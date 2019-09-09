Финансы
РосбалтРоссийский рынок акций открыл неделю ростом основных индексов
По итогам дня рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,34%, зато долларовый индекс РТС на фоне укрепления рубля вырос на 0,19%. Среди лидеров роста — привилегированные акции «Татнефти» (+1,73%) и «Сафмар» (+1,5%). Американский индекс Dow 30 вырос при этом на 0,26%.
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РИА Новости 08:46
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Lenta.ru 14:56
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В День города 7 и 8 сентября почти восемь тысяч человек сделали прививку от гриппа в мобильных пунктах вакцинации.
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В МИД отреагировали на сообщение об эвакуации из России шпиона США
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Новое правительство Италии во главе с Джузеппе Конте получило вотум доверия в нижней палате парламента страны.
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Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.
РИА Новости вчера в 22:24
Политика
Представители Китая приедут в США для консультаций по торговле
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Радио Sputnik вчера в 11:17
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В одном из кафе Дубая российский брокер забыл сумку с деньгами
Российская газета 18:30
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Как отметили в «Единой России», выборы подтвердили, что партия обладает «ядерным электоратом», который даёт результат.
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Начались съемки второго сезона сериала «Шифр»
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Газета.Ru 11:36
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Экономика говорит о приближении конца эпохи Эльвиры Набиуллиной
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REGNUM 02:25
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Явка на выборах в Мосгордуму составила 21,77%
Известия 04:13