Экономика

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Российский рынок акций показал максимальное падение с апреля 2018 года. Как сообщает РБК со ссылкой на данные торгов Московской биржи, рынок акций закрыл торги накануне, 27 февраля, снижением на 3,4–5%. В издании уточнили, что индекс Московской биржи упал на 3,37%, индекс РТС обвалился на 5,13%.
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Российский рынок акций закрыл торги рекордным падением за два года

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Российский рынок акций закрыл торги снижением на 3,4-5 процентов на фоне рисков распространения коронавируса, что стало сильнейшим падением с апреля 2018 года, когда США ввели очередные санкции против страны, следует из данных торгов Московской биржи.
РИА Новости27 февраля в 11:46

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Индексы Московской биржи показали сильнейшее почти за два года падение

РБКвчера в 12:06

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Lenta.ru27 февраля в 12:14

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Обвал на рынках. Московская биржа закрылась сильным падением

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Московская биржа закрылась сильнейшим падением с апреля 2018 года

Взгляд.ру27 февраля в 11:30
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Политика

Эрдоган и Трамп обсудили обстановку в Идлибе

Президенты Турции и США Тайип Эрдоган и Дональд Трамп провели в пятницу телефонные переговоры, во время которых была затронута ситуация в Идлибе.
ТАСС вчера в 12:40
Здоровье

В Китае вылечились почти 46% заразившихся коронавирусом

Почти 46% всех заразившихся новым типом коронавируса в Китае уже вылечились и были выписаны из больниц.
Gazeta.SPb 27 февраля в 23:02
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Гей-порно показали приморцам на Масленицу

Deita.ru 00:37
Авто

Renault снизила цены на двигатели и механические трансмиссии

Автостат вчера в 02:14
Футбол

Марко ван Бастен сравнил Лионеля Месси и Криштиану Роналду

Бывший нападающий «Аякса», «Милана» и национальной команды Нидерландов Марко ван Бастен прокомментировал извечное сравнение португальского игрока «Ювентуса» Криштиану Роналду с аргентинским форвардом «Барселоны» Лионелем Месси.
NewInform вчера в 23:12
Происшествия

В Москве два человека погибли после прыжка в бассейн с сухим льдом

Два человека погибли, двое госпитализированы в Москве после того, как в бассейн засыпали 25 килограммов сухого льда, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости вчера в 14:06
Здоровье

Состояние больных коронавирусом в Казани остается удовлетворительным

Состояние находящихся на карантине в Казани восьми эвакуированных с лайнера Diamond Princess туристов, трое их которых являются инфицированными коронавирусом, «врачи оценивают как удовлетворительное».
Коммерсантъ Казань 26 февраля в 05:51
Происшествия

В Подмосковье загорелся склад на площади 2 тыс. кв. м

В Наро-Фоминском районе в Подмосковье загорелся склад на площади 2 тыс. кв. м. Возгорание возникло на территории овощебазы на 49-м км Киевского шоссе.
Известия 00:29
Армия и оружие

Небензя заявил о праве Сирии подавлять террористов в Идлибе

Армия Сирии имеет право подавлять террористов на территории страны в ответ на нарушения режима прекращения огня изнутри Идлибской зоны деэскалации, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Газета.Ru вчера в 19:58
Политика

Украина не станет праздновать День Победы 9 мая

Украина отказалась отмечать День Победы 9 мая, заявил министр иностранных дел страны Вадим Пристайко в интервью телеканалу "Украина 24".
Газета.Ru вчера в 23:28
Экономика

Bloomberg: богатейшие люди мира потеряли $444 млрд за неделю

За последнюю неделю 500 самых богатых людей мира потеряли $444 млрд из-за опасений на рынках, вызванных распространением коронавируса, сообщило агентство Bloomberg.
Коммерсантъ вчера в 23:46
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова после ухода из «Уральских пельменей» переехала в США

Недавно фанаты Юлии Михалковой узнали, что она навсегда останется жить в США, где не просто наслаждается отдыхом, но и готовится к съёмкам в новых проектах, а также занимается написанием книги.
Дни24 27 февраля в 07:00
Происшествия

