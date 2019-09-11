Незначительное утреннее снижение нефтяных котировок и рост азиатских площадок задают нейтральный внешний фон перед открытием рынка российских акций. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2760-2815 пунктов, по индексу РТС — 1330-1355 пунктов, полагает эксперт.

Политика Медведев подписал указ о прекращении действия нормативных актов СССР Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что подписал документ о прекращении действия нормативных актови РСФСР до конца текущего года.

Шоу-бизнес Ходченкова и Слепаков спровоцировали слухи о романе после премии GQ Ходченкова и Слепаков спровоцировали слухи о романе после премии GQ Артисты даже вышли вместе вручать одну из наград.

Гаджеты Apple представила новый iPhone 11 Компания громко называет новинку системой с самым быстрым вычислительным процессором и графическим ускорителем в смартфонах. iPhone 11 будет держать заряд на один час дольше, чем iPhone XR.

Кино В России царит ужас - «Оно-2» Общий сбор кинопроката России и СНГ за первый осенний уик-энд (5-8 сентября) достиг 771,9 млн рублей ($11.65 млн), увеличившись по сравнению с кассовым результатом недельной давности более чем вдвое: на 105,3% в нашей национальной валюте и на 106,1% - в долларах.

Происшествия Четыре взрыва произошли на складах минобороны Украины Четыре взрыва произошли на складах минобороны Украины в Винницкой области, передает РИА "Новости".

Политика Минобрнауки проверит размер зарплат во всех вузах России Глава Минобрнауки отметил, что сейчас установлено ограничение: зарплата ректоров не может превышать восьмикратный размер средней зарплаты по вузу.

Футбол Матч «Зенита» в Кубке России с «Енисеем» будет перенесен Отмечается, что из-за переноса кубкового матча красноярцы попросили перенести гостевой матч со «СКА-Хабаровск» с 21-го на 20 сентября.

Технологии В Москве могут ввести вход в метро по системе распознавания лиц Думаю, нам потребуется еще много времени вместе с ВТБ и Сбербанком, которые выразили желание участвовать в этих разработках.

Авто Brabus сделал спортивный электромобиль Smart Тюнинг-ателье Brabus представило собственный вариант электромобиля Smart EQ ForTwo Cabrio.

Политика Меркель заявила, что США больше не играют роль защитника Европы Канцлер подчеркнула, что "эти дебаты [в парламенте ФРГ] проходят во времена серьезных изменений и смещения сил в мире".

Политика Рада поддержала антикоррупционный законопроект Зеленского Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект президента страны Владимира Зеленского о незаконном обогащении чиновников, свидетельствуют результаты голосования на официальном сайте Рады.

Происшествия У истребителя МиГ-31 обнаружили неисправность после посадки в Перми Неисправность была обнаружена у истребителя МиГ-31 после штатной посадки в аэропорту Перми, сейчас она устранена, сообщили журналистам в пресс-службе Центрального военного округа.

Происшествия В Эстонии гражданина России приговорили к пяти годам тюрьмы за шпионаж Харьюский уездный суд в Эстонии приговорил гражданина России к пяти годам тюрьмы за шпионаж, сообщила Postimees.

Религия Патриарх возглавит литургию в день Усекновения главы Иоанна Предтечи Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в день Усекновения главы Иоанна Предтечи возглавит праздничную литургию, которая пройдет в столичном Иоанно-Предтеченском женском монастыре.

Политика Кремль прокомментировал выступление Дудя и Серебренникова на премии GQ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал выступление журналиста Юрия Дудя и режиссера Кирилла Серебренникова на премии журнала GQ.

Наука Два литра в день пить не нужно: 5 мифов о воде Вода быстро проходит через желудочно-кишечный тракт и не насыщает, так как не способствует выработке гормонов, сигнализирующих о том, что вы сыты.

Экономика Медведев назвал условия для развития рынка арендного жилья в России В свою очередь глава Минстроя РФ Владимир Якушев прогнозировал, что предложение на рынке арендного жилья будет расти в ближайшие пять-шесть лет.

Армия и оружие ВВС США нанесли мощные авиаудары по позициям ИГИЛ в Ираке ВВС США нанесли мощные авиационные удары по позициям запрещенной в России террористической организации ИГИЛ в провинции Саладин, расположенной к северу от Багдада.

Политика В МИД России скептически прокомментировали отставку Болтона Российское руководство не ждет каких-либо изменений в политике США после отставки советника президента Соединенных Шатов по национальной безопасности Джона Болтона.

Политика СМИ слили американского шпиона в администрации президента России Вчера, 9 сентября телеканал CNN сообщил, что в 2017 году в ходе секретной спецоперации американские спецслужбы успешно вывезли из России одного из своих самых высокопоставленных информаторов, работавшего когда-либо под прикрытием в российском руководстве.

Общество Пользователи сообщили о сбое «ВКонтакте» В работе социальной сети «ВКонтакте» произошли неполадки, свидетельствуют данные сервиса DownDetector.

Политика Украина приостановила разрыв отношений с Россией Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией.