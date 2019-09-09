Финансы

РосбалтРосбалтРоссийский рынок акций открыл неделю ростом основных индексов

2 фото
По итогам дня рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,34%, зато долларовый индекс РТС на фоне укрепления рубля вырос на 0,19%. Среди лидеров роста — привилегированные акции «Татнефти» (+1,73%) и «Сафмар» (+1,5%). Американский индекс Dow 30 вырос при этом на 0,26%.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Российский рынок акций открылся ростом индексов на 0,4-0,5%

Интерфакс03:28

Индексы Мосбиржи и РТС выросли на открытии торгов

Взгляд.ру03:13

Российский рынок акций открыл неделю ростом основных индексов

Росбалт03:25

Индекс МосБиржи снизился на 0,4%, индекс РТС - на 0,03%

Финмаркет11:58

Рынок акций РФ открыл неделю ростом

ПРАЙМ03:15

Альфа-Банк: Рост российского рынка будет весьма ограниченным

SIA.ru10:05

Индексы РФ завершили торги снижением

Банки.ру11:55
Показать все источники
Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 22:05, Вашингтон
Гаджеты

Умный телевизор Redmi TV поступает в продажу

Сегодня в Китае состоится первая распродажа умного телевизора Redmi TV, который был представлен в конце августа вместе со смартфонами Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro.
iXBT.com 17:01
Общество

Певец Билан извинился за нетрезвый концерт в Самаре

Напомним, ранее сеть заполонили комментарии поклонников Билана, оскорбленные его поведением на концерте в Самаре, где певец выступал в нетрезвом виде.
REGNUM 19:04
Общество

Предсказаны сроки потери работы россиянами из-за роботов

В марте исследование РАНХиГС показало, что 49,3 процента (42,13 миллиона человек) могут быть заменены роботами и лишиться работы из-за автоматизации производств.
Lenta.ru 20:17
Экономика

Росстат сообщил о повышении цен на перелеты в экономклассе

Средняя стоимость авиабилета в экономклассе за восемь месяцев текущего года выросла на 24,1%. Об этом рассказали «Известиям» в Росстате.
Известия 15:00
Происшествия

Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом

Lenta.ru 13:10
Армия и оружие

Алжир купил российские истребители на $2 млрд

Россия и Алжир подписали контракты которые предусматривают закупку истребителей Су-30МКИ(А) и МиГ-29М/М2.
Накануне.Ru 21:08
Политика

Британский парламент вновь отверг идею Джонсона о досрочных выборах

4 сентября британский парламент проголосовал против предложения Джонсона о проведении досрочных парламентских выборов 15 октября.
RT на русском 19:42
Политика

Делегация из США приехала в Крым

В Крым приехала делегация общественников из США, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:25
Экономика

В Совфеде поддержали инициативу о минимальной цене на сигареты

Глава социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский поддерживает инициативу коллег-депутатов, предложивших установить единую минимальную цену на сигареты.
РИА Новости 08:46
Происшествия

Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»

РИА Новости 06:48
Кино

Михалков назвал «Оскар» политизированной премией

Председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков заявил, что кинопремия «Оскар» стала слишком политизированной, не имеющей отношения к искусству.
Известия 16:27
Политика

Путин уволил почти 30 генералов и полковников

Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru 14:56
Здоровье

Почти восемь тысяч человек сделали прививки от гриппа в День города

В День города 7 и 8 сентября почти восемь тысяч человек сделали прививку от гриппа в мобильных пунктах вакцинации.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 09:18
Политика

В МИД отреагировали на сообщение об эвакуации из России шпиона США

Источник в МИД РФ назвал информацию американского телеканала "бредом" и "паранойей" в части, где описывается инцидент встречи Трампа в Белом доме с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и тогдашним послом РФ Сергеем Кисляком в 2017 году.
Газета.Ru 13:19
Политика

Новое правительство Италии получило доверие в Палате депутатов

Новое правительство Италии во главе с Джузеппе Конте получило вотум доверия в нижней палате парламента страны.
News.ru 16:59
Шоу-бизнес

У Ким Кардашьян обнаружена волчанка

Американские СМИ пишут, что у Ким Кардашьян обнаружена неизлечимая болезнь.
Свободная Пресса 15:22
Общество

Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер

Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.
РИА Новости вчера в 22:24
Происшествия

Михаэль Шумахер тайно госпитализирован в парижскую клинику

Вести.Ru 15:50
Общество

Опубликован рейтинг городов России с самыми красивыми девушками

Газета.Ru 13:25
Футбол

Россия обыграла Казахстан благодаря голу Фернандеса на 89-й минуте

Вести.Ru 16:40
Политика

Представители Китая приедут в США для консультаций по торговле

Представители Китая приедут в США для консультаций по торговым вопросам через две недели.
РЕН ТВ 21:28
Общество

В Госдуме подумывают ввести наказание за ложный вызов скорой помощи

Экспертный совет при комитете Госдумы по охране здоровья начал рассматривать предложение о введение наказаний для тех россиян, которые вызывают скорую помощь просто так.
Газета.Ru 01:48
Политика

«Свидетель» по делу MH17 Цемах отказался от сделки со следствием

Свидетель по уголовному делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 в 2014 году Владимир Цемах отказался от сделки со следствием.
Радио Sputnik вчера в 11:17
Происшествия

В одном из кафе Дубая российский брокер забыл сумку с деньгами

Российская газета 18:30
Политика

Действующие губернаторы побеждают на выборах глав регионов России

Как отметили в «Единой России», выборы подтвердили, что партия обладает «ядерным электоратом», который даёт результат.
RT на русском 02:57
Кино

Начались съемки второго сезона сериала «Шифр»

Sibnet Новости 04:41
Финансы

Россия осталась без чистого государственного долга

Чистый государственный долг России ушел в отрицательную зону впервые с 2014 года — времени первых санкций за Крым и начала падения цен на нефть.
РБК 17:00
Политика

Генпрокурор Украины назвал возможным арест Порошенко

Глава Генпрокуратуры Украины Руслан Рябошапка заявил, что экс-президент страны Петр Прошенко может подвергнуться аресту так же, как и любой рядовой гражданин.
Газета.Ru 11:36
Экономика

Экономика говорит о приближении конца эпохи Эльвиры Набиуллиной

Все годы правления Эльвиры Набиуллиной ЦБ выбирал в своей политике инструменты, позволяющие экономике балансировать между положением «хуже и еще хуже».
REGNUM 02:25
Политика

Явка на выборах в Мосгордуму составила 21,77%

Известия 04:13
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное