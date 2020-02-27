Экономика
ГородовойРоссийский рынок акций обвалился максимально за два года
Российский рынок акций показал максимальное падение с апреля 2018 года. Как сообщает РБК со ссылкой на данные торгов Московской биржи, рынок акций закрыл торги накануне, 27 февраля, снижением на 3,4–5%. В издании уточнили, что индекс Московской биржи упал на 3,37%, индекс РТС обвалился на 5,13%.
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Российский рынок акций закрыл торги снижением на 3,4-5 процентов на фоне рисков распространения коронавируса, что стало сильнейшим падением с апреля 2018 года, когда США ввели очередные санкции против страны, следует из данных торгов Московской биржи.РИА Новости27 февраля в 11:46
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Коронавирус спровоцировал мощнейший обвал российского рынка акций
Московский Комсомолец27 февраля в 18:27
Российский рынок акций обвалился из-за новостей о дальнейшем распространении коронавируса
Эхо Москвы27 февраля в 14:04
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