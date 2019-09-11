Финансы
РосбалтРоссийский рынок акций открылся падением индексов
Незначительное утреннее снижение нефтяных котировок и рост азиатских площадок задают нейтральный внешний фон перед открытием рынка российских акций. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2760-2815 пунктов, по индексу РТС — 1330-1355 пунктов, полагает эксперт.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Дневной обзор рынка акций 09.09.2019. Рубль укрепляется по отношению к основным конкурентам
Глас Народа09 сентября в 08:56
Рынок акций РФ снижается по основным индексам в отсутствие значимых новостей
ПРАЙМ09 сентября в 10:17
Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 07:29, Вашингтон
Происшествия
В США разбился грузовой самолет
РИА Новости 07:13
Политика
Медведев подписал указ о прекращении действия нормативных актов СССР
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что подписал документ о прекращении действия нормативных актови РСФСР до конца текущего года.
Газета.Ru 06:39
Шоу-бизнес
Шнуров в стихах прокомментировал пьяное выступление Билана
Rambler News Service вчера в 02:33
Хоккей
«Ак Барс» отказался от услуг Бурдасова
Sportbox.RU 06:38
Шоу-бизнес
Ходченкова и Слепаков спровоцировали слухи о романе после премии GQ
Ходченкова и Слепаков спровоцировали слухи о романе после премии GQ Артисты даже вышли вместе вручать одну из наград.
Экспресс газета 07:07
Гаджеты
Apple представила новый iPhone 11
Компания громко называет новинку системой с самым быстрым вычислительным процессором и графическим ускорителем в смартфонах. iPhone 11 будет держать заряд на один час дольше, чем iPhone XR.
Ferra вчера в 14:09
Кино
В России царит ужас - «Оно-2»
Общий сбор кинопроката России и СНГ за первый осенний уик-энд (5-8 сентября) достиг 771,9 млн рублей ($11.65 млн), увеличившись по сравнению с кассовым результатом недельной давности более чем вдвое: на 105,3% в нашей национальной валюте и на 106,1% - в долларах.
Кинобизнес сегодня вчера в 17:29
Происшествия
Четыре взрыва произошли на складах минобороны Украины
Четыре взрыва произошли на складах минобороны Украины в Винницкой области, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:10
Политика
Минобрнауки проверит размер зарплат во всех вузах России
Глава Минобрнауки отметил, что сейчас установлено ограничение: зарплата ректоров не может превышать восьмикратный размер средней зарплаты по вузу.
REGNUM 06:09
Футбол
Матч «Зенита» в Кубке России с «Енисеем» будет перенесен
Отмечается, что из-за переноса кубкового матча красноярцы попросили перенести гостевой матч со «СКА-Хабаровск» с 21-го на 20 сентября.
Спорт-Экспресс 03:38
Технологии
В Москве могут ввести вход в метро по системе распознавания лиц
Думаю, нам потребуется еще много времени вместе с ВТБ и Сбербанком, которые выразили желание участвовать в этих разработках.
РИА Новости вчера в 08:53
Политика
Путин предложил три кандидатуры на пост главы Крыма
РБК вчера в 05:50
Авто
Brabus сделал спортивный электромобиль Smart
Тюнинг-ателье Brabus представило собственный вариант электромобиля Smart EQ ForTwo Cabrio.
Коммерсантъ вчера в 12:05
Политика
Меркель заявила, что США больше не играют роль защитника Европы
Канцлер подчеркнула, что "эти дебаты [в парламенте ФРГ] проходят во времена серьезных изменений и смещения сил в мире".
ТАСС 03:26
Политика
Рада поддержала антикоррупционный законопроект Зеленского
Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект президента страны Владимира Зеленского о незаконном обогащении чиновников, свидетельствуют результаты голосования на официальном сайте Рады.
Rambler News Service 05:19
Происшествия
У истребителя МиГ-31 обнаружили неисправность после посадки в Перми
Неисправность была обнаружена у истребителя МиГ-31 после штатной посадки в аэропорту Перми, сейчас она устранена, сообщили журналистам в пресс-службе Центрального военного округа.
РИА Новости 04:51
Происшествия
В Эстонии гражданина России приговорили к пяти годам тюрьмы за шпионаж
Харьюский уездный суд в Эстонии приговорил гражданина России к пяти годам тюрьмы за шпионаж, сообщила Postimees.
Интерфакс 06:20
Религия
Патриарх возглавит литургию в день Усекновения главы Иоанна Предтечи
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в день Усекновения главы Иоанна Предтечи возглавит праздничную литургию, которая пройдет в столичном Иоанно-Предтеченском женском монастыре.
РИА Новости 04:08
Политика
Кремль прокомментировал выступление Дудя и Серебренникова на премии GQ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал выступление журналиста Юрия Дудя и режиссера Кирилла Серебренникова на премии журнала GQ.
Lenta.ru 06:58
Наука
Два литра в день пить не нужно: 5 мифов о воде
Вода быстро проходит через желудочно-кишечный тракт и не насыщает, так как не способствует выработке гормонов, сигнализирующих о том, что вы сыты.
Популярная механика 07:19
Экономика
Медведев назвал условия для развития рынка арендного жилья в России
В свою очередь глава Минстроя РФ Владимир Якушев прогнозировал, что предложение на рынке арендного жилья будет расти в ближайшие пять-шесть лет.
Интерфакс 05:52
Армия и оружие
ВВС США нанесли мощные авиаудары по позициям ИГИЛ в Ираке
ВВС США нанесли мощные авиационные удары по позициям запрещенной в России террористической организации ИГИЛ в провинции Саладин, расположенной к северу от Багдада.
ANNA-News вчера в 15:17
Политика
В МИД России скептически прокомментировали отставку Болтона
Российское руководство не ждет каких-либо изменений в политике США после отставки советника президента Соединенных Шатов по национальной безопасности Джона Болтона.
Труд 03:53
Политика
СМИ слили американского шпиона в администрации президента России
Вчера, 9 сентября телеканал CNN сообщил, что в 2017 году в ходе секретной спецоперации американские спецслужбы успешно вывезли из России одного из своих самых высокопоставленных информаторов, работавшего когда-либо под прикрытием в российском руководстве.
ANNA-News вчера в 07:35
Общество
Пользователи сообщили о сбое «ВКонтакте»
В работе социальной сети «ВКонтакте» произошли неполадки, свидетельствуют данные сервиса DownDetector.
РБК 07:08
Политика
Украина приостановила разрыв отношений с Россией
Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией.
Lenta.ru вчера в 23:01
Футбол
Турецкий футболист Туран приговорён к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы
Полузащитник турецкого футбольного клуба «Истанбул Башакшехир» Арда Туран, права на которого принадлежат испанской «Барселоне», приговорён к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы.
RT на русском 06:42