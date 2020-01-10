Российский рынок акций открылся в пятницу смешанной динамикой blue chips на фоне выросших мировых фондовых площадок, на ослаблении напряженности на Ближнем Востоке нефти и на ожиданиях заключения торговой сделки между США и Китаем.

Армия и оружие США усилят военное присутствие в Тихоокеанском регионе Как заявил в интервью агентству министр сухопутных сил США Райан Маккарти, эти меры позволят США навязать КНР свои правила игры в регионе, где за последние десятилетия наиболее отчетливо проявился рост экономической и военно-политической мощи Поднебесной.

Происшествия Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек из отдела «П», причастные к съемке событий во время расстрела на Лубянке.

Политика CNN: украинский самолет был сбит двумя ракетами Разведка США считает, что разбившийся под Тегераном 8 января украинский самолет был сбит не одной, а двумя иранскими ракетами ПВО.

Армия и оружие Очередная контратака боевиков в Идлибе потерпела крах Боевики 8 января 2020 года предприняли контратаку на оборону Сирийской арабской армии на юго-востоке провинции Идлиб и попытались вернуть под свой контроль территории, которые потеряли в декабре 2019 года.

Политика FT сообщила о новых британских санкциях против россиян Великобритания намерена ввести собственные санкции против иностранцев, якобы причастных к нарушениям прав человека, под них могут попасть и россияне, сообщает газета Financial Times.

Автоспорт «КамАЗ» Эдуарда Николаева прекратил борьбу на «Дакаре» Как ранее сообщало ИА REGNUM, грузовик под управлением остановился на 165-м км пятого этапа ралли «Дакар» в связи с проблемами двигателя.

Политика Британская Палата общин приняла билль о Brexit Депутаты Палаты общин Великобритании 9 января приняли в третьем чтении проект закона о выходе королевства из состава Европейского союза.

Энергетика Лукашенко возмутился российскими ценами на нефть Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился предложением России к его стране закупать нефть по ценам выше мировых.

Авто В России подняли цены на новые автомобили Модельный ряд Mercedes-Benz стал дороже на 3,5%, а BMW переписала цены на свои автомобили на 1,5-4,0%. Увеличились ценники и на модели «АвтоВАЗа».