмены соревнований из-за коронавируса.
Матч ТВ 15:25
Экономика

Индекс деловой активности в сфере услуг Китая в феврале рухнул до 29,6 пункта

Индекс деловой активности (PMI) в непроизводственном секторе экономики Китая в феврале из-за коронавируса рухнул до 29,6 пункта, что оказалось значительно хуже прогнозов аналитиков и показателей прошлого месяца, свидетельствуют опубликованные в субботу данные государственного статистического управления КНР.
ПРАЙМ вчера в 20:55
Транспорт

Люксембург первым в мире сделал бесплатным общественный транспорт

Люксембург стал первой страной, которая сделала общественный транспорт бесплатным для жителей герцогства и для его гостей.
Известия 11:20
Происшествия

В Магнитогорске второклассник умер во время урока

Следственный комитет по Челябинской области на своем сайте сообщил, что начал проверку в школе Магнитогорска, где во время урока скончался второклассник.
Газета.Ru 11:39
Политика

На границе Турции и Греции собрались тысячи сирийских беженцев

BFM.ru 07:22
Армия и оружие

Опубликовано видео уничтожения Турцией «Панциря-С1» в Сирии

В Сети появилось видео уничтожения Турцией в северо-западной части Сирии ЗРПК "Панцирь-С1".
Discover24 11:50
Политика

Трамп хочет провести саммит с лидерами России и Китая

Президент США Дональд Трамп хочет провести саммит с лидерами России, Китая, Великобритании и Франции - пятью постоянными членами Совета безопасности ООН - для обсуждения контроля над вооружениями, приводит Reuters слова высокопоставленного представителя американской администрации.
Газета.Ru 05:56
Музыка

Леди Гага выпустила клип, снятый на iPhone

Американская певица Леди Гага выпустила клип на песню Stupid Love. Ролик она анонсировала в Instagram, но он уже доступен на YouTube.
Время Пресс вчера в 08:30
Футбол

Матч «Ювентус» — «Интер» перенесен из-за коронавируса

Матч 26-го тура между туринским "Ювентусом" и миланским "Интером" перенесен из-за вспышки коронавируса в Италии, сообщает официальный сайт Серии А. Перенесены еще четыре встречи, которые должны были состояться в рамках 26-го тура - "Удинезе" — "Фиорентина", "Милан" — "Дженоа", "Сассуоло" — "Брешия" и "Парма" — СПАЛ.
Газета.Ru 06:27
Происшествия

В Париже эвакуируют Лионский вокзал из-за пожара

Интерфакс вчера в 13:39
Технологии

К Intel 2014 года приблизились по производительности «Эльбрусы»

Live24 00:25
Армия и оружие

Турция нанесла ответные удары после атаки сирийской армии в Идлибе

Чиновник сообщил, что турецкие военные наносят воздушные и наземные удары по позициям сирийских войск.
РБК 27 февраля в 18:21
Космос

Началось создание российской многоразовой ракеты

Решено начать работу над созданием летного демонстратора отечественной ракеты-носителя многоразового использования.
ToDay News Ufa вчера в 03:33
Общество

В Ватикане опровергли слухи о заражении папы Римского коронавирусом

REGNUM 14:20
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное