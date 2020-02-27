Экономика

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Российский рынок акций показал максимальное падение с апреля 2018 года. Как сообщает РБК со ссылкой на данные торгов Московской биржи, рынок акций закрыл торги накануне, 27 февраля, снижением на 3,4–5%. В издании уточнили, что индекс Московской биржи упал на 3,37%, индекс РТС обвалился на 5,13%.
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Российский рынок акций закрыл торги рекордным падением за два года

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Российский рынок акций закрыл торги снижением на 3,4-5 процентов на фоне рисков распространения коронавируса, что стало сильнейшим падением с апреля 2018 года, когда США ввели очередные санкции против страны, следует из данных торгов Московской биржи.
РИА Новости27 февраля в 11:46

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Индексы Московской биржи показали сильнейшее почти за два года падение

РБК28 февраля в 12:06

Обвал на рынках. Московская биржа закрылась сильным падением

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Российские биржевые индексы продемонстрировали серьезное падение

Красная весна28 февраля в 11:30

Московская биржа закрылась сильнейшим падением с апреля 2018 года

Взгляд.ру27 февраля в 11:30
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Футбол

«Шахтер» проиграл в чемпионате Украины впервые с августа 2018 года

В последний раз «Шахтер» проигрывал в чемпионате Украины 3 августа 2018 года, когда в рамках 3-го тура прошлого сезона команда под руководством Паулу Фонсеки уступила киевскому «Динамо» (0:1). До матча с «Ворсклой» беспроигрышная серия «Шахтера» составляла 48 матчей, из которых команда выиграла 41 встречу и 7 раз сыграла вничью.
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Общество

Первые три случая заболевания коронавирусом зафиксированы в Чехии

Первые три случая заболевания коронавирусом зафиксированы в Чехии, двое инфицированных находятся в пражской больнице, ещё один – в больнице города Усти-над-Лабем.
Радио Маяк 11:36
Культура

У новой «Чайки» в МХТ имени Чехова появился официальный хэштег

Спектакль "Чайка" по пьесе Антона Чехова в постановке литовского режиссера Оскараса Коршуноваса, премьера которого состоится в МХТ имени А. П. Чехова в пятницу, официально попал в интернет.
ТАСС 27 февраля в 20:50
Авто

KIA обновила комплектации семейства Ceed в РФ

Российские дилеры KIA запустили продажи обновленных исполнений моделей семейства KIA Ceed, в которое входят пятидверный хэтчбек Ceed, универсал Ceed SW и ProCeed в кузове shooting brake.
SpeedMe 28 февраля в 13:36
Общество

Блогер Диденко рассказала о последней воле погибшего в бане мужа

Блогер Екатерина Диденко рассказал о последней воле мужа Валентина, погибшего во время вечеринки в честь ее дня рождения.
Газета.Ru 09:04
Футбол

Реал — Барселона 0:0 (1-й тайм)

РИА Новости 14:06
Происшествия

На бьюти-блогера Андрея Петрова напали в Москве

Газета.Ru 13:45
Единоборства

Анкалаев высказался о своей скандальной победе в UFC

Российский боец Магомед Анкалаев уверен, что заслужил победу над молдавским бойцом Ионом Куцелабой, которую он одержал на турнире UFC Fight Night 169 в США.
РИА Новости 11:37
Хоккей

«Салават Юлаев» проиграл «Авангарду» в первом матче серии плей-офф

"Салават Юлаев" проиграл омскому "Авангарду" (2:5) в стартовом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.
Реальное время 11:27
Армия и оружие

Сирийские ПВО ведут огонь по беспилотникам в районе города Хама

Зенитные установки сирийской армии ведут интенсивный огонь в районе Хамы, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 11:40
Здоровье

Состояние доставленных с Diamond Princess в Казань остается прежним

Напомним, что восемь россиян были эвакуированы с лайнера в Республиканскую инфекционную больницу в ночь на 23 февраля.
Коммерсантъ Казань 28 февраля в 08:05
Политика

