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Российский рынок акций показал максимальное падение с апреля 2018 года. Как сообщает РБК со ссылкой на данные торгов Московской биржи, рынок акций закрыл торги накануне, 27 февраля, снижением на 3,4–5%. В издании уточнили, что индекс Московской биржи упал на 3,37%, индекс РТС обвалился на 5,13%.
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Российский рынок акций закрыл торги рекордным падением за два года

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Российский рынок акций закрыл торги снижением на 3,4-5 процентов на фоне рисков распространения коронавируса, что стало сильнейшим падением с апреля 2018 года, когда США ввели очередные санкции против страны, следует из данных торгов Московской биржи.
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Российский рынок обвалился максимально за два года

Lenta.ruвчера в 12:14

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Финмаркетвчера в 11:01

Что произошло за день: четверг, 27 февраля

Интерфаксвчера в 12:58
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Разумеется, вспышка коронавируса на «Даймонд Принцесс» — не первая вирусная инфекция на круизном судне.
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РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа

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