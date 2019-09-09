Финансы

РосбалтРосбалтРоссийский рынок акций открыл неделю ростом основных индексов

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Торги на российском фондовом рынке стартовали в понедельник снижением основных индикаторов: к 10:19 мск рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,19% к предыдущему закрытию и оказался на отметке 2802,89 пункта.
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Индексы Мосбиржи и РТС выросли на открытии торгов

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Российский рынок акций открыл неделю ростом основных индексов

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Рынок акций РФ открыл неделю ростом

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