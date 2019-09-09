Финансы
РосбалтРоссийский рынок акций открыл неделю ростом основных индексов
Торги на российском фондовом рынке стартовали в понедельник снижением основных индикаторов: к 10:19 мск рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,19% к предыдущему закрытию и оказался на отметке 2802,89 пункта.
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Автоматически обработано 6986 источников, обновлено в 09:13, Вашингтон
Политика
Шойгу и Лавров ответили на призыв к России быть «нормальной страной»
Ранее Эспер заявил, что было бы прекрасно, если бы Россия «могла вести себя как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности, которые разделяют США, Франция и другие союзники по НАТО».
RT на русском 08:08
Общество
Самая тучная в мире модель вышла на подиум и похвасталась грудью
Самая тучная в мире модель Тесс Холлидей приняла участие в Нью-Йоркской неделе моды.
Lenta.ru 08:50
Политика
Россия подала заявку на учреждение научной премии имени Менделеева
Россия впервые подала в ЮНЕСКО заявку об учреждении научной премии имени Дмитрия Менделеева и рассчитывает на согласие, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Интерфакс 07:46
Политика
Все действующие главы регионов побеждают на выборах
Газета.Ru 02:45
Политика
Зеленский заявил о готовности к встрече в нормандском формате
По словам министра, Зеленский готов провести встречу в текущем месяце, не дожидаясь декабря.
Газета.Ru 08:03
Политика
Стали известны итоги выборов в Мосгордуму
Газета.Ru 03:47
Происшествия
Подозреваемый в нападении на Памфилову признал вину
Подозреваемый в нападении на председателя Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову Бахыт Карабалаев признал вину.
RT на русском 09:00
Общество
Нарколог оценил «пьяное» выступление Билана в Самаре
Нарколог Алексей Казанцев прокомментировал выступление певца Димы Билана на праздновании Дня города в Самаре, которое показалось присутствующим зрителям странным.
Известия 08:03
Политика
Евросоюз не признает выборы в Крыму
После российских выборов внешнеполитическая служба Евросоюза заявила, что любой избранный в Крыму и Севастополе человек не будет признан как представитель территорий, которые в ЕС до сих пор считаются украинскими.
Примечания 08:04
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на режимном объекте «Роскосмоса»
8 сентября стало известно о задержании 14 человек, которые, как отмечали в «Роскосмосе», планировали повредить оборудование центра ракетно-космической промышленности.
RT на русском 07:43
Общество
Названы города России с самыми красивыми женщинами
Лучший город России, в котором проживают самые красивые женщины, — это Москва.
REGNUM 08:36
Общество
Онкоцентр Блохина опроверг информацию о массовых увольнениях врачей
В московском онкоцентре имени Блохина не подтверждают информацию о массовых увольнениях сотрудников.
Интерфакс 04:52
Космос
Индийский луноход разбился при посадке на Луну
Восток-Медиа 05:53
Финансы
Россия снизила зависимость от США и заработала миллиарды долларов
Россия начала скупать драгоценный металл, чтобы снизить зависимость от доллара США на фоне ухудшения отношений двух стран.
Lenta.ru 07:20
Хоккей
Величкин: не думаем на тему Бурдасова и не занимаемся этим вопросом
Вице-президент по хоккейной деятельности «Металлурга» Геннадий Величкин сообщил, что клуб не собирается предлагать контракт нападающему Антону Бурдасову.
Чемпионат 07:08
Общество
Минтруд хочет предоставить бесплатную парковку инвалидам III группы
Минтруд предлагает распространить норму федерального закона о предоставлении бесплатной парковки инвалидам на граждан с инвалидностью III степени, изменения могут вступить в силу с 1 июля 2020 года, соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости 05:11
Театры
Сергей Филиппов ушел с поста министра культуры Самарской области
Сергей Филиппов заявил о завершении работы в должности министра культуры Самарской области. Об этом он сообщил через соцсети.
СитиТрафик 08:21
Происшествия
Умер мальчик, спасший дедушку из горящей бани в Карелии
В ожоговом центре в Нижнем Новгороде скончался шестилетний мальчик из Карелии, получивший 90 процентов ожогов тела и ожоги верхних дыхательных путей.
Российская газета 05:36
Общество
Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер
Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.
РИА Новости вчера в 22:24
Шоу-бизнес
41-летняя телеведущая Ирина Муромцева разводится с мужем
Ведущая шоу «Доброе утро» на Первом канале Ирина Муромцева разводится с мужем – продюсером Максимом Волковым, сообщает «СтарХит» .
Passion.ru 05:25
Политика
Издание Le Figaro обозначило Киев городом России
Крупное французское издание Le Figaro допустило ошибку, указав Киев городом России во время брифинга президента Украины Владимира Зеленского.
REGNUM 00:52
Общество
Прокурор Москвы подал иск к сотрудникам ФБК
Коммерсантъ 07:32
Политика
ЦИК обнародовала предварительные итоги выборов в Севастополе
Центральная избирательная комиссия России обнародовала предварительные итоги выборов в Законодательное собрание Севастополя среди партий.
РИА Новости Крым 03:32
Политика
Шойгу пригласил французских военных принять участие в параде Победы
Министр обороны России Сергей Шойгу пригласил французских военнослужащих принять участие в Параде Победы 9 мая следующего года в Москве.
РИА Новости 07:37
Политика
Песков объяснил отсутствие Путина при встрече заключенных в Москве
Президент Владимир Путин не стал приезжать в аэропорт, чтобы встретить прибывших из Киева в рамках обмена россиян, поскольку это не прерогатива главы государства.
РБК 06:18
Единоборства
Гонорар Хабиба Нурмагомедова стал рекордом UFC
Гонорар россиянина стал рекордом в истории UFC.
Аргументы недели 07:57
Футбол
Видич: Месси был предсказуемым игроком, Гвардиола изменил его
Гвардиола сделал из него центрального нападающего, и Месси стал лучше. Вся команда начала играть на него.
Чемпионат 09:01
Происшествия
20 лет назад был взорван дом на улице Гурьянова в Москве
Ровно в полночь 9 сентября 1999 года (8 сентября в 23 часа 58 минут) в девятиэтажном шести подъездном доме № 19 дома по улице Гурьянова (ЮВАО) произошел взрыв мощностью около 350 кг в тротиловом эквиваленте.
Вести.Ru 05:20