Торги на российском фондовом рынке стартовали в понедельник снижением основных индикаторов: к 10:19 мск рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,19% к предыдущему закрытию и оказался на отметке 2802,89 пункта.

Происшествия Напавший на Памфилову признал вину Напавший на дом главы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллы Памфиловой признал вину и дал показания.

Армия и оружие Реактивную систему залпового огня «Град» скрестили с «Осой» в Ливии На шасси реактивной системы залпового огня чехословацкого производства RM-70 установили три ракеты 9М33 советского зенитного ракетного комплекса "Оса".

Космос Индия отыскала на Луне свой корабль Модуль «Викрам» индийской лунной миссии «Чандраян-2» обнаружен на лунной поверхности.

Общество Нарколог оценил «пьяное» выступление Билана в Самаре Нарколог Алексей Казанцев прокомментировал выступление певца Димы Билана на праздновании Дня города в Самаре, которое показалось присутствующим зрителям странным.

Политика Помощник Зеленского рассказал о тоне переговоров с Путиным Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский, договариваясь об обмене удерживаемыми лицами, вели конструктивный и вежливый диалог.

Политика США вывезли из России своего топового шпиона в 2017 году, узнали СМИ США в ходе секретной миссии в 2017 году смогли вывезти из России своего топового шпионана в российском правительстве, сообщает CNN со ссылкой на заявления многочисленных чиновников американской администрации, знакомых с вопросом.

Общество На британцев упало с неба змеевидное существо с клыками и клювом Во двор дома в британском городе Кингстон-апон-Халл с неба упало странное существо, похожее на змею, но с клыками и клювом.

Шоу-бизнес Гуф признался Кети Топурии в любви в день ее рождения Рэпер Алексей Долматов, более известный как Гуф, опубликовал на своей странице в Instagram трогательный пост.

Политика Лавров увидел перспективу нормализации отношений с Украиной Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал состоявшийся с Украиной обмен заключенными, указав на появившуюся перспективу нормализации отношений между странами, передает корреспондент РБК.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева показала первое занятие годовалой дочери в бассейне Например, звезда отдала дочь на занятия в бассейне. И вчера Лера показала, как прошел первый урок Маши в воде.

Политика ЦИК России положительно оценил выборы в Татарстане Центральная избирательная комиссия Российской Федерации положительно оценила выборы в Госсовет Татарстана.

Единоборства Гонорар российского бойца Хабиба Нурмагомедова стал рекордом UFC Хабиб Нурмагомедов получил за бой составила 6090000 долларов, из которых 6 млн являются гарантированной выплатой Ассоциация UFC опубликовала список гонораров бойцов, участвовавших в боях без правил на турнире в Абу-Даби 7 сентября.

Происшествия На Украине взорвалась колонна военной техники В Запорожской области Украины произошли взрывы во время передислокации колонны военной техники.

Культура Рэпер Серега захотел украинское гражданство Белорусский рэпер Сергей Пархоменко, известный как Серега, захотел стать гражданином Украины.

Авто Aston Martin сделает современный аналог спорткара 50-х Для спидстера «Астон» не просто заимствуют стилистические решения оригинального DBR1, а постарается интерпретировать внешность спорткара 50-х с учетом современного языка дизайна.

Политика СМИ сообщили о дефиците топлива на украинских АЗС На Украине возник дефицит топлива на АЗС из-за проблем с поставками на нефтебазы, в результате чего некоторые заправки были вынуждены прекратить работу.

Политика Миллер назвал условие продажи газа Украине со скидкой Как отметил глава "Газпрома" уже по завершению встречи особенно детально обговаривали вопрос того, будет ли Украина покупать российский газ по прямому контракту.

Происшествия Группа вооруженных людей напала на сотрудников магазина в Москве В Москве вооруженная группа людей напала на сотрудников магазина. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Общество Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.

Политика Актер из «Реальных пацанов» стал депутатом гордумы в Пермском крае «Депутатом Осинской городской думы первого созыва по шестому округу избран директор ООО «Главное Осинское лесное хозяйство» Армен Бежанян», — приводит сообщение избиркома «РИА Новости».