Финансы

РосбалтРосбалтРоссийский рынок акций открылся падением индексов

3 фото
Незначительное утреннее снижение нефтяных котировок и рост азиатских площадок задают нейтральный внешний фон перед открытием рынка российских акций. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2760-2815 пунктов, по индексу РТС — 1330-1355 пунктов, полагает эксперт.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Российский рынок акций открылся падением индексов

Росбалт03:09

ИАЦ «Альпари»: На мировых фондовых рынках нет идей

SIA.ruвчера в 02:58

Индексы РТС и Мосбиржи по итогам дня снизились на 0,14-0,56%

ТАСС09 сентября в 12:13

Дневной обзор рынка акций 09.09.2019. Рубль укрепляется по отношению к основным конкурентам

Глас Народа09 сентября в 08:56

Рынок акций РФ снижается по основным индексам в отсутствие значимых новостей

ПРАЙМ09 сентября в 10:17
Показать все источники
Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 07:29, Вашингтон
Происшествия

Михаэль Шумахер пришел в себя в парижской клинике

REGNUM 07:18
Происшествия

В США разбился грузовой самолет

РИА Новости 07:13
Политика

Медведев подписал указ о прекращении действия нормативных актов СССР

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что подписал документ о прекращении действия нормативных актови РСФСР до конца текущего года.
Газета.Ru 06:39
Шоу-бизнес

Шнуров в стихах прокомментировал пьяное выступление Билана

Rambler News Service вчера в 02:33
Хоккей

«Ак Барс» отказался от услуг Бурдасова

Sportbox.RU 06:38
Шоу-бизнес

Ходченкова и Слепаков спровоцировали слухи о романе после премии GQ

Ходченкова и Слепаков спровоцировали слухи о романе после премии GQ Артисты даже вышли вместе вручать одну из наград.
Экспресс газета 07:07
Гаджеты

Apple представила новый iPhone 11

Компания громко называет новинку системой с самым быстрым вычислительным процессором и графическим ускорителем в смартфонах. iPhone 11 будет держать заряд на один час дольше, чем iPhone XR.
Ferra вчера в 14:09
Кино

В России царит ужас - «Оно-2»

Общий сбор кинопроката России и СНГ за первый осенний уик-энд (5-8 сентября) достиг 771,9 млн рублей ($11.65 млн), увеличившись по сравнению с кассовым результатом недельной давности более чем вдвое: на 105,3% в нашей национальной валюте и на 106,1% - в долларах.
Кинобизнес сегодня вчера в 17:29
Происшествия

Четыре взрыва произошли на складах минобороны Украины

Четыре взрыва произошли на складах минобороны Украины в Винницкой области, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:10
Политика

Минобрнауки проверит размер зарплат во всех вузах России

Глава Минобрнауки отметил, что сейчас установлено ограничение: зарплата ректоров не может превышать восьмикратный размер средней зарплаты по вузу.
REGNUM 06:09
Футбол

Матч «Зенита» в Кубке России с «Енисеем» будет перенесен

Отмечается, что из-за переноса кубкового матча красноярцы попросили перенести гостевой матч со «СКА-Хабаровск» с 21-го на 20 сентября.
Спорт-Экспресс 03:38
Технологии

В Москве могут ввести вход в метро по системе распознавания лиц

Думаю, нам потребуется еще много времени вместе с ВТБ и Сбербанком, которые выразили желание участвовать в этих разработках.
РИА Новости вчера в 08:53
Политика

Путин предложил три кандидатуры на пост главы Крыма

РБК вчера в 05:50
Авто

Brabus сделал спортивный электромобиль Smart

Тюнинг-ателье Brabus представило собственный вариант электромобиля Smart EQ ForTwo Cabrio.
Коммерсантъ вчера в 12:05
Политика

Меркель заявила, что США больше не играют роль защитника Европы

Канцлер подчеркнула, что "эти дебаты [в парламенте ФРГ] проходят во времена серьезных изменений и смещения сил в мире".
ТАСС 03:26
Политика

Рада поддержала антикоррупционный законопроект Зеленского

Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект президента страны Владимира Зеленского о незаконном обогащении чиновников, свидетельствуют результаты голосования на официальном сайте Рады.
Rambler News Service 05:19
Происшествия

У истребителя МиГ-31 обнаружили неисправность после посадки в Перми

Неисправность была обнаружена у истребителя МиГ-31 после штатной посадки в аэропорту Перми, сейчас она устранена, сообщили журналистам в пресс-службе Центрального военного округа.
РИА Новости 04:51
Происшествия

В Эстонии гражданина России приговорили к пяти годам тюрьмы за шпионаж

Харьюский уездный суд в Эстонии приговорил гражданина России к пяти годам тюрьмы за шпионаж, сообщила Postimees.
Интерфакс 06:20
Религия

Патриарх возглавит литургию в день Усекновения главы Иоанна Предтечи

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в день Усекновения главы Иоанна Предтечи возглавит праздничную литургию, которая пройдет в столичном Иоанно-Предтеченском женском монастыре.
РИА Новости 04:08
Политика

Кремль прокомментировал выступление Дудя и Серебренникова на премии GQ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал выступление журналиста Юрия Дудя и режиссера Кирилла Серебренникова на премии журнала GQ.
Lenta.ru 06:58
Наука

Два литра в день пить не нужно: 5 мифов о воде

Вода быстро проходит через желудочно-кишечный тракт и не насыщает, так как не способствует выработке гормонов, сигнализирующих о том, что вы сыты.
Популярная механика 07:19
Экономика

Медведев назвал условия для развития рынка арендного жилья в России

В свою очередь глава Минстроя РФ Владимир Якушев прогнозировал, что предложение на рынке арендного жилья будет расти в ближайшие пять-шесть лет.
Интерфакс 05:52
Общество

Почему суд предложил вернуть дело Серебренникова в прокуратуру

Газета.Ru 06:31
Армия и оружие

ВВС США нанесли мощные авиаудары по позициям ИГИЛ в Ираке

ВВС США нанесли мощные авиационные удары по позициям запрещенной в России террористической организации ИГИЛ в провинции Саладин, расположенной к северу от Багдада.
ANNA-News вчера в 15:17
Политика

В МИД России скептически прокомментировали отставку Болтона

Российское руководство не ждет каких-либо изменений в политике США после отставки советника президента Соединенных Шатов по национальной безопасности Джона Болтона.
Труд 03:53
Политика

СМИ слили американского шпиона в администрации президента России

Вчера, 9 сентября телеканал CNN сообщил, что в 2017 году в ходе секретной спецоперации американские спецслужбы успешно вывезли из России одного из своих самых высокопоставленных информаторов, работавшего когда-либо под прикрытием в российском руководстве.
ANNA-News вчера в 07:35
Общество

Пользователи сообщили о сбое «ВКонтакте»

В работе социальной сети «ВКонтакте» произошли неполадки, свидетельствуют данные сервиса DownDetector.
РБК 07:08
Политика

Украина приостановила разрыв отношений с Россией

Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией.
Lenta.ru вчера в 23:01
Киберспорт

В Civilization VI появился режим королевской битвы

Gmbox.ru 04:10
Футбол

Турецкий футболист Туран приговорён к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы

Полузащитник турецкого футбольного клуба «Истанбул Башакшехир» Арда Туран, права на которого принадлежат испанской «Барселоне», приговорён к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы.
RT на русском 06:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное