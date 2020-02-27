Экономика

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Российский рынок акций показал максимальное падение с апреля 2018 года. Как сообщает РБК со ссылкой на данные торгов Московской биржи, рынок акций закрыл торги накануне, 27 февраля, снижением на 3,4–5%. В издании уточнили, что индекс Московской биржи упал на 3,37%, индекс РТС обвалился на 5,13%.
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Российский рынок акций закрыл торги рекордным падением за два года

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Российский рынок акций закрыл торги снижением на 3,4-5 процентов на фоне рисков распространения коронавируса, что стало сильнейшим падением с апреля 2018 года, когда США ввели очередные санкции против страны, следует из данных торгов Московской биржи.
РИА Новости27 февраля в 11:46

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Московская биржа закрылась сильнейшим падением с апреля 2018 года

Взгляд.ру27 февраля в 11:30
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Что ждет россиян в марте 2020 года

С 1 марта разрешается ввоз в Россию незарегистрированных лекарственных средств, если их необходимость для пациента признана специальной медицинской комиссией.
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Общество

Восемь вернувшихся из Италии россиян проверят на коронавирус

Восемь россиян, вернувшихся из Италии в Санкт-Петербург, госпитализировали в больницу имени Боткина с подозрением на коронавирус, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.
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Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера движения «Талибан» (запрещено в России), глава катарского политического офиса движения мулла Абдулла Гани Барадар подписали мирное соглашение между США и талибами.
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Дубль Алонсо принес «Челси» ничью в матче с «Борнмутом»

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Пушков оценил просьбу Эрдогана оставить Турцию «один на один» с Сирией

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал просьбу турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана к президенту России Владимиру Путину не вмешиваться в конфликт между Анкарой и Дамаском в Идлибе.
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Опубликован список устройств, которые получат MIUI 12

В сеть попал предварительный список устройств, которые получат 12-е обновление MIUI.
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Mercedes-Benz анонсировал показ обновленного E-Class

Немецкий автопроизводитель тизером анонсировал дебют рестайлинговой версии Mercedes-Benz E-Class.
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Большунов стал вторым в 15-километровой гонке на Кубке мира в Лахти

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Названы возможные темы затребованного Зеленским заседания Рады

СМИ рассказали, какие вопросы могут рассмотреть на внеочередном заседании Верховной рады 4 марта.
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Белоруссия намерена договариваться с Польшей о реверсе нефти

Ранее польский оператор нефтепровода «Дружба» PERN объявил, что намерен технически подготовить трубопровод к транспортировке нефти в восточном направлении.
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Фанаты «Спартака» и «Динамо» устроили массовую драку в Москве

Болельщики столичных футбольных клубов «Спартак» и «Динамо» устроили драку возле «ВТБ Арены имени Льва Яшина» на Ленинградском проспекте в Москве.
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