В Москве госпитализировали контактировавших с больным коронавирусом

В Москве госпитализировали пять человек, контактировавших с больным коронавирусом гражданином Ирана, который находился в городе транзитом.
РБК 00:26
Религия

Патриарх Варфоломей хочет созвать всерпавославное совещание

Константинопольский патриарх Варфоломей собирается организовать всеправославное совещание по своим руководством, на котором он намерен обсудить прошедшее недавно в столице Иордании — городе Аммане — другое всеправославное совещание по вопросу церковного раскола на Украине, в котором он участия не принимал.
REGNUM 00:35
Здоровье

Первый случай коронавируса выявлен в Белоруссии

Первый случай коронавируса зарегистрирован в Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба белорусского Минздрава.
ФАН вчера в 00:32
Политика

РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
РИА Новости 27 февраля в 05:03
Гаджеты

Производительность Core i7-10700KF оказалась на уровне Ryzen 7 3800X

Производительность Core i7-10700KF оценена в 294,33 млрд операций в секунду (GOPS), что сопоставимо с производительностью также восьмиядерного процессора Ryzen 7 3800X которая составляет 308,90 GOPS.
3DNews вчера в 10:24
Общество

Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса

Вести.Ru вчера в 11:12
Армия и оружие

Илон Маск назвал конкурента американскому истребителю F-35

У американского самолета F-35 «не было бы шансов» против дистанционно управляемого беспилотного истребителя.
РБК 00:47
Кино

Актер потребовал 80 миллионов от Михалкова за «Превосходство Борна»

Боев намерен отсудить 80 млн. рублей за якобы причитающиеся ему роялти за эпизодическую роль в американском блокбастере "Превосходство Борна" 2004 года, съемки которого частично проходили в Москве.
Газета.Ru вчера в 11:40
Общество

Роспотребнадзор призвал максимально сократить поездки за рубеж

Россиянам необходимо по возможности отказаться от поездок за границу или максимально сократить сроки пребывания за рубежом в качестве меры защиты от коронавируса, сообщила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.
ТАСС 00:06
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми

Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
Вокруг ТВ вчера в 06:30
Армия и оружие

Россия направила в Средиземное море 10 военных кораблей и 2 подлодки

Как оказалось, в настоящий момент в Средиземном море находится сразу 10 российских военных кораблей и две подводные лодки, которые могут стать решающим средством победы над боевиками.
Avia.pro вчера в 21:25
Шоу-бизнес

Кольцо в устрицах и платье за 10 миллионов: Лена Ленина рассказала о своей свадьбе

Праздник прошел с размахом: звездные гости, платье невесты за 10 миллионов рублей и квартира на Кипре в подарок.
Вести.Ru вчера в 10:35
Армия и оружие

Зачем сирийские боевики пытаются выдать любые подбитые танки за Т-90

В Сирии террористы любую единицу уничтоженной бронетехники пытаются выдать за выведенный из строя основной боевой танк Т-90.
Российская газета 27 февраля в 07:41
Происшествия

В ДТП в Свердловской области погибли пять человек

"В результате столкновения автомобилей ВАЗ-2112 и Ford Focus на автодороге в поселке Косулино пострадали шесть человек, пять из них погибли", — сказал собеседник агентства.
РИА Новости вчера в 15:17
Происшествия

Сбежавший во Францию полковник МВД оказался миллиардером

Выяснилось, что экс-начальник главка МВД по ЦФО переехал вместе со своей семьей во Францию – там, по данным СМИ, он приобрел несколько особняков на Лазурном Берегу и в Монако, при этом продав всю недвижимость в России.
Газета.Ru 26 февраля в 10:26
Политика

Зеленский созывает внеочередное заседание Рады

Президент Украины Владимир Зеленский назначил внеочередное заседание Верховной рады 4 марта.
Газета.Ru вчера в 12:59
Происшествия

В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером

Столичные полицейские задержали банду аферистов, похищавших деньги и недвижимость умерших людей.
Известия вчера в 10:24
Футбол

Стали известны результаты жеребьевки одной восьмой Лиги Европы

Хотя ещё не все матчи 1/16 сыграли Стали известны результаты жеребьевки 1/8 Лиги Европы.
Piter.tv вчера в 09:05
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