Путин в Псковской области почтит память погибших десантников 6-й роты

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Общество

СМИ узнали о выплате Тиньковым £20 млн залога по спору с налоговой США

Российский бизнесмен Олег Тиньков выплатил £20 млн в качестве залога на время судебного разбирательства в Великобритании с налоговой службой США, утверждает Daily Express.
РБК 11:22
Здоровье

Названы 5 продуктов, которые вредят щитовидной железе

Как сообщает ToDay News Ufa, врачи рассказали, что для поддержания здоровья щитовидной железы, следует отказаться от следующих продуктов: Соя.
ToDay News Ufa вчера в 16:04
Политика

Отказ от Дня Победы на Украине вызван русофобской истерией – Медведчук

Заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко об отказе от празднования 9 мая Дня Победы в стране является «идолопоклонничеством перед Западом» и «русофобской истерией».
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Здоровье

В Роспотребнадзоре россиян призвали отказаться от поездок за границу

Как уточнила руководитель ведомства, в случае, если нет возможности отказаться от поездки, следует её максимально сократить.
Мойка78 вчера в 01:29
Общество

Первое заражение коронавирусом в Москве подтвердили в Роспотребнадзоре

Роспотребнадзор подтвердил первый случай заражения коронавирусом в Москве. Заболевший россиянин Давид Беров недавно вернулся из Италии.
Lenta.ru 11:26
Общество

Выросло число погибших от коронавируса в Италии

Общее число людей, которые в Италии заражены коронавирусом на сегодня, составляет 1577.
Газета.Ru 12:42
Футбол

«Манчестер Сити» выиграл Кубок английской лиги третий раз подряд

Прошедшая на стадионе Wembley в Лондоне встреча завершилась со счетом 2:1. «Манчестер Сити» в третий раз подряд (2018, 2019, 2020) и седьмой в истории (1970, 1976, 2014, 2016) стал победителем Кубка английской лиги.
Коммерсантъ 13:41
Происшествия

В Казани женщина с ножом напала на своих сыновей

RT на русском 14:26
Армия и оружие

Советник Эрдогана заявил о готовности к войне с Россией

Советник турецкого президента Месут Хакки заявил, что его страна готова к войне с Российской Федерацией.
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Фанат «Зенита» был избит после попытки украсть флаг «Локомотива»

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Футбол

«Сочи» уступил «Арсеналу» в матче РПЛ

Газета.Ru 13:06
Общество

На Масленицу в Никола-Ленивце сожгли 20-метровый мост

Мост высотой около 20 м сожгли на Масленицу в калужском арт-парке «Никола-Ленивец», сообщает корреспондент «АиФ-Калуга».
Аргументы и Факты - Калуга 04:53
Общество

25 лет назад застрелили журналиста Влада Листьева

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Политика

В МИД Ирана назвали соглашение США с талибами капитуляцией Вашингтона

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал соглашение США с членами радикального движения «Талибан»* капитуляцией Вашингтона.
RT на русском 13:55
Футбол

«Бавария» и «Хоффенхайм» прерывали матч из-за оскорбительного баннера

Встреча 24-го тура чемпионата Германии между «Хоффенхаймом» и «Баварией» прерывалась на 12 минут из-за неподобающего поведения болельщиков мюнхенского клуба.
ProstoProSport вчера в 15:12
Происшествия

СК выясняет причину смерти супружеской пары в Москве

Следствие начало проверку после смерти супружеской пары, тела нашли в субботу в квартире на западе Москвы, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
РИА Новости 06:47
Игры

GoNNER и Offworld Trading Company раздадут в Epic Games Store

В Epic Games Store вновь сменилась подборка бесплатных игр: вслед за Assassin's Creed Syndicate и Faeria начали раздавать медитативную адвенчуру InnerSpace про важные и не очень события в окружающем мире.
Игромания.ру 27 февраля в 11:09
Политика

Турция открыла границу с ЕС для сирийских беженцев

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что Турция открыла границу с ЕС для сирийских беженцев.
Коммерсантъ вчера в 04:27
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