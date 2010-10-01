Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксРоссийский рынок акций открылся легким снижением индексов

Российский рынок акций открылся в пятницу смешанной динамикой blue chips на фоне выросших мировых фондовых площадок, на ослаблении напряженности на Ближнем Востоке нефти и на ожиданиях заключения торговой сделки между США и Китаем.
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Российский рынок акций открылся легким снижением индексов

Интерфакс02:32

Российский рынок акций открылся в небольшом минусе

Финмаркет02:28
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Экономика

«Нафтогаз» подаст новые иски к России по активам в Крыму

Украинская компания «Нафтогаз» подаст обновленные иски против России из-за убытков, вызванных потерей активов в Крыму, заявил ее исполнительный директор Юрий Витренко в интервью Liga.net.
РБК 07:21
Общество

Россияне в ночь на 11 января увидят первое лунное затмение в 2020 году

ТАСС Наука вчера в 21:24
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия

Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Российская газета 08 января в 16:33
Происшествия

Российский лайнер совершил жесткую посадку в Анталье

РБК 06:43
Общество

Бизнесмена арестовали за взятку замминистра в $10 тыс. и бутылку водки

Следствие считает, что мужчина пытался дать взятку — $10 тыс. и бутылку водки «Белуга» — заместителю главы Минтранса Владимиру Токареву.
РБК 07:16
Политика

CNN: украинский самолет был сбит двумя ракетами

Газета.Ru 04:12
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От блога Заворотнюк массово отписываются пользователи

Позже близкие актрисы решили создать аккаунт в социальных сетях.
Kleo.ru 04:39
Общество

Генерал Чварков получил условный срок по делу о мошенничестве

"Признать Чваркова виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, приговорить к трем годам лишения свободы без штрафа, назначенное наказание считать условным, установить испытательный срок на 2 года", - огласил решение судья Константин Репета.
РИА Новости 07:08
Армия и оружие

Путин лично проследил за пусками ракет в Крыму

Президент России и Верховный главком ВС РФ Владимир Путин лично присутствовал на совместных учениях Северного и Черноморского флотов в Черном море.
Российский Диалог вчера в 09:07
Шоу-бизнес

Карен Шахназаров рассказал о несостоявшейся свадьбе с Марией Шукшиной

Карен Шахназаров рассказал о несостоявшейся свадьбе с Марией Шукшиной, с которой он познакомился на съемках фильма «Американская дочь».
Дни24 вчера в 09:00
Происшествия

В Пермском крае автобус с детьми столкнулся с шестью автомобилями

В пресс-службе МЧС РИА Новости уточнили, что в автобусе находились двое взрослых и 35 детей десяти-одиннадцати лет, членов спортивной команды, они ехали из города Чайковский.
РИА Новости 06:23
Политика

Медведев призвал запретить никотиносодержащие смеси на территории ЕАЭС

Премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил с инициативой полностью запретить торговлю никотиносодержащими смесями на всей территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
RT на русском 06:51
Футбол

Сборная Финляндии поселится в Репино на время Евро-2020

Как сообщают в пресс-службе сборной, футболисты разместятся на базе в Репино, а на тренировки будут отправляться на арену в Зеленогорске.
Peterburg2.ru 03:56
Политика

Путин назвал дату запуска грузовых поездов по Крымскому мосту

ТВ Центр 07:24
Политика

Глава ГТС Украины оценил потери Киева от запуска «Турецкого потока»

Киев будет недополучать около 450 млн долларов в год из-за запуска «Турецкого потока», сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора «Оператора ГТС Украины» Сергея Макогона.
BFM.ru вчера в 09:09
Армия и оружие

Bloomberg: США усилят военное присутствие в Тихоокеанском регионе

Вооруженные силы США собираются расширить усилия по противодействию Китаю, направив в Тихоокеанский регион специальную оперативную группу, способную проводить информационные, электронные, ракетные и кибероперации против Пекина, передает агентство Блумберг.
РИА Новости 04:40
Общество

Мэр Урюпинска уволил главреда местной газеты из-за двух фото

БИЗНЕС Online вчера в 07:35
Космос

Советский спутник связи «Молния» сгорел в атмосфере

Советский спутник связи "Молния 2-17" сошел с орбиты и сгорел в плотных слоях атмосферы над Индийским океаном, сообщил в четверг ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.
ТАСС Наука вчера в 08:49
Общество

В Армении отреагировали на заявление о запуске авиасообщения с Крымом

Ранее 10 января Черняк заявил, что уже весной состоится запуск регулярных авиарейсов между Симферополем и Ереваном.
Lenta.ru 07:30
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по использованию мобильного телефона

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) 10 января на своем сайте опубликовала рекомендации по использованию мобильного телефона.
Известия 02:12
Политика

Украина получила от США важные данные по авиакатастрофе в Иране

Украинские власти получили от представителей США важные данные о крушении близ Тегерана Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ).
Lenta.ru 06:31
Армия и оружие

Шойгу поручил отслеживать развертывание американских РСМД

Министр обороны России Сергей Шойгу одной из главных задач российских военных в этом году назвал отслеживание развертывания США ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
Коммерсантъ 06:20
Происшествия

В избиении сына Жванецкого заподозрили студентов МГИМО

РИА Новости 07:16
Происшествия

Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников

Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек из отдела «П», причастные к съемке событий во время расстрела на Лубянке.
РБК 04:11
Общество

МАК заявил о готовности помочь в расследовании авиакатастрофы в Иране

«В случае обращения иранской стороны МАК готов оказать любое содействие в проведении технического расследования», — приводит ТАСС сообщение.
RT на русском 06:37
Происшествия

На Урале экс-полицейского осудят за секс с мальчиками

На территории Челябинского региона будет осужден экс-полицейский, работавший в ОМВД города Миасса.
7 новостей 00:34
Политика

Место крушения украинского лайнера в Иране расчистили от улик

Мусорщики забирают улики с места крушения Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» в Иране.
Lenta.ru 07:31
Технологии

Цукерберг рассказал, каким видит общество в ближайшее десятилетие

Газета.Ru 07:10
Армия и оружие

Небоевые потери украинских силовиков превысили боевые

Количество украинских силовиков, которые погибли от болезней за последние 5 лет, достигло 3379 человек, в то время как боевые потери за тот же период – всего 3031 человек.
Вести.Ru 06:13
Происшествия

В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы

В свою очередь не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил на своем сайте, что "вынесены смертные приговоры в отношении двух братьев: их обвиняли в убийстве своей учительницы, которая жила по соседству, и поджоге ее дома".
РИА Новости 07:02
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