Финансы

РосбалтРосбалтРоссийский рынок акций открыл неделю ростом основных индексов

Торги на российском фондовом рынке стартовали в понедельник снижением основных индикаторов: к 10:19 мск рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,19% к предыдущему закрытию и оказался на отметке 2802,89 пункта.
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Индексы Мосбиржи и РТС выросли на открытии торгов

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Российский рынок акций открыл неделю ростом основных индексов

Росбалт03:25

Рынок акций РФ открыл неделю ростом

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Рост акций РФ в течение недели сдержит осторожность инвесторов - Альфа-банк

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ИАЦ «Альпари»: Рынок акций за неделю - полёты «Сургутнефтегаза» во сне и наяву и жёсткая посадка «Аэрофлота»

SIA.ru08:21
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После российских выборов внешнеполитическая служба Евросоюза заявила, что любой избранный в Крыму и Севастополе человек не будет признан как представитель территорий, которые в ЕС до сих пор считаются украинскими.
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Рогозин прокомментировал задержания на режимном объекте «Роскосмоса»

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Названы города России с самыми красивыми женщинами

Лучший город России, в котором проживают самые красивые женщины, — это Москва.
REGNUM 08:36
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Онкоцентр Блохина опроверг информацию о массовых увольнениях врачей

В московском онкоцентре имени Блохина не подтверждают информацию о массовых увольнениях сотрудников.
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Индийский луноход разбился при посадке на Луну

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Россия снизила зависимость от США и заработала миллиарды долларов

Россия начала скупать драгоценный металл, чтобы снизить зависимость от доллара США на фоне ухудшения отношений двух стран.
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Величкин: не думаем на тему Бурдасова и не занимаемся этим вопросом

Вице-президент по хоккейной деятельности «Металлурга» Геннадий Величкин сообщил, что клуб не собирается предлагать контракт нападающему Антону Бурдасову.
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Минтруд предлагает распространить норму федерального закона о предоставлении бесплатной парковки инвалидам на граждан с инвалидностью III степени, изменения могут вступить в силу с 1 июля 2020 года, соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
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Сергей Филиппов заявил о завершении работы в должности министра культуры Самарской области. Об этом он сообщил через соцсети.
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В ожоговом центре в Нижнем Новгороде скончался шестилетний мальчик из Карелии, получивший 90 процентов ожогов тела и ожоги верхних дыхательных путей.
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Крупное французское издание Le Figaro допустило ошибку, указав Киев городом России во время брифинга президента Украины Владимира Зеленского.
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Министр обороны России Сергей Шойгу пригласил французских военнослужащих принять участие в Параде Победы 9 мая следующего года в Москве.
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Президент Владимир Путин не стал приезжать в аэропорт, чтобы встретить прибывших из Киева в рамках обмена россиян, поскольку это не прерогатива главы государства.
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Гонорар Хабиба Нурмагомедова стал рекордом UFC

Гонорар россиянина стал рекордом в истории UFC.
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Видич: Месси был предсказуемым игроком, Гвардиола изменил его

Гвардиола сделал из него центрального нападающего, и Месси стал лучше. Вся команда начала играть на него.
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Ровно в полночь 9 сентября 1999 года (8 сентября в 23 часа 58 минут) в девятиэтажном шести подъездном доме № 19 дома по улице Гурьянова (ЮВАО) произошел взрыв мощностью около 350 кг в тротиловом эквиваленте.
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