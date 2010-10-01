Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксРоссийский рынок акций открылся легким снижением индексов

Российский рынок акций открылся в пятницу смешанной динамикой blue chips на фоне выросших мировых фондовых площадок, на ослаблении напряженности на Ближнем Востоке нефти и на ожиданиях заключения торговой сделки между США и Китаем.
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Российский рынок акций открылся легким снижением индексов

Интерфакс02:32

Российский рынок акций открылся в небольшом минусе

Финмаркет02:28
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Биатлон

Херрман прокомментировала завоевание серебра в спринте в Оберхофе

Немецкая биатлонистка Денизе Херрман прокомментировала выступление в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).
Чемпионат 00:39
Происшествия

Актриса Бочкарева раскаялась и попросила оштрафовать ее за кокаин

Актриса Наталья Бочкарева, которую в сентябре прошлого года задержали с кокаином, признала вину в хранении наркотиков.
Вести.Ru 06:15
Кино

Кассовые сборы фильма «Холоп» превысили 2 млрд рублей

Кассовые сборы фильма "Холоп", который вышел в прокат 26 декабря, превысили 2 млрд рублей.
ТАСС 05:29
Происшествия

В Пермском крае автобус с детьми столкнулся с шестью автомобилями

В пресс-службе МЧС РИА Новости уточнили, что в автобусе находились двое взрослых и 35 детей 10-11 лет, членов спортивной команды, они ехали из города Чайковский.
РИА Новости 06:23
Армия и оружие

Bloomberg: США усилят военное присутствие в Тихоокеанском регионе

Вооруженные силы США собираются расширить усилия по противодействию Китаю, направив в Тихоокеанский регион специальную оперативную группу, способную проводить информационные, электронные, ракетные и кибероперации против Пекина, передает агентство Блумберг.
РИА Новости 04:40
Экономика

«Нафтогаз» подаст новые иски к России по активам в Крыму

Украинская компания «Нафтогаз» подаст обновленные иски против России из-за убытков, вызванных потерей активов в Крыму, заявил ее исполнительный директор Юрий Витренко в интервью Liga.net.
РБК 07:21
Общество

Супруга принца Гарри вернулась из Великобритании в Канаду

По данным издания, супруги оставили своего первенца — восьмимесячного Арчи — в Канаде перед тем, как ненадолго вернуться в Великобританию и объявить о решении отказаться от статуса старших членов британской королевской семьи.
REGNUM 06:41
Политика

В Абхазии протестующие похитили оружие из администрации президента

РИА Новости 03:26
Происшествия

В Красноярске женщины без детей получили маткапитал на 9 млн рублей

Жительница Красноярска предоставила в ЗАГС недостоверную информацию о том, что родила ребенка дома, вдобавок подтвердила это ложными свидетельскими показаниями.
Krasnoyarskmedia.ru 06:18
Происшествия

Российский лайнер совершил жесткую посадку в Анталье

РБК 06:43
Общество

МАК заявил о готовности помочь в расследовании авиакатастрофы в Иране

«В случае обращения иранской стороны МАК готов оказать любое содействие в проведении технического расследования», — приводит ТАСС сообщение.
RT на русском 06:37
Политика

Путин раскритиковал крымских чиновников

Президент России Владимир Путин раскритиковал чиновников Крыма.
Lenta.ru 07:03
Авто

Kia Seltos для России испытали на Дмитровском полигоне

Автомобиль прошел полный комплекс испытаний на Дмитровском полигоне НАМИ, где доказал, что полностью адаптирован к российским условиям эксплуатации.
Автоновости дня 00:51
Общество

Россияне в ночь на 11 января увидят первое лунное затмение в 2020 году

ТАСС Наука вчера в 21:24
Политика

CNN: украинский самолет был сбит двумя ракетами

Разведка США считает, что разбившийся под Тегераном 8 января украинский самолет был сбит не одной, а двумя иранскими ракетами ПВО.
Газета.Ru 04:12
Общество

В России могут ввести штрафы за завышение стоимости услуг ЖКХ

Правительство России поручило Министерству строительства до марта текущего года подготовить законопроект о введении штрафов в отношении ресурсоснабжающих организаций за завышение стоимости услуг ЖКХ, пишет газета «Известия».
RT на русском вчера в 23:11
Политика

Украина получила от США важные данные по авиакатастрофе в Иране

Украинские власти получили от представителей США важные данные о крушении близ Тегерана Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ).
Lenta.ru 06:31
Происшествия

Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников

Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек из отдела «П», причастные к съемке событий во время расстрела на Лубянке.
РБК 04:11
Авто

BMW девятый год подряд достигает рекордных продаж автомобилей

ПРАЙМ 03:44
Шоу-бизнес

Жена Эрнста опешила от вопроса Урганта о беременности

Гостями студии «Вечернего Урганта» 8 января стали артисты Софья Эрнст и Леонид Бичевин.
Телепрограмма вчера в 01:16
Политика

Шэрон Стоун назвала Путина сильным лидером

Актриса Шэрон Стоун в интервью журналу GQ рассказала о своем отношении к президенту России Владимиру Путину и раскритиковала его американского коллегу Дональда Трампа.
РИА Новости вчера в 17:27
Общество

Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Российская газета вчера в 07:49
Происшествия

Российский танкер столкнулся с рыболовецким судном у берегов Турции

РБК 02:50
Шоу-бизнес

От блога Заворотнюк массово отписываются пользователи

Позже близкие актрисы решили создать аккаунт в социальных сетях.
Kleo.ru 04:39
Происшествия

Скончался бывший солист группы «140 ударов в минуту» Юрий Абрамов

Бывший солист группы «140 ударов в минуту», диджей Юрий Абрамов скончался 9 января.
Известия 06:31
Политика

Медведев призвал запретить никотиносодержащие смеси на территории ЕАЭС

Премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил с инициативой полностью запретить торговлю никотиносодержащими смесями на всей территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
RT на русском 06:51
Шоу-бизнес

Алексей Макаров показал, как сейчас выглядит дочь Любови Полищук

Актер Алексей Макаров показал в Instagram свежее селфи с актрисой Мариэттой Цигаль-Полищук.
ТВ Центр 02:53
Общество

Бизнесмена арестовали за взятку замминистра в $10 тыс. и бутылку водки

Следствие считает, что мужчина пытался дать взятку — $10 тыс. и бутылку водки «Белуга» — заместителю главы Минтранса Владимиру Токареву.
РБК 07:16
Спорт

Пользователи Metacritic назвали The Last of Us игрой десятилетия

News.ru 01:24
Космос

В Virgin Galactic растет число желающих отправиться в тур на суборбиту

Компания "Virgin Galactic" заявила о стабильном росте числа желающих попасть на регулярные туристические суборбитальные полеты на борту космолетов серии SpaceShipTwo.
Pravda.Ru 04:41
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