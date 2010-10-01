Экономика
ИнтерфаксРоссийский рынок акций открылся легким снижением индексов
Российский рынок акций открылся в пятницу смешанной динамикой blue chips на фоне выросших мировых фондовых площадок, на ослаблении напряженности на Ближнем Востоке нефти и на ожиданиях заключения торговой сделки между США и Китаем.
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Экономика
«Нафтогаз» подаст новые иски к России по активам в Крыму
Украинская компания «Нафтогаз» подаст обновленные иски против России из-за убытков, вызванных потерей активов в Крыму, заявил ее исполнительный директор Юрий Витренко в интервью Liga.net.
Общество
Россияне в ночь на 11 января увидят первое лунное затмение в 2020 году
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Общество
Бизнесмена арестовали за взятку замминистра в $10 тыс. и бутылку водки
Следствие считает, что мужчина пытался дать взятку — $10 тыс. и бутылку водки «Белуга» — заместителю главы Минтранса Владимиру Токареву.
Политика
CNN: украинский самолет был сбит двумя ракетами
Шоу-бизнес
От блога Заворотнюк массово отписываются пользователи
Позже близкие актрисы решили создать аккаунт в социальных сетях.
Общество
Генерал Чварков получил условный срок по делу о мошенничестве
"Признать Чваркова виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, приговорить к трем годам лишения свободы без штрафа, назначенное наказание считать условным, установить испытательный срок на 2 года", - огласил решение судья Константин Репета.
Армия и оружие
Путин лично проследил за пусками ракет в Крыму
Президент России и Верховный главком ВС РФ Владимир Путин лично присутствовал на совместных учениях Северного и Черноморского флотов в Черном море.
Шоу-бизнес
Карен Шахназаров рассказал о несостоявшейся свадьбе с Марией Шукшиной
Карен Шахназаров рассказал о несостоявшейся свадьбе с Марией Шукшиной, с которой он познакомился на съемках фильма «Американская дочь».
Происшествия
В Пермском крае автобус с детьми столкнулся с шестью автомобилями
В пресс-службе МЧС РИА Новости уточнили, что в автобусе находились двое взрослых и 35 детей десяти-одиннадцати лет, членов спортивной команды, они ехали из города Чайковский.
Политика
Медведев призвал запретить никотиносодержащие смеси на территории ЕАЭС
Премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил с инициативой полностью запретить торговлю никотиносодержащими смесями на всей территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Футбол
Сборная Финляндии поселится в Репино на время Евро-2020
Как сообщают в пресс-службе сборной, футболисты разместятся на базе в Репино, а на тренировки будут отправляться на арену в Зеленогорске.
Политика
Глава ГТС Украины оценил потери Киева от запуска «Турецкого потока»
Киев будет недополучать около 450 млн долларов в год из-за запуска «Турецкого потока», сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора «Оператора ГТС Украины» Сергея Макогона.
Армия и оружие
Bloomberg: США усилят военное присутствие в Тихоокеанском регионе
Вооруженные силы США собираются расширить усилия по противодействию Китаю, направив в Тихоокеанский регион специальную оперативную группу, способную проводить информационные, электронные, ракетные и кибероперации против Пекина, передает агентство Блумберг.
Общество
Мэр Урюпинска уволил главреда местной газеты из-за двух фото
Космос
Советский спутник связи «Молния» сгорел в атмосфере
Советский спутник связи "Молния 2-17" сошел с орбиты и сгорел в плотных слоях атмосферы над Индийским океаном, сообщил в четверг ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.
Общество
В Армении отреагировали на заявление о запуске авиасообщения с Крымом
Ранее 10 января Черняк заявил, что уже весной состоится запуск регулярных авиарейсов между Симферополем и Ереваном.
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по использованию мобильного телефона
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) 10 января на своем сайте опубликовала рекомендации по использованию мобильного телефона.
Политика
Украина получила от США важные данные по авиакатастрофе в Иране
Украинские власти получили от представителей США важные данные о крушении близ Тегерана Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ).
Армия и оружие
Шойгу поручил отслеживать развертывание американских РСМД
Министр обороны России Сергей Шойгу одной из главных задач российских военных в этом году назвал отслеживание развертывания США ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
Происшествия
В избиении сына Жванецкого заподозрили студентов МГИМО
Происшествия
Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников
Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек из отдела «П», причастные к съемке событий во время расстрела на Лубянке.
Общество
МАК заявил о готовности помочь в расследовании авиакатастрофы в Иране
«В случае обращения иранской стороны МАК готов оказать любое содействие в проведении технического расследования», — приводит ТАСС сообщение.
Происшествия
На Урале экс-полицейского осудят за секс с мальчиками
На территории Челябинского региона будет осужден экс-полицейский, работавший в ОМВД города Миасса.
Политика
Место крушения украинского лайнера в Иране расчистили от улик
Мусорщики забирают улики с места крушения Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» в Иране.
Армия и оружие
Небоевые потери украинских силовиков превысили боевые
Количество украинских силовиков, которые погибли от болезней за последние 5 лет, достигло 3379 человек, в то время как боевые потери за тот же период – всего 3031 человек.
Происшествия
В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы
В свою очередь не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил на своем сайте, что "вынесены смертные приговоры в отношении двух братьев: их обвиняли в убийстве своей учительницы, которая жила по соседству, и поджоге ее дома".