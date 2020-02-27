Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксРынок акций открылся падением индексов МосБиржи и РТС на 1,7-2,3%

Рынок акций РФ на старте торгов в четверг возобновил падение цен blue chips на фоне очередной волны отката мировых фондовых площадок и нефти из-за опасений относительно последствий коронавируса для мировой экономики; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов упали на 1,7-2,3%, при этом вновь растут защитные бумаги золотодобытчиков во главе с ПАО "Полюс".
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Российский рынок акций закрыл торги рекордным падением за два года

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Российский рынок акций закрыл торги снижением на 3,4-5 процентов на фоне рисков распространения коронавируса, что стало сильнейшим падением с апреля 2018 года, когда США ввели очередные санкции против страны, следует из данных торгов Московской биржи.
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Индексы Московской биржи показали сильнейшее почти за два года падение

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Российский рынок обвалился максимально за два года

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Российские биржевые индексы продемонстрировали серьезное падение

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В России с 1 марта 2020 года вступает в силу ряд законов

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Этапы «Формулы-1» в Австралии, Бахрейне и Вьетнаме не будут отменены

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Газета.Ru вчера в 03:18
Армия и оружие

Турция признала, что ВКС России не наносили ударов по турецким военным

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, находящийся с визитом в столице Катара — Дохе, заявил 29 февраля, что ВКС России в ударах по турецким военным в сирийском Идлибе не участвовали.
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Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов

В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
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Китайский луноход впервые измерил слой пыли на обратной стороне Луны

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Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал предстоящий финальный матч Кубка Лиги Англии против «Астон Виллы».
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Большунов не примет участия в эстафете на этапе КМ в Лахти

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Украина ужесточила правила въезда в РФ для своих граждан

С 1 марта Украина ужесточила правила поездок в Россию для граждан страны.
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Магомед Анкалаев выиграл у Иона Куцелабы на турнире UFC Fight Night 169 в Норфолке (штат Виргиния, США).
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Более половины заразившихся коронавирусом в Китае выздоровели

Более половины заразившихся новым типом коронавируса COVID-19 в КНР уже выписаны из больниц в связи с выздоровлением.
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Борис Джонсон женится и станет отцом

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон женится на своей подруге Кэрри Симондс. Об этом сообщает The Telegraph.
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Сергей Глушко, известный как Тарзан, нашёл повод заговорить о разводе.
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Роспотребнадзор посоветовал не выезжать за границу из-за коронавируса

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Надежда Бабкина не живет с молодым мужем

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