Экономика
ИнтерфаксРоссийский рынок акций открылся легким снижением индексов
Российский рынок акций открылся в пятницу смешанной динамикой blue chips на фоне выросших мировых фондовых площадок, на ослаблении напряженности на Ближнем Востоке нефти и на ожиданиях заключения торговой сделки между США и Китаем.
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Армия и оружие
США усилят военное присутствие в Тихоокеанском регионе
Как заявил в интервью агентству министр сухопутных сил США Райан Маккарти, эти меры позволят США навязать КНР свои правила игры в регионе, где за последние десятилетия наиболее отчетливо проявился рост экономической и военно-политической мощи Поднебесной.
Происшествия
Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников
Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек из отдела «П», причастные к съемке событий во время расстрела на Лубянке.
Общество
СМИ опубликовали внутренние документы Boeing по самолету 737 MAX
Компания Boeing обнародовала переписку своих сотрудников 2017 года о самолетах 737 Max. Выдержки из материалов приводит Reuters.
Финансы
Курс доллара вырос на 14 копеек 9 января
Курс доллара в начале торгов вырос на 14 копеек и составил 61,39 рубля.
Авто
Внедорожник Aurus Komendant оказался крупнее конкурентов
В 2022 году стартует производство премиального российского внедорожника Aurus Komendant.
Происшествия
Трое студентов-медиков семь часов делали ампутацию ноги
Операцию студенты четвертого курса медицинского вуза проводили по настоянию врача-хирурга ковдорской больницы Мурманской области.
Политика
CNN: украинский самолет был сбит двумя ракетами
Разведка США считает, что разбившийся под Тегераном 8 января украинский самолет был сбит не одной, а двумя иранскими ракетами ПВО.
Армия и оружие
Очередная контратака боевиков в Идлибе потерпела крах
Боевики 8 января 2020 года предприняли контратаку на оборону Сирийской арабской армии на юго-востоке провинции Идлиб и попытались вернуть под свой контроль территории, которые потеряли в декабре 2019 года.
Армия и оружие
В 2020 году в армию поступят первые 50 пистолетов «Удав»
Министерство обороны России получит в 2020 году первую партию новейших пистолетных комплексов "Удав" в количестве 50 штук.
Шоу-бизнес
Меган Маркл покинула Великобританию
Политика
FT сообщила о новых британских санкциях против россиян
Великобритания намерена ввести собственные санкции против иностранцев, якобы причастных к нарушениям прав человека, под них могут попасть и россияне, сообщает газета Financial Times.
Общество
Россияне в ночь на 11 января увидят первое лунное затмение в 2020 году
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Теннис
Медведев рассказал о своем ударе ракеткой по судейской вышке
Напомним, что в четвертьфинальном матче ATP Cup российский теннисист ракеткой ударил по судейской вышке и был наказан предупреждением арбитра.
Автоспорт
«КамАЗ» Эдуарда Николаева прекратил борьбу на «Дакаре»
Как ранее сообщало ИА REGNUM, грузовик под управлением остановился на 165-м км пятого этапа ралли «Дакар» в связи с проблемами двигателя.
Политика
Британская Палата общин приняла билль о Brexit
Депутаты Палаты общин Великобритании 9 января приняли в третьем чтении проект закона о выходе королевства из состава Европейского союза.
Общество
Названы самые редкие имена для новорожденных в России
Энергетика
Лукашенко возмутился российскими ценами на нефть
Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился предложением России к его стране закупать нефть по ценам выше мировых.
Армия и оружие
Спутник США зафиксировал тепловой след двух иранских ракет на пути к Boeing 737
Разведывательный спутник США зафиксировал тепловой след двух иранских ракет, выпущенных в направлении украинского лайнера перед его крушением, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на высокопоставленного собеседника.
Футбол
Футболисты «Зенита» вышли из отпуска и отправились на медосмотр
Игроки основного состава петербургского «Зенита» в пятницу, 10 января, вышли из отпуска и отправились на традиционный зимний медицинский осмотр после новогодних каникул.
Авто
В России подняли цены на новые автомобили
Модельный ряд Mercedes-Benz стал дороже на 3,5%, а BMW переписала цены на свои автомобили на 1,5-4,0%. Увеличились ценники и на модели «АвтоВАЗа».
Общество
Объяснена причина аномально теплой погоды в России
Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин объяснил причины аномально теплой погоды в России.
Здоровье
Оториноларинголог Зайцев объяснил, как правильно чистить уши
Специалист не советует заливать в уши капли на основе спирта, камфоры, поскольку барабанная перепонка может повредиться и это непременно скажется на слухе.
Происшествия
В Красноярском крае раскрыли совершенное в 2010 году убийство девочки
Красноярские следователи раскрыли убийство 14-летней девушки, совершенное в 2010 году.
Происшествия
Раскрыта личность издевавшегося над рядовым Шамсутдиновым сослуживца
Культура
Стриптизерша хочет отсудить у Дженнифер Лопес $40 млн
Сумма, которую хочет получить стриптизерша, вдвое превышает бюджет картины.