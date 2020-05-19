Финансы
РосбалтРоссийский рынок акций открылся на мажорной ноте
Как отмечает старший риск-менеджер ИК «Алго Капитал» Виталий Манжос, «с учетом сильного закрытия рынка акций в США и догоняющего утреннего роста азиатских фондовых индексов, состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно позитивное».
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В Крыму откроется академия футбола
В Евпатории на базе городского спорткомплекса откроется первая в Крыму Академия футбола. Занятия планируется начать уже 1 июля.
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Две смерти от коронавируса подтверждены в Ивановской области за сутки.
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Регина Тодоренко подарила награду «Женщина года» Маргарите Грачевой
Грачева оказалась первым блогером, который не обрушился с критикой на Регину Тодоренко после ее неосторожного высказывания о женщинах, переживших домашнее насилие.
РБК вчера в 11:44
Происшествия
Истребитель F-35A разбился в США
Многоцелевой истребитель пятого поколения F-35A Lightning II разбился на авиабазе Эглин (штат Флорида, США), летчик выжил.
ТАСС 06:49
Общество
«Синергия» потребовала от «Сталингулага» удалить два видеоролика
Блогеру Александру Горбунову, более известному как «Сталингулаг», пришла доследственная претензия от университета «Синергия» с требованием удалить два видеоролика с его YouTube-канала.
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Общество
Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм с бикини
Медсестру инфекционного госпиталя в Туле наказали после того, как она надела на работе прозрачный защитный костюм от коронавируса поверх бикини.
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Политика
ЛНР пообещала отодвинуть линию соприкосновения в Донбассе
ЛНР отодвинет линию соприкосновения в Донбассе, если Вооруженные силы Украины не прекратят обстрелы мирного населения и объектов инфраструктуры, принадлежащих республике.
Политическая Экспертиза 00:41
Наука
В Южной Африке обнаружен «затерянный древний мир»
Археологи нашли в ЮАР равнину Палео-Агульяс, которая сейчас затоплена морем, а тысячи лет назад она была «безопасной гаванью» для древних людей.
TV BRICS вчера в 11:14
Общество
Туристы обнаружили на Урале гигантскую «копию» пирамиды Хеопса
Во время очередного похода в Приполярном Урале туристы наткнулись на уникальную гору, напомнившую очевидцам о пирамидах в Египте.
Дни24 вчера в 08:05
Происшествия
В Кировской области нашли пропавшего 4-летнего ребенка
В Кировской области обнаружили ранее пропавшего 4-летнего мальчика. Он был найден в 1,5 км от своего дома.
РЕН ТВ вчера в 11:08
Экономика
В ФАС допустили возвращение цен на гречку к уровню до пандемии
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России видит потенциал для снижения цен на гречку до уровня, который был до введения ограничений из-за коронавируса.
Известия 07:50
Наука
Климатический кризис сделал ураганы на Земле сильнее
Ураганы на Земле год от года становятся все сильнее. Виной всему, по мнению ученых, климатический кризис.
iReactor вчера в 07:54
Общество
В России впервые число выздоровевших превысило новые случаи COVID-19
В Москве и в целом по стране количество выздоровевших от коронавируса за сутки впервые превысило число новых зафиксированных случаев, следует из данных оперативного штаба.
РИА Новости 03:39
Политика
Зеленский: Россия не хочет обсуждать вопрос Крыма
Киев, 20 мая 2020, 14:46 — REGNUM Россия не желает обсуждать вопрос «возврата» Крыма, заявил 20 мая президент Украины Владимир Зеленский в ходе итоговой пресс-конференции по случаю первой годовщины президентства.
REGNUM 07:46
Политика
На Украине обнародовали запись разговора Порошенко и Байдена
Депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал аудиозапись, на которой, предположительно, бывший вице-президент США Джо Байден предлагает бывшему украинскому лидеру Петру Порошенко миллиард долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина.
РИА Новости вчера в 08:15
Шоу-бизнес
Муж Гагариной оставил странное послание после новостей о разводе
Многие ожидали, что Дмитрий Исхаков объяснит свое решение о разводе с Полиной Гагариной и вообще являются ли эти слухи правдой.
Слово и Дело 02:36
Общество
Синоптики предупредили о возможном снеге в Москве 21 мая
Возможен не только дождь, но и мокрый снег, заявил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Известия 06:28
Политика
Путин объяснил отсутствие единого тарифа на газ в ЕАЭС
"Столь глубокий уровень интеграции в ЕврАзЭс пока еще не достигнут, мы об этом с вами хорошо знаем, а пока цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты и инвестиции поставщиков, а также обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал", - подчеркнул Путин, добавив, что это вообще-то "обычная мировая практика".
Газета.Ru вчера в 12:35
Происшествия
Житель Сахалина оштрафован на 300 тысяч рублей за фейк о коронавирусе
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Происшествия
В Свердловской области выросло число мошенничеств
За четыре месяца 2020 года в Свердловской области было выявлено 2473 факта мошенничества, что на 657 больше, чем за аналогичный период 2019 года.
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Игры
Теперь официально: ремейк игры Mafia выйдет 28 августа
Релиз ремейка состоится 28 августа 2020 года на PC, PS4 и Xbox One.
REGNUM 03:09
Наука
Mail.ru Group будет бесплатно готовить специалистов по анализу данных и машинному обучению
Mail.ru Group открыла новый набор на бесплатное обучение в Академию больших данных MADE.
CNews 07:00
Путешествия
Турция откроет границы для российских туристов
Авиасообщение Турции с другими государствами откроют 20 мая. С этой даты посетить турецкие курорты смогут люди, направляющиеся на лечение.
Городовой 04:06
Экономика
Российским городам предрекли массовый исход жителей
Массовый исход жителей из городов менее развитых регионов предрекают аналитики рейтингового агентства Moody's.
Lenta.ru 07:56
Общество
Собянин оценил возможность скорого открытия парикмахерских в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в программе на телеканале «Россия 1» 19 мая оценил возможность скорого открытия парикмахерских и салонов красоты в столице.
Известия вчера в 17:49
Общество
Путин призвал сохранить набранную динамику в АПК
Набранную динамику в развитии агропромышленного комплекса РФ необходимо сохранить в непростых условиях, заявил президент России Владимир Путин.
News.ru 07:35
Политика
Замминистра Талыбов ушел из Минэкономразвития
Азер Талыбов освобожден от должности замминистра экономического развития РФ в связи с переходом на другую работу, сообщили в Минэкономразвития.
РИА Новости 05:21
Общество
Мясников объяснил свои слова «кому положено умереть — помрут»
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в Telegram-канале, что его слова "Кому положено умереть — помрут" и "Мы все равно все переболеем" исказили.
РИА Новости 06:30
Футбол
«Химки» могут объединиться с «Родиной» для участия в ФНЛ или РПЛ
«Химки», получившие право выступать в РПЛ в следующем сезоне, могут объединиться с «Родиной», которая выступает в ПФЛ.
Metaratings 06:18