Финансы

РосбалтРосбалтРоссийский рынок акций открыл неделю ростом основных индексов

Торги на российском фондовом рынке стартовали в понедельник снижением основных индикаторов: к 10:19 мск рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,19% к предыдущему закрытию и оказался на отметке 2802,89 пункта.
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Рынок акций РФ утром подрос вслед за миром, индекс МосБиржи буксует из-за укрепления рубля

Финмаркет05:07

Индексы Мосбиржи и РТС выросли на открытии торгов

Взгляд.ру03:13

Российский рынок акций открыл неделю ростом основных индексов

Росбалт03:25

Рынок акций РФ открыл неделю ростом

ПРАЙМ03:15

Пошатнули баррель. Финансовые итоги недели

Санкт-Петербургские ведомости04:43

Акции Polymetal подошли к важному рубежу

Finam.Ru07:38
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Происшествия

Рогозин прокомментировал задержания на режимном объекте «Роскосмоса»

8 сентября стало известно о задержании 14 человек, которые, как отмечали в «Роскосмосе», планировали повредить оборудование центра ракетно-космической промышленности.
RT на русском 07:43
Происшествия

Женщина на Камчатке подозревается в убийстве двух своих детей

Жительница Вилючинска на Камчатке подозревается в утоплении двух своих детей.
ТАСС вчера в 23:59
Политика

Нидерланды попросили Россию передать свидетеля по делу о крушении MH17

Прокуратура Нидерландов попросила Россию передать Амстердаму военного ДНР Владимира Цемаха, который является свидетелем по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе.
РБК 07 сентября в 14:53
Общество

Прокурор Москвы подал иск к сотрудникам ФБК

Прокурор города Москвы подал иск к сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), оппозиционерам Алексею Навальному, Ивану Жданову, Владимиру Милову, Любови Соболь, Илье Яшину, Георгию Албурову, Олегу Степанову и Александру Соловьеву, говорится в карточке Черемушкинского суда.
Коммерсантъ 07:32
Теннис

Надаль обыграл Медведева в финале US Open

В финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open) испанец Рафаэль Надаль, вторая ракетка мира, обыграл россиянина Даниила Медведева (5).
Коммерсантъ вчера в 21:08
Политика

Стали известны итоги выборов в Мосгордуму

Газета.Ru 03:47
Политика

Песков объяснил, почему Путин не встречал выданных Украиной пленных

Ведомости 06:49
Происшествия

Появилось видео избиения сотрудника магазина в Москве толпой мужчин

Известия 05:26
Космос

Индия потеряла связь с отправленным на Луну аппаратом «Викрам»

Московский Комсомолец 07 сентября в 03:53
Футбол

«Манчестер Сити» с 2010 года потратил на трансферы более €1 млрд

Английский клуб "Манчестер Сити" с 2010 года потратил на трансферную кампанию более €1 млрд.
ТАСС 07:41
Наука

Новозеландский профессор не нашел испражнений чудовища в Лох-Нессе

Ученые из Университета Отаго (Новая Зеландия) развеяли миф о существовании чудовища в озере Лох-Несс.
МедиаПоток 06 сентября в 09:31
Происшествия

В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг задержания журналиста Азара

Ситуация с задержанием журналиста "Новой газеты" Ильи Азара требует отдельного внимания и рассмотрения, если действия полиции действительно привели к тому, что малолетняя дочь журналиста осталась одна дома, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:37
Политика

Командир президентского борта рассказал о питании Путина в полётах

Командир борта номер один, личный пилот первых лиц России Владимир Федорушкин рассказал о питании главы государства Владимира Путина на президентском самолёте.
RT на русском вчера в 08:33
Политика

Шойгу пригласил французских военных принять участие в параде Победы

Министр обороны России Сергей Шойгу пригласил французских военнослужащих принять участие в Параде Победы 9 мая следующего года в Москве.
РИА Новости 07:37
Общество

Роскачество обнаружило в сухих завтраках опасный токсин

Роскачество в ходе проверки одного из самых популярных видов быстрых завтраков, шоколадных шариков, выяснило, что треть из проверенных торговых марок содержит токсины.
ТАСС 02:16
Наука

На свитке Мертвого моря нашли покрытие неестественного происхождения

Рентгеновский и химический анализ Храмового свитка, самого длинного из свитков Мертвого моря, помог выявить необычный соляной состав, которым был покрыт этот документ и который помог ему хорошо сохраниться.
Российская газета 07:11
Общество

В Венеции хотят запретить курение на открытом воздухе

Мэр итальянской Венеции Луиджи Бруньяро выступил с инициативой запретить курение на открытом воздухе, начав с двух самых популярных достопримечательностей города.
РИА Новости 06:33
Общество

На британцев упало с неба змеевидное существо с клыками и клювом

Во двор дома в британском городе Кингстон-апон-Халл с неба упало странное существо, похожее на змею, но с клыками и клювом.
Вести.Ru 05:32
Происшествия

Молодой Алибаба изнасиловал 83-летнюю пенсионерку в Ленобласти

По заявлению потерпевшей сотрудниками полиции задержан подозреваемый – 29-летний местный житель, уроженец Азербайджана по имени Алибаба.
Konkretno.ru 01:42
Единоборства

Дагестанки ответили флешмобом на слова Хабиба о ношении папахи

После победы над Порье Хабиб Нурмагомедов поблагодарил болельщиков, выделив тех, кто пришел смотреть бой в папахе.
Кавказский узел вчера в 15:42
Общество

Онкоцентр Блохина опроверг информацию о массовых увольнениях врачей

В московском онкоцентре имени Блохина не подтверждают информацию о массовых увольнениях сотрудников.
Интерфакс 04:52
Общество

Нарколог оценил «пьяное» выступление Билана в Самаре

Известия 08:03
Происшествия

СК попросил суд арестовать мужчину, забравшегося в дом к Памфиловой

Следствие предъявило обвинение в разбое мужчине, напавшему на главу ЦИК России Эллу Памфилову в ее доме, и попросило заключить его под стражу, сообщила РИА Новости в понедельник пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
РИА Новости 07:48
Культура

Начались съемки второго сезона сериала «Шифр»

Sibnet Новости 04:41
Экономика

В Госдуме предлагают установить единую минимальную цену на сигареты

Катасонов отметил, что, согласно законопроекту, минимальная цена на табачные изделия будет зависеть от налоговой нагрузки и каждый год автоматически пересчитываться.
REGNUM 03:34
Политика

ЦИК Абхазии объявил Рауля Хаджимба избранным президентом

Центральная избирательная комиссия Абхазии объявила предварительные итоги второго тура выборов президента Абхазии.
Евразия Daily 05:33
Политика

Беглов лидирует на выборах главы Петербурга

RT на русском вчера в 15:49
Экономика

Российский рост цен на жилье обогнал мир

Резкий рост цен на недвижимость аналитики связывают с изменениями законодательства (переход на эскроу-счета), отраслевой инфляцией (повышение цен на материалы и технику, использующиеся в строительстве), увеличением спроса, улучшением качества строительства и повышением доступности ипотеки (цена растет из-за понижения ключевой ставки).
Lenta.ru 06:29
Общество

Директора омской гимназии уволили после травли ученика

Телеканал 360° 08:07
Происшествия

В Тульской области десять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом

Десять человек пострадали при столкновении микроавтобуса с автомобилем в Тульской области в понедельник, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы УМВД по региону Андрей Ярцев.
РИА Новости 05:40
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